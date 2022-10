En İyi Geforce Now Ücretsiz Oyunları

Eğer Geforce Now aboneliği almayı düşünüyorsanız ve ücretsiz olarak hangi oyunlara erişebileceğini merak ediyorsanız bu listemiz işinize çok yarayacaktır. Geforce Now ücretsiz olarak pek çok oyunu bünyesinde bulunduruyor ancak aralarından en iyisini seçmek biraz zorlayıcı olabilir. Aşağıdaki listemize göz atın ve en iyi ücretsiz Geforce Now oyunlarını keşfedin.

En İyi Ücretsiz Geforce Now Oyunları

Apex Legends

Brawlhalla

CS:GO

DotA 2

EVE Online

Genshin Impact

Guild Wars 2

Lost Ark

League of Legends

Splitgate

Warframe

Yukarıdaki oyunlar alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Apex Legends

Titanfall 2 ile ne kadar iyi bir FPS oyunu yapabileceklerini gösteren Respawn Entertainment’ın Battle Royale oyunu olan Apex Legends, çıktığı günden bu güne kadar milyonlarca oyuncu tarafından oynanmış oldukça başarılı bir oyun. Diğer Battle Royale oyunlarından mekaniksel anlamda oldukça farklı olan Apex Legends Geforce Now’da oynanması gereken oyunların başında yer alıyor.

Brawlhalla

Platform dövüş oyunu denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Brawlhalla, arkadaşlarınızla oynamak için oldukça ideal bir oyun. Platformlar arasında oynanabilen bir oyun olduğu için tüm arkadaşlarınızla, farklı cihazlar üzerinden Brawlhalla oynayabilirsiniz.

CS:GO

Yılların eskitemediği, en iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan CS:GO, Geforce Now’da oynanabilir durumda. Kemik kitlesini uzun yıllar boyunca korumayı başaran CS:GO’ya tek tıkla ulaşabilmek Geforce Now sahipleri için oldukça sevindirici.

DotA 2

Valve oyunlarının birçoğu Geforce Now’da mevcut. Bu oyunlardan en dikkat çekeni ise şüphesiz DotA 2 olacaktır. Her geçen yıl yenilenen ve görsel olarak gelişen DotA 2’ye eğer sisteminiz yetmiyorsa Geforce Now üyeliği satın alarak bu eşsiz MOBA oyununa erişim sağlayabilirsiniz.

EVE Online

Bilim kurgu temasına sahip oyunlardan biri olan EVE Online, MMORPG oyunları içerisinde en sıra dışı yapımlardan bir tanesi. PvP ve PvE olarak savaşlara girebileceğiniz bir oyun olan EVE Online çok eski bir oyun olmasına rağmen süreç içerisinde grafiksel olarak epey gelişti ve hatırı sayılır düzeyde sistem isteyen bir oyun haline geldi. Bu tarz yüksek sistem isteyen oyunların Geforce Now’da bulunması bu sistemi kullanan oyuncular için epey faydalı oluyor.

Genshin Impact

Anime severlerin kaçırmaması gereken bir oyun olan Genshin Impact son dönemde çıkan en başarılı işlerden bir tanesi. Böylesine bir oyuna ücretsiz olarak ulaşabilmek biz oyuncular için oldukça avantajlı. Sevimli karakterleri oynadığımız ve dünyayı keşfe çıktığımız bu oyunda oldukça keyifli vakit geçirmek mümkün. Dövüş sistemi oldukça beğenilen Genshin Impact’i henüz denemediyseniz ve Geforce Now sahibiyseniz kolaylıkla oynayabilirsiniz.

Guild Wars 2

İlk olarak 2012 yılında yayınlanan, 2022 yılında Steam’e gelmesiyle tekrardan popüler olan bir MMORPG olan Guild Wars 2 pek çok kişinin keyifle oynadığı bir oyun. MMORPG’lere ilginiz varsa Guild Wars 2’ye kesinlikle bir şans verin.

Lost Ark

2022’nin başında batı sürümü çıkan Lost Ark, günümüzdeki en iyi MMORPG’lerden bir tanesi. 20’ye yakın oynanabilir karakteriyle ve eşi benzeri pek görülmemiş olan dövüş sistemiyle bizlere harika bir MMORPG deneyimi sunan Lost Ark, çıkışından bir süre sonra Geforce Now’a geldi ve pek çok Lost Ark oyuncusu bu durumdan memnun kaldı. Ortalamanın üzerinde sistem isteyen bir oyun olduğu için pek çok yeni oyuncu da Lost Ark’ı Geforce Now üzerinden deneyimleyebildi.

League of Legends

MOBA oyunlarının en popüler temsilcisi olan League of Legends, Geforce Now üzerinden oynanabiliyor. Global bir fenomen haline gelen LoL, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geforce Now ile birlikte güçlü bir interneti olan her yerde LoL oynayabilirsiniz.

Splitgate

2019 yılında çıkış yapan ve yenilikçi yapısıyla dikkat çeken bir FPS oyunu olan Splitgate, oyuncular tarafından genel olarak sevildi. Portal mekaniğini oyunun içine entegre eden ve bunu çok iyi bir şekilde kullanan Splitgate oldukça dinamik bir oyun tecrübesi sunuyor. Farklı oyun modları ile uzun süre oynayabileceğiniz Splitgate, hızlı FPS oyunlarından hoşlanan kişiler için ideal bir oyun.

Warframe

Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlardan biri olan Warframe, ücretsiz olmasının yanı sıra oldukça da başarılı bir oyun. Para kazanma politikası oldukça şeffaf olan Warframe, gelirini sadece oyun içi kozmetiklerden ve ek paketlerden sağlıyor. Yüzlerce saat boyunca hiçbir kuruş harcamadan keyifli vakit geçirebileceğiniz Warframe’de her geçen gün ücretsiz olarak sunulan içeriğin sayısı artıyor. Geforce Now sahipleri eğer daha önce hiç Warframe oynamadıysa mutlaka bir şans vermeliler.

Geforce Now'daki ücretsiz oyunları listelediğimiz yazımız bu kadardı. umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Geforce Now kullanıyor musunuz? Listedeki oyunlardan hangilerini bu güne kadar oynadınız?.