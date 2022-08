God of War PC İncelemesi

Oyun dünyasının son yıllarda görmüş olduğu en iyi oyunlardan bir tanesi olan God of War, çıkış yaptığı günden bugüne kadar sürekli konuşuldu ve adeta bir fenomen haline geldi. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War, pek çok otoriteye göre dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Hem görselliğiyle hem hikayesiyle hem de oynanışıyla oyuncuları büyüleyen God of War, uzun yıllar boyunca akıllardan çıkmayacak bir oyun deneyimi yaşatıyor.

God of War serisinin hikayesi God of War 3 ile sonlanmıştı. 2013 yılında çıkan God of War Ascension, geçmişe gidip Kratos’un hayatının bilinmeyen yönlerini irdelemişti. Pek çok God of War hayranı için yeterli olmayan bu oyundan sonra God of War serisi sessizliğe gömüldü ta ki 2018 yılında reboot olarak geliştirilen God of War piyasaya çıkana kadar.

Dünyayı kasıp kavuran, en iyi PS4 oyunlarından biri olan God of War hakkında inceleme yapmamak mümkün değil. Biz de bu yazımızda sizlere God of War’dan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. God of War PC incelememiz başlıyor.

Hikaye

Kratos’un hikayesi esasında God of War 3 ile sonlanmıştı. Yunan mitolojisindeki neredeyse tüm tanrıları öldüren Kratos’un defteri kapanmıştı. Kratos bu oyunda geçmişini geride bırakmış ve kuzey diyarlarına bir şekilde gitmiş. Önceki hayatını derinlere gömen Kratos, eş ve baba olmuş. Eşimizin vefatından sonrasını konu alan bu oyunda oldukça hüzünlü, ağırbaşlı, kederli ve ketum bir Kratos ile karşı karşıyayız. Eşimiz öldükten sonra küllerini diyarın en yüksek tepesinden aşağı dökmek için yola çıkıyoruz. Esasında bir yolculuk hikayesi olan God of War, kağıt üstündeki basit bir hikayenin ustalıkla anlatıldığı zaman ne kadar derin olabileceğine güzel bir örnek niteliğinde.

Oğlumuz Atreus ile yola çıkmadan önce Baldur ile karşılaşıyoruz. Bize saldıran ve yolculuğumuza daha erken çıkmamıza sebebiyet veren bu karakter oyun boyunca peşimizi bırakmıyor. Yolculuğumuz sırasında bu diyarda da tanrılarla ve pek çok mitolojik yaratıkla yollarımız kesişiyor bazılarıyla iyi bir iletişim kurabilsek de pek çoğu bize saldırıyor ve biz de Kratos olarak onları defediyoruz.

Hikaye basit bir yol hikayesi gibi gözükse de bundan çok fazlasını içeriyor. Tecrübesiz olan evladımız, yolculuğumuz sırasında pek çok hata yapabiliyor. Tecrübeli bir tanrı olan Kratos’un da çocuğuyla olan ilişkisi gerçekten görülmeye değer. İçinde bulunduğu dünyayı bizden daha iyi bilen bir çocuk olan Atreus ile görmüş geçirmiş yüce bir varlık olan Kratos’un çatışması basit bir baba oğul çatışmasından çok daha öte. Kendi güçlerini keşfetmeye çalışan Atreus ile baş eden Kratos’un evladını eğitmesini izlemek oldukça keyifli.

Hikaye anlatımı olarak da God of War oldukça iyi bir iş çıkarmış. Mevcut hikaye ve içinde bulunduğumuz evrenin hikayesi size öylece anlatılmıyor. Bölgeler arası seyahat ederken, bir yerden bir yere giderken, uzun asansör sekanslarında, bir yere tırmanırken baba-oğulun konuşmalarına kulak veriyoruz. Atreus sürekli bize bir şeyler soruyor ya da yolda gördüğü şeyler ile alakalı yorum yapıyor. Biz de oyuncu olarak sürekli evren ile alakalı yeni bilgiler ve hikaye kırıntıları öğreniyoruz. Çevreyi keşfetmeyi seven bir oyuncuysanız ve hikaye içerisinde kaybolmak istiyorsanız God of War sizi memnun edecek.

Grafik

God of War, 2018 yılında ilk olarak Playstation 4’e çıkışını yaptı. God of War’un grafikleri o kadar iyiydi ki Playstation 4’ün tüm sınırlarını zorlayan bir kaliteye sahipti. Playstation 4’ün yapabileceklerini bize gösteren God of War, sinemadan ayırt edilemeyecek kalitede bir görselliğe sahip. Bazı sahnelerde gerçekten bir film mi izliyorsunuz yoksa oyun sinematiği mi ayırt etmek çok zor.

