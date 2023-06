Fortnite iPhone’a Nasıl İndirilir?

Ortalama 125 milyona yakın oyuncusu olan Fortnite, artık iPhone’a yüklenemiyor. Biz de sizlere App Store’dan kaldırılan Fortnite’nin yeniden resmi sürümünün iPhone’a indirilmesiyle ilgili bilgi vereceğiz.

Fortnite’nin geliştiricisi Epic Games ve Apple arasında yasal düzenlemeyle ilgili problem çıktı. Bu problem, Fortnite’nin Apple’in %30 komisyonu aşmasıyla ilgiliydi.

Fortnite’ın iPhone’a İndirilmesi

Daha önce iPhone cihazlarında Fortnite oynayanlar aşağıdaki adımları takip ederek oyunu indirebilir.

iPhone’dan App Store uygulaması açılır.

Ekranın sağ üst kısmındaki hesap simgesine tıklanır.

Daha önce cihaza indirilen tüm oyun ve uygulamaların listesi “Tüm Satın Alma İşlemlerim > Satın Almalarım” kısmındadır.

Arama çubuğunda Fortnite’ın araması yapılır.

Fortnite’ın cihaza indirilmesi için indirme simgesine tıklanır.

Xbox Cloud Gaming ile iPhone’da Fortnite Nasıl Oynanır?

Xbox Cloud Gaming sayesinde iPhone'a Fortnite yüklenmeden de oynanabilir. Bu yöntemin en iyi tarafı cihazda dahili alanı kaplamaz. Yalnız Xbox Cloud Gaming aracılığıyla iPhone’da Fortnite oynamak için Xbox’ta hesap açmanız gerekiyor.

Aynı zamanda Xbox Cloud Gaming sadece belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Bölgenizde mevcut olup olmadığını kontrol etmek için Xbox Cloud Gaming’in desteklenen bölgeler sayfasını kontrol edebilirsiniz. Desteklenen bölgede olmasa dahi iPhone’dan VPN kullanabilirsiniz.

iPhone’dan herhangi bir tarayıcıyı açın.

“Xbox.com/play” sayfasına giriş yapıp ekranın sağ üst tarafındaki profil simgesine tıklayınız.

“Oturum Açın/Yeni Bir Hesap Oluşturun” kısmından “Oturum Aç” kısmına tıklayınız.

Ana ekran üzerinden Fortnite’ı seçip oyunu aratınız.

“Oynat” sekmesine tıklayıp “Devam Et” seçeneğine basınız.

Oyun yüklenene kadar bekleyin.

Oyun yüklendikten sonra hesaba giriş yapıp gerekli ayarlamaları yapınız.

Apple’ın Aile Paylaşım Özelliği ile iPhone’da Fortnite Oynama

İlk olarak Aile Paylaşım özelliğini iPhone’a kurunuz.

iPhone’dan “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

Cihazın üst tarafındaki isme tıklanır.

“Aile Paylaşımı” seçeneği seçilir.

Satın Alma Paylaşımı butonuna tıklanır.

App Store açılıp “Satın Alınanlar” kısmına gidilir.

Paylaşılan kişinin hesabına tıklanıp Fortnite arama çubuğundan aranır.

Oyunun yan tarafındaki indirme simgesine tıklanır.

GeForce Now ile iPhone’da Fortnite Nasıl Oynanır?

Safari’yi açıp resmi GeForce Now sayfasını ziyaret ediniz. Cihazın ana ekranından GeForce Now web uygulaması kurulmalıdır. Daha sonra GeForce Now web uygulaması başlatılır.

“Kabul Et” ve “Devam Et” sekmelerinden “Oyunlara Göz At” seçilir. “Bir Kimlik Girin/Oluşturun” ve programa giriş sağlayın.

İlk kez giriş yapanlar mutlaka kimliği doğrulamalıdır. Doğrulamanın ardından Fortnite’da arama yapıp “Oynat” alanına tıklayın. Bir plan seçmeniz istenecek.

Seçimi yaptıktan sonra ekrandaki talimatları izleyerek Epic Games kimliğini oluşturun. Son kısımda “İzin Ver” akabinde de “Oynat” butonuna tıklayınız. Oyun yüklenene kadar ekranı kapatmayın.

2023'ün başında Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, 2024 yılında oyunun tekrardan iPhone'lara geleceğini belirtti.