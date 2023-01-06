Google Drive ile Sunu Hazırlama Nasıl Yapılır?

Google Drive ile sunu hazırlama işleminin gerçekleştirilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda popüler bulut depolama hizmeti üzerinden nasıl slayt hazırlayacağınızı açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak sunum oluşturabilirsiniz.

İçerisinde bulunan ofis araçları sayesinde hiçbir programa ihtiyaç duymadan, sadece bir internet bağlantısı ile dokümanlarımıza ulaşmamızı ve bunları düzenlememizi sağlayan servis, sahip olduğu araçları yıllar içerisinde oldukça geliştirdi.

Google Drive isimli popüler bulut depolama hizmetinde yer alan "Google Slaytlar" adlı hizmet ile çok kolay bir şekilde slayt hazırlayabilirsiniz. Bu işlem için yalnızca bazı adımları uygulamanız gerekiyor.

Google Drive ile Sunu Hazırlama Adımları

Google Drive'in sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşedeki "Yeni" butonuna basın.

"Google Slaytlar" yazısına tıklayın.

Slayt başlığını ve alt başlığını belirleyin.

Ekle menüsünden slayt, grafik, resim vb. ekleyebilirsiniz.

Slayt menüsünden temayı düzenleyebilir, arka planı değiştirebilirsiniz.

Dosya menüsünden sunumu indirebilirsiniz.

Google Drive'ın adresinden Google hesabımız ile giriş yaptıktan sonra sistem sizi direkt olarak dosyalarınızın yer aldığı sayfaya yönlendirecektir. Bu bölümde sunum dosyamızı yaratabilmek için hemen sol kısımda gördüğünüz "Yeni" butonuna tıklayın.

"Yeni " butonuna tıkladığınızda görebileceğiniz gibi farklı doküman çeşitleri bizleri bekliyor olacak ve konumuz sunum yaratmak olduğu için "Google Slaytlar" seçeneğine tıklayarak devam etmemiz gerekiyor.

"Google Slaytlar" seçeneğine tıkladığınızda web tarayıcınızda yeni bir sekme açılacaktır ve karşınıza sunum oluşturma sayfası çıkacaktır. Üst başlık ve alt başlık bölümlerini hemen doldurarak sunum sisteminin nasıl olduğunu anında görebilirsiniz. Elbette burada yer alan bölümler sunumunuzu hazırladığınız konuya göre belirlenecektir.

Ekle menüsü üzerinden yeni slayt, metin kutsuu, ses, resim, video, şekil, tablo, grafik ve dahasını ekleyebilirsiniz.

Slayt menüsü üzerinden mevcut slaytı silebilir, slaytı yineleyebilir, arka planı ve düzeni değiştirebilir, geçiş ekleyebilir, temayı düzenleyebilir veya farklı bir tema seçebilirsiniz.

Dosya menüsü üzerinden hazırladığınız slaytı indirebilir, paylaşabilir veya yazdırabilir, sunumun kopyasını oluşturabilir, slaytları içe aktarabilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda popüler bulut depolama hizmetine giriş yaparak nasıl sunum hazırlanacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak pratik bir şekilde slayt hazırlayabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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