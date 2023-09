GeForce Now Nasıl Ücretsiz Denenir?

GeForce Now hem ülkemizde hem de globalde hızla büyümeye devam ediyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan be kütüphanesini sürekli genişleten GeForce Now, yeterli donanımı olmayan oyunculara akıcı bir oyun deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Peki GeForce Now'ı ücretsiz deneyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yazımızda GeForce Now ücretsiz nasıl kullanılır izah edeceğiz.

Kısaca GeForce Now’dan bahsetmek gerekirse, bu platforma üye olduktan ve ödeme yaptıktan sonra erişebiliyorsunuz. Steam, Epic Games, UPlay gibi platformlardaki sahip olduğunuz oyunları bulut tabanlı bir sistem ile oynamanızı sağlıyor. Çok eski bilgisayarınızda, tabletinizde, telefonunuzda bile GeForce Now sayeside yüksek grafikli ve akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.

GeForce Now’un desteklediği oyunlardan birine Steam vb. platformlardan birinde sahipseniz oyununuzu GeForce Now üzerinden açtığınızda internet altyapınızı kullanarak uzaktaki bir sunucuya bağlanıyorsunuz ve o sunucu üzerinden oyunu oynuyorsunuz. Çok uzaktaki güçlü bir bilgisayara internet üzerinden bağlanıyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz.

GeForce Now Ücretsiz Deneme Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayarak GeForce Now’u indirin.

” yazısına tıklayarak GeForce Now’u indirin. Ardından çift tıklayarak kurun.

Akabinde sisteme kayıt olun ve giriş yapın.

Steam ya da diğer dijital oyun hesaplarınızdan birini bağlayın.

Senkron sağlandığı zaman GeForce Now kütüphanenizdeki oyunlardan birine girin.

Muhtemelen sizi bir sıraya alacak. GeForce Now’u ücretsiz bir şekilde test etmek isteyen kişiler sizin gibi bir sırada bekliyor olacaklar.

Sıranız geldiğinde oyun otomatik olarak açılacak ve GeForce Now üzerinden dilediğiniz oyunu oynamaya başlayacaksınız.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de GeForce Now’u ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. İnternet altyapınız elveriyorsa akıcı bir şekilde GeForce Now’u deneyimleyebileceksiniz.

Elbette GeForce Now’u kısa bir süreliğine deneyimleyebiliyorsunuz. 30 dakikalık deneme sürenizin ardından sistem kapanıyor ve oyundan atılıyorsunuz.

GeForce Now ücretsiz deneme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz GeForce Now kullanıyor musunuz? Bu yazıdan sonra GeForce Now’u ücretsiz denemeyi düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.