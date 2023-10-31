Toplantılarda İşinize Yarayabilecek Yapay Zeka Araçları

Gün geçtikçe yaygınlaşan hibrit çalışma sisteminin, uzaktan eğitim ve remote işlerin olmazsa olmazı ‘online toplantılar’ oluyor. Bu toplantıları her zamankinden daha verimli bir hale getirmek için ise çeşitli yapay zeka araçları kullanılabiliyor.

Toplantılarda En Çok İşinize Yarayacak 6 Yapay Zeka Aracı

TLDV

Otter AI

Noty AI

FireFlies AI

Airgram

Fathom

1. TLDV

Çevrimiçi görüşmelerinizin kalitesini arttırmak ve bu görüşmeyi kayıt altına alıp daha sonra raporlaştırmak için yararlanabileceğiniz başlıca yapay zeka araçlarından birisi: TLDV!

Aslında birçok yerde ‘tl;dv’ olarak geçiyor. Yapay zekâ desteğiyle pratik bir şekilde toplantı notları oluşturmanızı sağlayan araç günlük hayatta ve profesyonel amaçlarla kullanılabiliyor.

Tek tıkla tüm görüşmeyi kayıt altına alabilen uygulamada bulunan GPT desteği, Zoom toplantılarında konuşulanları metne dökmennizi sağlıyor. 20 farklı dili destekleyen transkript özelliği ise bir diğer avantajı.

Zoom’un yanı sıra Google Meet toplantılarını da kaydedebilen TLDV’yi ücretsiz planda deneyimleyip ihtiyaç duyduğunuz durumda Premium paketlere geçiş yapabilirsiniz.

2. Otter AI

Ses kaydını metne dönüştürebilen bir yapay zeka aracı olduğu için toplantılarda aktif olarak yararlanabileceğiniz bir asistan işlevi görüyor.

Toplantı sırasında konuşulanları metin haline getirdikten sonra bu metinlerden doküman oluşturmanıza ve metinleri istediğiniz zaman düzenleyebilmenize imkân tanıyor.

Özellikle öğrenciler için hayatı kolaylaştıran bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Online dersleri kolayca ders notuna dönüştürebilirsiniz. Benzer şekilde iş hayatında röportaj amaçlı görüşmeleri kaydedip yazıya dökmek için de birebir.

3. Noty AI

Adından da anlaşılacağı üzere not almak amacıyla kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı olarak Noty AI’den toplantılarınızda yararlanabilirsiniz.

Uzun metinlerden kısa ve nitelikli özetler çıkarmanıza yardımcı olan Noty AI, kaynak tarama konusunda hız kazanmanızı sağlıyor. Ayrıca okuduğunuz metinleri daha verimli bir şekilde analiz edebilmeniz için de gözden kaçabilecek önemli noktaları sizin yerinize not alıyor.

4. FireFlies AI

Bu uygulama da yine ses kayıtlarının metne dönüştürülmesine odaklanıyor. Bu sayede toplantı notları oluşturma, önemli ve tekrarlanan yerleri belirleme, toplantıda konuşulanları rapor haline getirme gibi işlemler için FireFlies’dan yararlanabilirsiniz.

FireFlies ile oluşturduğunuz metinleri daha sonra düzenleyerek istediğiniz formata çevirebilirsiniz. Toplantıların yanı sıra online eğitimlerde, röportajlarda ve birebir görüşmelerde de konuşulanları yazılı hale getirmek için FireFlies AI’dan destek alabilirsiniz.

5. Airgram

Airgram bütün konsantrasyonunuzu toplantı anına vermenize imkân tanıyan bir yapay zekâ aracı olup sizin yerinize özet ve not çıkarma, toplantı notlarını paylaşma, kayıt alma ve transkript işlemlerini üstleniyor.

Ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğiniz Airgram uygulaması Microsoft Teams, Google Meet, Zoom ile entegre olarak çalışabiliyor.

Ayda maksimum 5 toplantı kaydı yapmanıza izin veren ücretsiz sürümde maksimum toplantı süresi ise 30 dakika olarak belirtiliyor. Ücretli üyelikte ise 5 saate kadar toplantılarıızı kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz sayıda toplantıda Airgram’ı kullanabiliyorsunuz.

6. Fathom

Yapay zekâ destekli bir toplantı asistanı olarak tanımlayabileceğimiz Fathom da diğer örneklerde olduğu gibi Zoom, Google Meet ve Microsoft Team ile entegre olarak çalışabiliyor.

Ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğiniz yapay zekâ aracı hem görüşmelerinizi kayıt altına alabiliyor, hem de önemli noktaları özetleyerek ihtiyacınız olan özet ve transkriptleri oluşturabiliyor.

Bireysel çalışmalarda değerlendirebileceğiniz Fathom, yeni geliştirilen ‘team edition’ hizmeti ile farklı kullanım olanakları da sunuyor. Ekip içinde toplantı notlarını hızlı bir şekilde dağıtmak için yararlanabileceğiniz Fathom ile odaklanmanız gereken tek şey toplantı sırasında konuşulanlar oluyor. Geri kalan tüm detaylarla Fathom sizin yerinize ilgileniyor.