Playstation 4’de zaten çok üst düzey grafikler sunan God of War, 14 Ocak 2022’de PC’ye çıkış yaptı ve halihazırda çok iyi olan grafikler daha da iyi hale geldi ve şov sayılabilecek bir seviyeye yükseldi. PC’ye mükemmel bir şekilde optimize edilen God of War, başka oyunlarla karşılaştırılamayacak kadar iyi grafiklere sahip.

Sanat Yönetimi

God of War’u oynamaya başladığınız ilk andan itibaren herhangi bir oyun oynamadığınızı anlıyorsunuz. Bunun sebebi hiç süphesiz oyunun sanat yönetiminin ustalıkla yapılmış olmasıdır. Her bir sinematik her bir mekan özenle işlenmiş ve üzerine çokça düşünülmüş. Sanatsal yönü çok kuvvetli olan God of War’un her bir karesi tablo gibi gözüküyor.

Sanat yönetiminin en çok hissedildiği alan şüphesiz ki ara sahneler. Özellikle durağan ve aksiyonun olmadığı gergin ara sahnelerde duygular mükemmel bir ustalıkla size yansıtılıyor. Usta bir yönetmenin elinden çıkmış bir film izliyormuş hissi yaratan sinematikler, oldukça görkemli.

Müzikler

Önceki God of War oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da bizleri benzersiz ezgiler bekliyor. God of war serisi her zaman müzikleriyle öne çıkan bir yapım olmuştur. Epik müzikleri ve destansı tınıları oyuncuları oyunda tutmak ve moda sokmak için özenle hazırlanmış.

Oyundaki müzikler, oyundan bağımsız dinlendiği zaman bile etkileyiciğilinden ödün vermiyor. Genel olarak müzikle ilgili biriyseniz God of War’un müzikleri sizi de mest edecektir.

Oynanış ve Dövüş Sistemi

God of War’u God of War yapan en önemli parametrelerden biri şüphesiz ki dövüş sistemi ve oynanışıdır. God of War serisinin önceki oyunlarında Hack’n’Slash tarzında bir oynanış hakimdi. 6 oyunluk seri genel olarak benzer bir oynanışa sahipti ve bu oynanış adeta God of War ile anılır olmuştu. İkonikleşen bu oynanış, 2018’de çıkan God of War’da kullanılmadı ve tamamen baştan dizayn edilen bir oynanış tasarlandı.

God of War’da ana silahımız baltamız. Yumruklarımız ve kalkanımız da dövüşte bize eşlik ediyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde bir silahımız daha oluyor ancak spoiler olmaması ve ileride oyunu oynayacak olan kişilerin keyfini kaçırmamak için bu silahtan bahsetmeyeceğiz. Eski oyunları oynayan kişiler bilecektir ki God of War oyunlarında birçok farklı silah olur ve oyunda ilerledikçe bu silahları daha da geliştiririz ve sonuç olarak çok çeşitli silahları kuşanmış halde bir Kratos’u oynarız. Bu oyundaysa sonradan edindiğimiz silahı saymazsak vaktimizin büyük bir bölümü baltamızla geçiyor. Kuzey mitolojisinden bildiğimiz Mjolnir’e benzer bir baltamız bulunmakta. Fırlatıldıktan sonra elimize tekrar gelen bu balta sayesinde silahımızı hem yakın dövüşte hem de uzun mesafeli dövüşlerde kullanabiliyoruz. Uzun mesafede dövüşmek oldukça önemli çünkü pek çok düşmanımız da bize uzaktan saldırabiliyor. Tek bir balta ile koca oyunu bitirmenin tekdüze bir oynanış sunacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Baltayla dövüşmek hem çok tatmin edici hem de oldukça çeşitli kombolar yapmanın mümkün.

Kombolara örnek vermek gerekirse baltanızı fırlatarak bir düşmanınızı düşürmeniz mümkün. Düşen düşmanınızın yumruklayarak veya baltanızı geri çekerek baltayla öldürebilirsiniz. Hafif ve ağır saldırıları çeşitli biçimlerde kullanarak kombo yapabilirsiniz. Seviyeniz ilerledikçe kazandığınız tecrübe puanlarını kullanarak yeni yetenekler açabilirsiniz ve açtığınız her yetenek baltanıza yepyeni özellikler kazandırarak oynanışınızı çeşitlendiriyor. Kısacası yapımcı Santa Monica Studio tek bir balta ile o kadar kompleks bir oynanış ve dövüş sistemi yaratmış ki hayranlık duymamak elde değil.

