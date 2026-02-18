Finans uygulamaları arasında yer alan Harem, piyasadaki en güncel döviz, altın ve kripto kurlarını takip etme imkanı sunuyor.

Berkcan Aktürk - 36 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, piyasadaki en güncel altın (has altın, gram, çeyrek, ziynet vb.) ve döviz kurlarını anlık olarak sunar.

"Dolar şu seviyeye düşerse haber ver" ya da "Altın bu fiyata çıkarsa uyar" diyebileceğin bir alarm kurabilirsin.

Sahip olduğun altın ve döviz miktarlarını uygulamaya girerek toplam varlığının anlık Türk Lirası karşılığını görebilirsin.

Canlı borsa analizi yapmak için kullanabileceğiniz Harem uygulaması, piyasadaki en güncel değerleri kullanıcılara sunuyor. Altın, dolar ve kripto gibi çeşitli verileri içerisinde barındıran uygulamada, portföy yönetimi yapabilir ve hesaplamala aracını kullanarak alım-satım yapmadan önce ne kadar kar veya zarar edeceğinizi görebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Harem, fırsatlardan anında yararlanmanız için bir alarm sistemini sunuyor. Ani düşüşlerden veya yükselişlerden haberdar olmak istiyor musunuz? En doğru bilgiyi Harem uygulamasından alabilir ve paranızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.

Tüm altın fiyatlarını, döviz kurlarını ve kripto piyasasını analiz edebilirsiniz. İster gelişmiş grafikten isterseniz de sadece fiyatları kontrol ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Harem İndir

Uygulama, oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Karmaşık piyasayı en sade şekilde takip etmek için iyi bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, en çok görüntülediğiniz parametreleri favorilere ekleyebilir ve ana sayfadan kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

Sadece altın, dolar ve kripto değil, aynı zamanda İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Avusturalya Doları, Danimarka Kronu, Norveç Kronu ve Suudi Arabistan Riyali gibi birçok döviz birimlerine ulaşabilirsiniz.

Eğer sizin de borsaya ilginiz varsa, kesinlikle Harem indirin ve canlı bir şekilde yüzlerce döviz kurunu takip edin!

Harem Uygulaması Özellikleri

Altın, döviz ve kripto piyasası takibi

Portföy yönetimi

Kar/zarar hesaplama

Kişiselleştirilmiş alarm sistemi

Kullanıcı dostu arayüz

Canlı ve anlık veri akışı

Kapsamlı grafik analizi