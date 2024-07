Kratos’un macerası devam ediyor! Hemen God of War Ragnarök indirin ve Savaş Tanrı’sının hikayesini deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2018 yılında çıkan ve seriye reboot atan God of War, oyun dünyasına bomba gibi düşmüştü. Kusursuza yakın bir oyun olan God of War çok büyük bir sürpriz yaptı ve 2022 yılında PC’ye geldi. Devam oyunu olan God of War Ragnarök ise ilk kez 2022 yılında çıkış yapmıştı. Şimdi ise 2024 yılında God of War Ragnarök 2024 yılında PC’ye geliyor.

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan God of War Ragnarök başarılı bir devam oyunu olmasına rağmen ilk oyun kadar büyük bir etki yaratamamış, çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. God of War hayranlarının her halükarda beğenebileceği bu oyun ilk oyun kadar iyi olmasa da God of War markasının hakkını sonuna kadar verebilen bir yapım.

God of War Ragnarök İndir

God of War Ragnarök indirilmeye henüz açılmadı. God of War Ragnarök’ün çıkış tarihi 19 Eylül 2024 olarak belirtildi. Oyunun Steam sayfasına giderek God of War Ragnarök’ü istek listenize ekleyebilir ya da ön sipariş yapabilirsiniz.

God of War Ragnarök Sistem Gereksinimleri