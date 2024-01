Help Me: Tricky Story

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz Help Me: Tricky Story, onlarca seviyeyi içerisinde barındıran bir görsel zeka oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gündelik bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkan Help Me: Tricky Story, her yaşa uygun olarak tasarlanmıştır. Günlük hayatımızda nasıl zorluklarla karşılaşıyorsak, bu oyun da bize günlük hayatımızdaki bulmacaları sunuyor. Aslında kolay bir şekilde tüm seviyeleri atlayacağınız bu oyun, küçük yaş gruplarına uygun olan eğlenceli bir zeka geliştirme oyunudur.

Bilmeceleri çözerek kendinizi kanıtlayabileceğiniz yüzlerce mantık bulmacasına sahip olan Help Me: Tricky Story, basit ve son derece bağımlılık yapan bir oyundur. Bu basitlik sadece bulmaca anlamında değil, grafiksel anlamda da basitleştirilmiş bir yapıya sahiptir.

Help Me: Tricky Story İndir

Boş zamanlarınızda vakit geçirebileceğiniz Help Me: Tricky Story'yi indirerek, siz de bulmacaları çözebilirsiniz. Her daim güncellenen ve içerisine yeni seviyeler eklenen bu oyun, reklam açısından oyuncuları biraz bezdiriyor diyebiliriz. Neredeyse her seviyeden sonra karşınıza çıkan reklamlardan gittikçe sıkılmaya başlayabilirsiniz.

Help Me: Tricky Story Özellikleri