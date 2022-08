Google Drive Nedir, Nasıl Kullanılır?

Google Drive nedir? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve yıllardır dünya genelinde popülerliğini devam ettiren başarılı hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Google Drive, Google'ın kendi bulut depolama sistemi ve çeşitli ofis araçlarından oluşan online ofis hizmeti olarak faaliyetlerini uzun süredir devam ettiriyor ve her an her yerden dosyalarına erişmek, onları düzenlemek ve ofis işlerini tamamlamak isteyen kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Her ne kadar pek çok rakibi olsa da hiç birinin Google'ın kullanım kolaylığını yakalayamaması, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ve çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Google Drive'ın daha uzun yıllar bizlerle birlikte olacağını gösteriyor.

Sizin için hazırladığımız bu rehber blogunda Google Drive web arayüzünde bulunan temel araçları ve bu araçların nasıl kullanılabileceği hakkında çok derin olmasa da yeterli bilgiler vereceğiz. Tabii ki bunun için ilk olarak Google Drive'a giriş yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Google Drive Nedir?

Google Drive, kullanıcıların dosyalarını çevrim içi olarak depolayabilmesine imkân tanıyan bulut tabanlı bir depolama hizmetidir. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen hizmete yüklenen dosyalara istenilen zamanda istenilen yerden erişilebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan hizmet depolanan belgeleri, fotoğrafları ve daha fazlasını mobil cihazlar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere kullanıcının tüm cihazlaınrda senkronize eder.

Google Drive, Google Dokümanlar, Gmail ve E-Tablolar dahil olmak üzere pek çok hizmet ile entegre şekilde çalışır. Bu, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan çok önemli bir faktördür.

Google Drive gibi bir bulut depolama hizmeti kullanmak, dosyaları pratik bir şekilde paylaşma ve dosyaları kolayca yedekleme gibi çeşitli avantajları beraberinde getirir. Drive'ın en büyük avantajı ise yukarıda da belirttiğimiz üzere yerleşik hizmetler ile entegrasyondur.

Yazılım devi tarafından sunulan hizmet, kullanıcılara 15 GB boyutunda ücretsiz bir alan sunar. Bu alanı dokümanlar, belgeler ve görseller gibi dosyalar ile doldurabilirsiniz. Eğer bu boyut yetmezse belirli bir ücret ödeyerek kullanılabilir alanı arttırabilmeniz mümkün.

Google Drive Nasıl Kullanılır?

Google Drive'ın sitesini ziyaret edin.

"Drive'ınıza gidin" butonuna basın.

Hesabınız yoksa "Hiçbir ücret ödemeden kaydolun" butonuna tıklayın.

Eğer kişisel kullanım içinse "Kişisel kullanımım için" seçeneğini seçin.

Bilgileri girin.

"İleri" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Hesap oluşturduktan sonra "Drive'a Gidin" butonuna basın.

ABD merkezli yazılım devi tarafından sunulan hizmeti kullanabilmeniz için ilk olarak bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Eğer Google hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemi çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün.

İlk olarak web tarayıcısı aracılığı ile Google Drive'ın resmi internet sitesini ziyaret edin. Web sitesini ziyaret ettikten sonra "Drive'ınıza gidin" butonuna basın. Hesabınız yoksa "Hiçbir ücret ödemeden kaydolun" butonuna tıklayın. Eğer kişisel kullanım için hesap açacaksanız "Kişisel kullanımım için" seçeneğini seçin.

Söz konusu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden ad, soyad, gmail, ve şifre bilgilerini girin. Daha sonra "İleri" butonuna tıklayarak talimatları takip edin. İşlemi tamamladıktan sonra "Drive'a Gidin" butonuna tıklayın.

Eğer Google hesabınız varsa "Oturum açın" butonuna basın. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada hesabınıza kayıtlı e-posta adresi ya da telefon numarasını yazın. "İleri" butonuna basın. Bu aşamada hesabınızın parolasını girmeniz gerekiyor. Daha sonra tekrar "İleri" butonuna tıklayın. Böylece hesabınıza giriş yapmış olacaksınız.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hizmetin ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Peki, Google tarafından sunulan ve uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren hizmette bilgisayarda yer alan dosyaları buluta yüklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Google Drive Dosya Yükleme Adımları Neler?

Google Drive'ın sitesine girin.

"Oturum açıın" butonuna tıklayın.

Üyelik bilgilerinizi yazın.

Hesabınıza giriş yapın.

Dosya yüklemek için "Yeni" butonuna basın.

"Dosya yükleme" butonuna tıklayın.

Dosyalarınızı seçin.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan bulut tabanlı depolama hizmetindeki hesabınıza çok kolay bir şekilde dosya yükleyebilirsiniz. Bunun için abzı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu adımlar sayesinde işlemi tamamlayabilirsiniz.

Dosya yükleyebilmek için sol üst köşede yer alan "Yeni" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Dosya yükleme" butonuna basın ve yüklemek istediğiniz dosyaları seçin. Böylelikle dosyalarınız hesabınıza yüklenecektir.

Bu yazıda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Google Drive'ın ne demek olduğunu ve ne işe yaradı dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayırca Google Drive'da verilerinizi nasıl yedeklersiniz sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.