Growtopia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Robinson Technologies Corporation
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Mobil platformu kasıp kavuran aksiyon oyunu Growtopia artık Windows platformunda da oynanıyor.
Popüler oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınladığı Growtopia adlı oyun ile kısa süre de milyonlara ulaşan şirket, şimdide başarılı oyununu Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yayınladı. Resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan yapım, nostaljik grafikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Atari tarzındaki grafik açıları ile mobil platformda tam puan alan yapım, ücretsiz olarak dağıtılmaya da devam ediyor.
Oyuncularına mesajlaşma ve birbirileri ile konuşma fırsatı veren Growtopia indir, ilk kez 30 KAsım 2012'de Android ve iOS platformları için lansmana çıktı. Sandbox bir video oyunu olarak adından söz ettiren yapımda oyuncular arkadaş edinebiliyor, bu arkadaşları ile mesajlaşabiliyor, takas yapabiliyor, savaşabiliyor ve dilerlerse de birlikte ortak bir dünya kurabiliyorlar. Mobil platformda bu özellikleri ile milyonlara ulaşan başarılı yapım şimdi de bilgisayar platformunu kasıp kavurmaya hazırlanıyor.
Growtopia Özellikleri
- Arkadaş edinme,
- Arkadaşlar ile mesajlaşma,
- Rekabetçi bir ortam,
- Gerçek zamanlı olarak oynanış,
- Aksiyon yüklü anlar,
- Sandbox grafik açılar,
- İngilizce dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,
Oyunculara aksiyondan ziyade renkli içerikleri ile eğlenceli anlar sunan Growtopia, bünyesinde farklı dil seçeneklerine de yer veriyor. Dünyanın dört bir yanında hem Android hem de iOS platformlarında milyonlarca oyuncuya sahip olan yapım, şimdi de bilgisayar platformunda milyonlara ulaşmaya çalışacak. 2012 yılından bu yana mobil platformlarda sürekli güncelleme alarak oyuncularına yepyeni içerikler sunan yapım, bu yönü ile uzun yıllardır oyuncularını elinde tutmayı başardı. Oldukça basit bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından rahatlıkla oynanıyor. Mobil platformdaki en güncel sürümü ile bilgisayar platformuna da gelen yapım, resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilip ücretsiz olarak oynanıyor.
Growtopia İndir
Android platformu için Google Play, iOS platformu için App Store üzerinde lansmana çıkan Growtopia, şimdi de resmi web sitesi üzerinden hem MacOS hem de Windows platformları için yayınlandı. Oyunu hemen indirip eğlenceli anlar yaşamaya başlayabilirsiniz.
Growtopia Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
- İşlemci: 1 GHz ve üzeri
- RAM: 2 GB
- Grafik Kartı: 100 MB VRAM ve üzeri
- Gerekli Boş Alan: 500 MB
Growtopia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 71,012
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici Robinson Technologies Corporation
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Minecraft'a benzerliğiyle dikkat çeken Growtopia'da tamamen özgür bir dünyada uyanıyoruz ve ne istersek inşa edebiliyoruz.
Growtopia ücretsiz olara sunulan keyifli bir oyun olarak dikkat çekiyor. Minecraft'a olan benzerliğiyle öne çıkan oyunda elbette her şey bire bir ilerlemiyor. Öncelikle bu oyunda platform oyunu özlelikleri mevcut.
Minecraft'ta olduğu gibi Growtopia'da da farklı malzemeler toplayıp bunlarla araç gereç inşa edebiliyoruz. Bu araçları kullanarak kendimize bahçeler, binalar, zindanlar ve evler yapabiliriz. Oyunda dikkat edilmesi gereken bir nokta var o da bulduğumuz malzemeleri dikkatli bir şekilde saklamamız gerektiği. Eğer ölürsek topladığımız malzemeler de gidiyor ve bunları geri alması mümkün değil.
Oyunun en ilgi çeken yanlarından birisi de ufak görevlere sahip olması. Bunlar tekdüzeliği kırmak adına düşünülmüş hoş ayrıntılar. Ana oyundan sıkıldığınızda ufak görevleri tamamlayabilirsiniz. Oyunda gerçek kullanıcılar tarafından yaratılmış 40 milyon dünyanın olduğu iddia ediliyor. Şayet doğruysa epey oynayanı mevcut ve keyifli bir yapıya sahip demektir.
Eğer Minecraft oynadıysanız ve yaşadığınız deneyimin bir benzerini Android cihazlarınız üzerinde devam ettirmek istiyorsanız, Growtopia'yı oynamanızı öneriyorum.
Growtopia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,231
- DOSYA BOYUTU 34.30 MB
- Üretici Robinson Technologies Corporation
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Minecraft'a benzerliğiyle dikkat çeken Growtopia oyunseverlere bambaşka bir deneyim vaat ediyor.
Growtopia Minecraft oyununa benzerliğiyle dikkat çeken özel bir yapım. Sandbox kategorisinin başarılı isimlerinden Minecraft'ı oynamış ve beğenmiş oyunseverlerin severek oynayacağına inandığım Growtopia tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Oyunda platform oyunu dinamikleri kullanılmış. Growtopia kullanıcılara dilediklerini yapma imkanı sunuyor. Binalar yapabilir, zindanlar inşa edebilir, kendi müziğinizi yapabilir, doktor olabilir ve diğer oyuncularla etkileşime girebilirsiniz. Oyunun en iyi yanlarından birisi de sanıyoruz ki bu sosyal etkileşim imkanı. Bu sayede başka oyuncularla materyal değiş tokuşu yapabilirsiniz.
Oyunda yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok;
- Dilediğinizi inşa edebilirsiniz,
- Sınırsız dünyayı araştırabilirsiniz,
- Başka oyuncularla iletişim kurabilirsiniz,
- Bitki ekebilir ve tarla kurabilirsiniz
- Eşyalar yapabilir ve bunları farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.
Growtopia'da öldüğünüz zaman elinizde bulunan materyaller düşüyor ve ne yazık ki bunları toplamak mümkün değil. Bu sebeple sahip olduğunuz eşyaları mümkün olduğunca iyi korumanız gerekiyor.
Eğer siz de Minecraft tarzı oyunlardan hoşlanıyor ve bu deneyimi mobil cihazlarınızda yaşamak istiyorsanız Growtopia'yı mutlaka denemelisiniz.