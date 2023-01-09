Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayeleri öne çıkarma işlemini kullanıcılarına sunuyor ve Instagram story öne çıkarma işlemi birkaç adımda tamamlanabiliyor. Ancak kimi insanlar veya işletmeler önemli bir duyuru yaptıklarında öne çıkarma işleminin nasıl yapılacağını bilemeyebiliyor. Biz de sizler için Instagram'da story öne çıkarma nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Intagram Story (Hikaye) Öne Çıkarma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Instagramı telefonunuzda açın.

Daha sonra profil sekmesine gelin.

Sağ üst köşede bulunan üç çizgi butonuna dokunun.

Açılan pencereden; "Arşiv" seçeneğine dokunun.

Yukarıda bulunan "Gönderi Arşivi" seçeneğini "Hikayeler Arşivi" olarak değiştirin.

Öne çıkarma istediğiniz story'e gelin.

Sağ altta bulunan; "öne çıkar" seçeneğine basın.

Daha sonra yeni bir pencere açılacaktır burada daha önce öne çıkarılan hikayeler bulunacaktır.

Öne çıkarmak istediğiniz kategoriyi seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Instagram Hikaye (Story) Öne Çıkarma Sorunu Çözümü

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da öne çıkarma sorunu hakkında birçok defa Google araması bulunuyor. İnsanlar Instagram üzerinden kolay bir şekilde öne çıkarma işlemini yaparken böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, Instagram hikaye öne çıkarma sorunu çözümü ne?

Öncellikle bu sorunun birden çok nedeni olabilir bu nedenler arasında başta gelen maddelerden biri de Instagram en boy oranından kaynaklarınır.

Bildiğiniz üzere Instagram hikayeleri dik bir şekilde paylaşılmaktadır. Eğer Instagram üzerinde 4:5, 9:16 veya 1,91:1 arası bir hikayeniz bulunmuyorsa Instagram hikayelerini öne çıkaramazsınız.

Instagram story öne çıkarma sorunlarından bir diğeri ise hikayeniz üzerinde 5 etiketten fazla çıkartma, bahsetme gibi ibareler bulunuyorsa Instagram öne çıkarma işlemini maalesef kabul etmeyecektir.

Son olarak eğer Instagram öne çıkarma butonunu bulamıyorsanız Instagram uygulamanız güncel değildir. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıyaysanız uygulamanızı günceleyebilirsiniz.

Instagram story öne çıkarma işlemi ve sorununu değindiğimiz içeriğimiz bu kadardı. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.