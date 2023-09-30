Sizin Eğitebileceğiniz Bir Yapay Zeka: Chatsimple AI Nedir? Nasıl Kullanılır?
ChatGPT benzeri bir Chatbot'u kendi başınıza eğitebileceğinizi biliyor muydunuz? Kendi yapay zeka aracınızı Chatsimple ile geliştirebilirsiniz. İşte detaylar!
Kendinize veya firmanıza ait bir yapay zekâ aracı geliştirme fikri kulağınıza nasıl geliyor? Bu işlem aslında sandığınız kadar zor olmayabilir. Nasıl mı? Tabii ki yine yapay zekâ desteğiyle.
Chatsimple adlı yapay zekâ aracı tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Yani sizlere, kendiniz eğitebileceğiniz bir chatbot asistanı geliştirme imkânı sunuyor. Peki Chatsimple nasıl kullanılır?
Bu uygulama ile size özel bir yapay zeka sohbet aracı nasıl geliştirilir? İşte, Chatsimple hakkında bilmeniz gerekenler!
Chatsimple Nedir? Ne İşe Yarar?
Dakikalar içinde, kodlama gerektirmeden kendi yapay zeka aracınızı oluşturmaya olanak sağlayan bir yapay zeka uygulaması olarak Chatsimple karşımıza çıkıyor.
Basit adımlarla geliştireceğiniz bu sohbet botu, işletme hedeflerinizi olumlu yönde destekleyerek müşterilerinize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanıza yardımcı oluyor.
Web sitenize ilişkin verilere tek tıkla ulaşabilen bu uygulama ile kendi işletmeniz için fonksiyonel sohbet asistanları oluşturmanız mümkün. Peki bunun için izlemeniz gereken adımlar neler? Gelin, birlikte bakalım.
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Yapay zekâ araçlarında her gün devrim niteliğinde yenilikler yaşanıyor. Metinden video üretimini sağlayan birçok yapay zekâ aracı mevcut.
Chatsimple Nasıl Kullanılır?
- Öncelikle Chatsimple sitesine girin.
- Bu siteye üye olmanız gerekiyor. Dilerseniz Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz.
- Giriş yaptıktan sonra otomatik olarak ‘create chatbot’ ekranı açılıyor.
- Açılan ekranda bilgilerinizi girebileceğiniz boşluklar ve sağ tarafta bir adet yapay zeka asistanının önizlemesi karşınıza çıkıyor.
- Web sitenizin linki, işletme adı gibi bilgilerinizi ilgili boşluklara yazdığınızda önizlemede bu bilgilerin nasıl kullanıldığını görüntüleme şansınız oluyor.
- Widget Color sekmesinde sunulan farklı renk seçeneklerinden birini tercih ederek oluşturduğunuz AI asistanının tema rengini değiştirebilirsiniz.
- Language menüsünden istediğiniz dili seçerek oluşturduğunuz AI aracında kullanılacak dili belirleyebilirsiniz.
- Bu aşamaları tamamladıktan sonra ‘create’ butonuna bastığınızda daha detaylı bir menüye ulaşıyorsunuz.
- Bu ekranda sol tarafta yer alan dashboard, appearance, try my chatbot seçeneklerinin en üst kısımda konumlandığını görüyoruz.
- Bu seçeneklerin altında ise ‘Chatbot’ sekmesi bulunuyor. Bu kısımda ‘training materials’ ve ‘business goals’ başlıkları otomatik olarak beliriyor. Dilerseniz ‘add skill’ butonu ile daha fazla seçenek ekleyebiliyorsunuz.
- Biraz daha aşağı indiğinizde ise ‘General’ sekmesinde yer alan ‘upgrade, captured contacts, conversations, advanced, integrations, help center ve languages menüleri görüntüleniyor.
- Training materials menüsünde ‘upload’ bölümünden istediğiniz dosyaları sisteme yükleyebiliyorsunuz. Bu dosyaların pdf, docx veya txt formatında olması gerekiyor.
- Yüklediğiniz dosya ekranın alt kısmında yer alan ‘train’ sekmesine düşüyor. Bu kısımda dosyanın durumu ‘trained’ veya ‘untrained’ olarak gözüküyor.
- Başlangıçta ‘untrained’ olan dosyayı seçili hale getirip ‘train selected’ butonuna bastığınızda bu işlem tamamlanmış oluyor.
- Benzer şekilde ‘step 1’ kısmında bulunan ‘website URL’, ‘Site Map’ ve ‘Text ‘ sekmelerinden de ekleme yapma imkânınız bulunuyor.
- Bu verilerle eğittiğiniz chatbot ile ilgili istatistikler ‘dashboard’ menüsünde toplanıyor.
- Dilerseniz ‘try my chatbot’ butonuna basarak kendi chatbot’unuzla yüklediğiniz eğitim materyallerinin çalışıp çalışmadığına ilişkin bir test konuşması başlatabilirsiniz.
- ‘Appearance’ sekmesine geldiğinizde widget dili, profil resmi, karşılama mesajı, profil bilgileri, sosyal bağlantılar gibi detayları düzenleyebiliyorsunuz.
- Chatsimple’ın ücretsiz sürümünde günlük maksimum 25 mesaja kadar alabiliyorsunuz.
- Dilerseniz, bu şekilde hazırladığınız yapay destekli bir chatbot’u web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bunun için ‘dashboard’ menüsünde yer alan ‘add to website’ sekmesindeki yönergeleri izlemeniz yeterli oluyor.
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