Dövüş sistemine etki eden bir diğer faktör ise şüphesiz ki oğlumuz Atreus. Uzak mesafe dövüşlerinde çok etkili olan oğlumuz yer yer düşmanların sırtına atlayıp boynuna sarılarak onları kısa süreliğine etkisiz hale getirebiliyor. Etkisiz hale gelen düşmanların işini bitirmek de son derece kolay. Oyunu oynarken Atreus’un yayını ve sadağını geliştirmeyi de ihmal etmeyin çünkü dövüşte oldukça işe yarıyor.

Oynanışa etki eden bir diğer unsur ise bulmacalar. Oyunda ilerlemek ve dövüşmek dışında en çok vaktimizi alan bileşenlerden bir tanesi de bulmacalardır. Eski God of War oyunlarından da aşina olduğumuz bu bulmacalar son derece iyi düşünülmüş ve zorluğu da saç baş yolduracak cinsten değil. Bazıları biraz uğraştırıcı olsa da üzerine biraz düşündüğünüzde bulabileceğiniz son derece dengeli bulmacalar. Baltamızı fırlatarak, Atreus’a komut vererek ve bazen de oğlumuzun oklarını kullanarak bulmacaları çözüyoruz. Oyunda ilerledikçe yeni ekipmanlar kazandıkça çözebileceğimiz bulmacaların da sayısı artıyor. Oyunun başında çözemediğiniz bir bulmacayı ya da geçemediğiniz bir yeri oyunun başka bir bölümünde elde ettiğiniz eşya ile geçmeniz mümkün. Bu da haritadaki bölgeleri birden fazla kez ziyaret etme dürtünüzü tetikliyor.

Atmosfer ve Dünya

Kuzey mitolojisinde geçen oyun haliyle çok fazla nordik öğe barındırıyor. Odin, Thor, Freya gibi tanıdık isimlerin yanı sıra çok fazla yeni terimler ve isimler öğrenmeniz mümkün. Oyunun dünyası, en küçük detayına kadar ilmek ilmek işlenmiş. Oldukça değişken bir renk paletine sahip olan bu dünyada diyar diyar dolaşarak birbirinden farklı mekanları görme şansınız oluyor. Yeşillikler içerisinde dolanırken kendinizi bir anda ölülerin mekanı olan Hel’de bulabiliyorsunuz. Soğuk ve mavi tonların hakim olduğu bir yerden alevler fışkıran kayalık bir bölgeye saniyeler içerisinde ışınlanmanız mümkün. Karanlığı ve aydınlığı çok iyi kullanan oyun sizi benzersiz mekanlara götürüyor.

Oyundaki atmosfer sizi gerçekten oradaymış gibi hissettiriyor. Bütünlüklü ve sağlam bir evren inşaa etmek hiç de kolay bir iş değil ancak God of War bunu en iyi şekilde yapmış. Oyunu oynarken gerçekten oradaymışsınız hissini alıyorsunuz. Müzikler, grafikler, sesler ve çevrede gördüğünüz her bir detay oyunun atmosferine katkıda bulunuyor. Atmosfer sizi oyunun içerisine o kadar çok çekiyor ki oyunu asla kapatmak istemiyorsunuz. God of War’un atmosferi, keyifli oynanışla ve akıcı hikayeyle birleştiği zaman oyunun başındayken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile.

God of War’un atmosferine etki eden bir diğer faktör ise oyunun sahip olduğu teknolojidir. Oyunun en başından en sonuna kadar oynarken hiçbir şekilde yükleme ekranıyla karşılaşmıyorsunuz. Eğer oyunda ölmezseniz hiçbir şekilde oyun kesintiye uğramıyor. Işınlanırken, bir yerden bir yere seyahat ederken asla karşınıza bir yükleme ekranı çıkmıyor. Oyunu ölmeden bitirirseniz sanki bir film izliyormuşçasına kesintisiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ara sahneler de oyun içi motorla yapıldığı için sinematik ara sahnelere giriş ve çıkışlar son derece yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor. Kesintisiz gerçekleşen bu oyun deneyimi God of War’un etkileyici atmosferine bir artı daha katıyor. Böylece oyundan hiç kopmuyorsunuz ve akıcı bir oyun tecrübesi elde ediyorsunuz.

God of War Kaç GB?

God of War PC’de 70 GB’lık bir alan kaplıyor. God of War’un geniş dünyasını ve grafik kalitesini düşündüğümüz zaman 70 GB’lık bir alan son derece anlaşılabilir bir boyut. Günümüzdeki bazı büyük yapım oyunların 100 GB’ı aşan depolama alanlarını göz önüne aldığımız zaman God of War’un boyutunun biraz fazla olması normal.

God of War Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit.

İşlemci: Intel i5-2500k (4 çekirdekli 3.3 GHz) ya da AMD Ryzen 3 1200. (4 çekirdekli 3.1 GHz)

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X. (4 GB)

DirectX: Sürüm 11.

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan.

