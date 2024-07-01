Google Vids Nedir? Nasıl Kullanılır?

2024 Nisan ayında tanıtılan Google Vids, internet kullanıcılarına yapay zekâ desteği ile video oluşturma imkânı sunuyor. Video düzenleyicileri endişelendiren bu gelişme, amatör kullanıcıların yapay zekâdan yardım alarak birbirinden kreatif videolar üretmesine yardımcı oluyor.

Peki, Google Vids uygulaması ne gibi özelliklere sahip olacak? Nasıl kullanılıyor? Bu yazımızda Google Vids ile video oluşturmanın altın kurallarını açıklıyoruz. İşte, detaylar!

Google Vids Nedir?

Google’ın yaratıcılık gerektiren dijital işlemleri kolaylaştıran yeni uygulaması Google Vids olarak isimlendiriliyor. Tüm kullanıcılar için video oluşturmayı basit bir işlem haline getiren bu araç tarayıcı üzerinden kullanılıyor. Google Workspace bünyesinde kullanabileceğiniz bu uygulama kurum içi iletişimi ve çalışma hızını destekleyecek özelliklere sahip. Sadece birkaç adımda Google Vids’de video oluşturma şansınız oluyor.

Google Vids Nasıl Kullanılır?

Google Vids’e giriş yaptığınızda öncelikle kullanabileceğiniz bazı şablonlar karşınıza çıkıyor. Bu şablonlardan birini seçerek ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz, ‘yardım et’ özelliğine tıklayarak uygulamanın yönlendirmeleri ile kendi videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. İlk olarak sizden bir storyboard oluşturmanız isteniyor.

Bunun yanında video stili, seslendirme ve senaryoya ilişkin detayları belirlemeniz gerekiyor. İlgili ayarları tamamladığınızda amacınıza uygun olaran profesyonel videolar oluşturma şansınız oluyor. Google Vids, aynı zamanda Workspace’te yer alan diğer uygulamalarla da senkronize edilerek kullanılabiliyor.

Sheets, Docs gibi Google araçları ile entegre edilebilen Google Vids mevcut içeriklerin profesyonel video içeriklerine dönüştürülmesini oldukça kolay hale getiriyor. Uygulamanın iş dünyasında verimliliği artıracak özelliklerinden birisi de gerçek zamanlı iş birliğine imkân tanıyor olması.

Farklı cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ortak bir proje üstünde eş zamanlı olarak çalışabiliyor. Bir kullanıcının yaptığı değişimler anlık olarak diğer tarafta da güncelleniyor. Google Vids’in kullanım alanı oldukça geniş. İlk aklımıza gelen örnek ise işletmelerin sosyal medya hesapları için kullanılan video içerikleri diyebiliriz.

Yöneticiden içerik üreticisine, topluluk yöneticisinden SEO uzmanına, sosyal medya danışmanından reklamcıya, konuyla ilgili herkes Google Vids sayesinde sosyal medyada yapılacak paylaşımlar üstünde söz sahibi olabilecek gibi gözüküyor.

Siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? İş hayatında veya günlük hayatınızda Google Vids’ten yararlanacağınızı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın!