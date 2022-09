Geforce Now Alınır mı? Geforce Now Avantajlı mı?

Birkaç yıl önce hayatımıza giren, oyun oynama alışkanlığımızı değiştiren Geforce Now; her geçen gün artan kütüphanesiyle pek çok oyuna erişim sağlamamızı kolaylaştırıyor, bizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyor. Peki Geforce Now gerçekten parasının hakkını veriyor mu? Geforce Now alınır mı? 2022 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Geforce Now pek çok kez zamlandı, Türkiye fiyatıyla sürekli gündem oldu. Tüm bunları göz önüne aldığımız zaman basit bir hesap yaparak Geforce Now’un avantajlı olup olmadığını anlayabiliriz.

Geforce Now Alınır mı?

Ülkemizde artan döviz kurunu ve enflasyonu düşündüğümüz zaman teknolojinin ve özellikle de bilgisayar fiyatlarının her geçen yıl -hatta bazen ay- daha da yükseldiğine şahit oluyoruz. Hal böyle olduğu için kenarda birikmişi olan insanlar da “eğer şimdi almazsam ileride daha da pahalı olur ve alamam” diye düşünüyorlar. Farklı senaryoları göz önünde bulundurarak Geforce Now’un avantajlı olup olmadığını birlikte görelim.

Bu yazı yazılırken Geforce Now’ın aylık ücreti 120 ₺ idi. Günümüzde ise ortalama bir bilgisayar 15.000 ₺ civarında. (Monitör ve diğer çevre birimleri hariç) İyi bir bilgisayar ise 30.000 ₺’den başlıyor ve emin olun tahmin edemeyeceğiniz kadar yükseğe çıkıyor. Şimdi gelin 15.000 ₺’ye kaç ay Geforce Now alınır hesaplayalım.

15.000 / 120 = 125

Eğer bir bilgisayar için 15.000 ₺’yi gözden çıkardıysanız aynı maliyete 125 ay (yaklaşık 10 yıl) boyunca Geforce Now üyesi olabiliyorsunuz. Eğer ki Geforce Now’ın 6 aylık indirimli paketlerini alırsanız fiyat daha da düşeceği için 10 yıldan da daha uzun bir süre bu maliyete Geforce Now’dan oyun oynayabilirsiniz.

Tabi bu noktada nasıl bir oyuncu olduğunuz da çok önemli. Yıl içerisinde sadece 3-5 farklı oyun oynayan biriyseniz ve bu oyunların çoğu Geforce Now’da varsa yeni bir bilgisayar almak çok mantıksız olacaktır. Oyun kültürü geniş biriyseniz ve çok farklı tarzlarda oyun oynuyorsanız, halihazırda oynadığınız oyunlar Geforce Now’da yoksa ve yakın gelecekte olma ihtimali pek yoksa o zaman yeni bir bilgisayar almayı düşünebilirsiniz.

Eğer elinizde kötü de olsa bir PC yoksa ve telefon hariç hiçbir şekilde Geforce Now’ı açacak bir cihazınız yoksa tabii ki paranızın yettiği en iyi sistemi almak tek çözüm, ilerleyen yıllarda makineniz güncel oyunları kaldırmamaya başladığı zaman Geforce Now zaten elinizin altında olan bir hizmet. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Sonuç

Eğer elinizde iyi-kötü bir PC varsa ve güncel oyunları oynamak için yeni bir sistem toplamak istiyorsanız Geforce Now sizin için daha iyi olabilir. Elinizde Geforce Now’ı açabilecek bir sistem yoksa PC almaktan başka çareniz yok. Oynamak istediğiniz tüm oyunlar Geforce Now’da varsa iyi bir sistem toplamanıza da gerek yok. Günlük işlerinizi görebilecek uygun fiyatlı bir bilgisayar da işinizi görecektir.

Yukarıda anlattığımız her şey tabii ki iyi bir internet bağlantınız varsa geçerli. Eğer internetinizin Geforce Now için uygun olup olmadığını bilmiyorsanız Geforce Now’ı ücretsiz bir şekilde test etmek mümkün.

Geforce Now Alınır mı sorusuna cevap aradığımız yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Geforce Now kullanıyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.