Sizin Eğitebileceğiniz Bir Yapay Zeka: Chatsimple AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kendinize veya firmanıza ait bir yapay zekâ aracı geliştirme fikri kulağınıza nasıl geliyor? Bu işlem aslında sandığınız kadar zor olmayabilir. Nasıl mı? Tabii ki yine yapay zekâ desteğiyle.

Chatsimple adlı yapay zekâ aracı tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Yani sizlere, kendiniz eğitebileceğiniz bir chatbot asistanı geliştirme imkânı sunuyor. Peki Chatsimple nasıl kullanılır?

Bu uygulama ile size özel bir yapay zeka sohbet aracı nasıl geliştirilir? İşte, Chatsimple hakkında bilmeniz gerekenler!

Chatsimple Nedir? Ne İşe Yarar?

Dakikalar içinde, kodlama gerektirmeden kendi yapay zeka aracınızı oluşturmaya olanak sağlayan bir yapay zeka uygulaması olarak Chatsimple karşımıza çıkıyor.

Basit adımlarla geliştireceğiniz bu sohbet botu, işletme hedeflerinizi olumlu yönde destekleyerek müşterilerinize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanıza yardımcı oluyor.

Web sitenize ilişkin verilere tek tıkla ulaşabilen bu uygulama ile kendi işletmeniz için fonksiyonel sohbet asistanları oluşturmanız mümkün. Peki bunun için izlemeniz gereken adımlar neler? Gelin, birlikte bakalım.

Chatsimple Nasıl Kullanılır?