Hikaye paylaşma özelliğinin atası olan Snapchat, 2011 yılında hayatımıza girmiş ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmış bulunmakta. Uygulama üzerinden her gün binlerce paylaşım yapılmakta. Kullanıcıların birbirleri ile paylaşım yapabildiklerini isterlerse bulundukları konumu paylaşabildikleri Snapchat, birçok kullanıcının birbirleri ile özel olarak hikayeler paylaşma özelliği sağlıyor. Peki Snapchat’te ve günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan GM ne demek, Snapchat GM nedir, ne anlama gelmekte? Gelin birlikte bu soruya yanıt verelim.

Snapchat GM Ne Demek?

Birçok kullanıcı Snapchat üzerinden özel olarak hikaye paylaşımı yapmakta ve karşılarına sürekli olarak GM ifadesi çıkmatadır. GM ifadesinin anlamı İngilizce’de Good Morning cümlesinin kısaltmasıdır. Türkçe anlamı Günaydın demektir. Binlerce kullanıcı Snapchat ya da başka platformlarda bu paylaşımı sürekli görmektedir. Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de kısaltmalar bulunmaktadır. GM ifadesi de Günaydın kelimesinin İngilizce kısaltmasıdır.

Snapchat üzerinde bu hikayeyi paylaşmalarının en büyük nedeni ise uygulama kullanıcıların birbirleri ile ne kadar fazla paylaşım yaparlarsa o kadar fazla puan vermekte ve bunu bir emoji ile sınıflandırmaktadır. Kullanıcıların birçoğu eğer o vakit paylaşacak bir gönderi bulamazlar ise emojilerinin kaybolmaması için GM ifadesi ile paylaşım yaparlar.

Instagram GM Ne Demek?

Snapchat’te olduğu gibi Instagram platformu en çok hikaye paylaşılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Günümüzde Snapchat’in önüne geçmiş ve en çok hikaye paylaşılan platformlardan olmuştur. Peki Snapchat’te kullanılan GM ifadesi Instagram’da farklılık gösteriyor mu? Aslında hiçbir farklılık göstermemektedir. GM ifadesi Instagram’da Good Morning ifadesinin kısaltması olarak kullanılmakta ve "Günaydın" anlamına gelmektedir.

Snapchat GN Ne Demek?

Snapchat üzerinden en çok paylaşılan gönderiler arasında GN ifadesi de bulunmaktadır. Kullanıcılar paylaşım yapamadıklarında birbirleri ile olan emojilerini kaybetmemek için GM ya da GN ifadesini kullanarak hikaye paylaşmaktadırlar. GN ifadesinin anlamı Good Night yani Türkçesi ile İyi Geceler anlamına gelmektedir. Kullanıcılar bulundukları zaman dilimine göre GM veya GN ifadesini kullanarak paylaşım yaparlar.

Bu içeriğimizde birçok kullanıcının Snapchat ve Instagram platformları üzerinde sıklıkla yaptıkları GN ve GM ifadesi ne anlama geliyor? Cevaplamış olduk. Sizler bu paylaşımları anlamlı buluyor musunuz ya da gereksiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.