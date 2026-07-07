Türkiye'de yaşayan yabancılar için geliştirilen GöçBil uygulaması, içerisinde göç işlemleri ve resmi süreçler hakkında bilgileri barındırmaktadır.

Berkcan Aktürk - 32 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler GöçBil, Türkiye'de yaşayan yabancılar için geliştirilen resmî bilgilendirme uygulamasıdır.

Uygulama; Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Farsça, Arapça ve Peştuca dillerinde kullanılabilir.

e-Devlet ve profil doğrulama desteği sunar.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve yayınlanan GöçBil uygulaması, Türkiye'de yaşayan yabancılar için geliştirilen resmi bir uygulamadır. Yabancıların göç işlemleri, yaşam ve resmi süreçler hakkında bilgi alabilmeleri için geliştirilmiştir.

Kullanıcılar, GöçBil'i kullanabilmek için hesap oluşturmalıdırlar. e-Devlet hesabı veya özel olarak bir profil oluşturarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. GöçBil'e giriş yaparken, kimlik doğrulama süreçlerini boşluksuz tamamlamanız gerekmektedir.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve hatta Peştuca dillerinde uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu da Türkiye'deki yabancıların, işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamasına olanak tanıyor.

GöçBil İndir

Kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza çıkan GöçBil, içerisinde şehir ve yaşam rehberi barındırmaktadır. Eğer şehri veya ülkeyi çok iyi tanımıyorsanız, rehberlerden yardım alarak gitmek istediğiniz yerlere kolaylıkla gidebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra GöçBil, çocuklarınız için ayrı bir rehber ve online işlemler sekmesi sunmaktadır. Çocuklarınız hakkında işlem yapmak istiyorsanız, ana sayfada bulunan "Uyum Çocuk" sekmesine girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siz de GöçBil indirin ve göç işlemlerinizi online olarak tamamlayın!