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit.

İşlemci: Intel i5-6600k (4 çekirdekli 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G. (4 çekirdekli 3.6 GHz)

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570. (4 GB)

DirectX: Sürüm 11.

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan.

God of War’un PC Sürümünün Avantajları

Oyun esasında PS4 için geliştirilmiş olsa da oyunun PC optimizasyonu mükemmele yakın. God of War’un PC versiyonu o kadar iyi ki, oyun sanki PC için yapılmış diyebiliriz. God of War NVIDIA DLSS ve Reflex desteği sayesinde PC’de çok daha iyi performans veriyor. Yüksek kare hızlarına ulaşabileceğiniz ve çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebileceğiniz PC sürümü gerçekten oyunu tekrar oynatacak kadar iyi.

Aslına sadık kalarak geliştirmiş görseller ile God of War PC’de çok daha iyi gözüküyor. Ultra geniş ekran desteği ile God of War’u 21:9 formayındaki ekranınızda deneyimlemeniz de mümkün.

God of War İnceleme Puanları

PlayStation LifeStyle - 100 / 100

Push Square - 100 / 100

IGN - 100 / 100

Shacknews - 90 / 100

Destructoid - 100 / 100

COGconnected - 95 / 100

GamePro - 93 / 100

Guardian - 100 / 100

PlayStation Universe - 95 / 100

Everyeye.it - 95 / 100

Gaming Nexus - 95 / 100

Worth Playing - 92 / 100

Hardcore Gamer - 90 / 100

Gameblog - 100 / 100

GamesRadar+ - 100 / 100

USgamer - 100 / 100

TheSixthAxis - 80 / 100

GameMAG - 100 / 100

Wccftech - 100 / 100

Game Informer - 98 / 100

Just Push Start - 97 / 100

Gamersky - 97 / 100

The Games Machine - 97 / 100

Gadgets 360 - 100 / 100

GamingBolt - 100 / 100

Polygon - 100 / 100

We Got This Covered - 100 / 100

Game Revolution - 100 / 100

ZTGD - 100 / 100

GamingTrend - 100 / 100

CGMagazine - 100 / 100

GameSpot - 90 / 100

GamesBeat - 90 / 100

Görüldüğü üzere God of War öylesine iyi bir oyun ki pek çok oyun inceleme sitesi oyunda 100 üzerinden 90 ve üzeri puan vermiş. God of War’un Metacritic puanları da oldukça yüksek. God of War’un PS4 Metacritic skoru 94, kullanıcı skoru ise 9,1. God of War’un PC Metacritic skoru ise 93 ve kullanıcı skoru 8.5. God of War Metacritic için oldukça iyi skorlar almış diyebiliriz.

Biz de Tamindir olarak God of War’a 10/10 veriyoruz. Kusursuza yakın bir oyun tecrübesi sunan God of War adeta bir başyapıt. Oyunlara mesafeli olan pek çok kişiyi bile kendisine hayran bırakabilecek kalitede bir oyun.

God of War’un Hiç mi Kötü Yanı Yok?

İncelemeler genellikle oyunların iyi ve kötü yanlarının detaylıca değerlendirildiği ve açıklandığı yazılardır ancak God of War için olumsuz bir şey söylemek oldukça güç.

Ekşi Sözlük, Youtube ve Metacritic kullanıcı yorumlarında oyunun bazı yerleri eleştirilmiş. Atreus karakterini pek sevmeyen bazı oyuncular hikayenin Atreus üzerinden ilerlemesini doğru bulmamışlar. Oyun içerisinde Kratos’dan daha çok konuşan Atreus, bazı davranışları ve yaptığı yanlışlardan ötürü antipatik bulunmuş. Oyunun bir kötülüğü müdür bilinmez ancak oyunla alakalı olumsuz olarak belirtilen şeylerin başında Atreus geliyor.

Oyunla alakalı yapılan bir eleştiri de son derece kökten yapılan eleştiriler. Kratos’un hiçbir zaman Kuzey Mitolojisinde bulunmaması gerektiğini, Kratos’un değişen kişiliğini ve yeni dövüş sistemini beğenmeyen de pek çok kişi var. Eski oyunların güncel bir devamını görmek isteyen oyuncular hoşnutsuzluklarını ilgili platformda dile getirmişler.

Sonuç

God of War, 6 oyunluk serinin üzerine harika bir reboot yapmış ve oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir şaheserdir. İyi bir reboot’un nasıl yapılacağını bizlere göstermiştir. Sadece son yılların değil, gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olan God of War, büyük bir saygıyı hak ediyor. Hikayesiyle, senaryosuyla, grafikleriyle, oynanışıyla kusursuza yakın bir deneyim sunan God of War’u hemen hemen herkese öneririz.