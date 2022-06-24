Mobil platformu kasıp kavuran aksiyon oyunu Growtopia artık Windows platformunda da oynanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınladığı Growtopia adlı oyun ile kısa süre de milyonlara ulaşan şirket, şimdide başarılı oyununu Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yayınladı. Resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan yapım, nostaljik grafikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Atari tarzındaki grafik açıları ile mobil platformda tam puan alan yapım, ücretsiz olarak dağıtılmaya da devam ediyor.

Oyuncularına mesajlaşma ve birbirileri ile konuşma fırsatı veren Growtopia indir, ilk kez 30 KAsım 2012'de Android ve iOS platformları için lansmana çıktı. Sandbox bir video oyunu olarak adından söz ettiren yapımda oyuncular arkadaş edinebiliyor, bu arkadaşları ile mesajlaşabiliyor, takas yapabiliyor, savaşabiliyor ve dilerlerse de birlikte ortak bir dünya kurabiliyorlar. Mobil platformda bu özellikleri ile milyonlara ulaşan başarılı yapım şimdi de bilgisayar platformunu kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Growtopia Özellikleri

Arkadaş edinme,

Arkadaşlar ile mesajlaşma,

Rekabetçi bir ortam,

Gerçek zamanlı olarak oynanış,

Aksiyon yüklü anlar,

Sandbox grafik açılar,

İngilizce dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,

Oyunculara aksiyondan ziyade renkli içerikleri ile eğlenceli anlar sunan Growtopia, bünyesinde farklı dil seçeneklerine de yer veriyor. Dünyanın dört bir yanında hem Android hem de iOS platformlarında milyonlarca oyuncuya sahip olan yapım, şimdi de bilgisayar platformunda milyonlara ulaşmaya çalışacak. 2012 yılından bu yana mobil platformlarda sürekli güncelleme alarak oyuncularına yepyeni içerikler sunan yapım, bu yönü ile uzun yıllardır oyuncularını elinde tutmayı başardı. Oldukça basit bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından rahatlıkla oynanıyor. Mobil platformdaki en güncel sürümü ile bilgisayar platformuna da gelen yapım, resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilip ücretsiz olarak oynanıyor.

Growtopia İndir

Android platformu için Google Play, iOS platformu için App Store üzerinde lansmana çıkan Growtopia, şimdi de resmi web sitesi üzerinden hem MacOS hem de Windows platformları için yayınlandı. Oyunu hemen indirip eğlenceli anlar yaşamaya başlayabilirsiniz.

Growtopia Minimum Sistem Gereksinimleri