Harem
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 38 MB
- Üretici ALPINE FINTECH
Finans uygulamaları arasında yer alan Harem, piyasadaki en güncel döviz, altın ve kripto kurlarını takip etme imkanı sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, piyasadaki en güncel altın (has altın, gram, çeyrek, ziynet vb.) ve döviz kurlarını anlık olarak sunar.
- "Dolar şu seviyeye düşerse haber ver" ya da "Altın bu fiyata çıkarsa uyar" diyebileceğin bir alarm kurabilirsin.
- Sahip olduğun altın ve döviz miktarlarını uygulamaya girerek toplam varlığının anlık Türk Lirası karşılığını görebilirsin.
Canlı borsa analizi yapmak için kullanabileceğiniz Harem uygulaması, piyasadaki en güncel değerleri kullanıcılara sunuyor. Altın, dolar ve kripto gibi çeşitli verileri içerisinde barındıran uygulamada, portföy yönetimi yapabilir ve hesaplamala aracını kullanarak alım-satım yapmadan önce ne kadar kar veya zarar edeceğinizi görebilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Harem, fırsatlardan anında yararlanmanız için bir alarm sistemini sunuyor. Ani düşüşlerden veya yükselişlerden haberdar olmak istiyor musunuz? En doğru bilgiyi Harem uygulamasından alabilir ve paranızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.
Tüm altın fiyatlarını, döviz kurlarını ve kripto piyasasını analiz edebilirsiniz. İster gelişmiş grafikten isterseniz de sadece fiyatları kontrol ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Harem İndir
Uygulama, oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Karmaşık piyasayı en sade şekilde takip etmek için iyi bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, en çok görüntülediğiniz parametreleri favorilere ekleyebilir ve ana sayfadan kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.
Sadece altın, dolar ve kripto değil, aynı zamanda İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Avusturalya Doları, Danimarka Kronu, Norveç Kronu ve Suudi Arabistan Riyali gibi birçok döviz birimlerine ulaşabilirsiniz.
Eğer sizin de borsaya ilginiz varsa, kesinlikle Harem indirin ve canlı bir şekilde yüzlerce döviz kurunu takip edin!
Harem Uygulaması Özellikleri
- Altın, döviz ve kripto piyasası takibi
- Portföy yönetimi
- Kar/zarar hesaplama
- Kişiselleştirilmiş alarm sistemi
- Kullanıcı dostu arayüz
- Canlı ve anlık veri akışı
- Kapsamlı grafik analizi
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama üzerinden doğrudan altın alım-satımı yapılabiliyor mu?
Hayır. Bu uygulama bir borsa veya banka uygulaması değildir; bir bilgi ve takip platformudur. Alım-satım işlemlerini kendi bankan veya fiziksel bir kuyumcu üzerinden yapman gerekir.
Uygulamadaki fiyatlar ile banka fiyatları neden farklı?
Bankalar kendi makas aralıklarını (spread) koyarlar. Harem Altın ise Kapalıçarşı ve serbest piyasanın o anki gerçek işlem değerlerini yansıtır. Genellikle bankalardan daha avantajlı olan "piyasa fiyatını" buradan takip edebilirsin.
Kripto paraları da takip edebilir miyim?
Evet, uygulama içerisinde popüler kripto paraların (Bitcoin, Ethereum vb.) canlı takibi için de bir bölüm bulunmaktadır.
Grafik analizi yapılabiliyor mu?
Evet, herhangi bir döviz veya altın türüne tıkladığında günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişim grafiklerine ulaşabilirsin.
Uygulama ücretsiz mi?
Evet, uygulamayı indirmek ve tüm piyasa verilerini takip etmek tamamen ücretsizdir.