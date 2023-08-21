Telegram Hikayeler Nedir? Nasıl Hikaye Eklerim?

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın ardından Telegram’da da story furyası başladı. Diğer sosyal medya platformlarında oldukça aktif bir şekilde kullanılan ‘hikâyeler’ özelliği Telegram’da da gittikçe popüler hale geliyor.

Bu da kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesine ve birbiriyle daha çok etkileşim kurmasına imkân tanıyor. Peki, Telegram’da hikâyeler nedir? Nasıl hikâye eklerim? diye merak ediyorsanız, işte Telegram’da story paylaşımı yaparken bilmeniz gereken tüm detaylar!

Telegram Hikâyeler Nedir?

Kullanım şekli ve görünüş itibariyle diğer sosyal medya araçlarındakine benzer bir tasarıma sahip olan ‘hikâye’ seçeneği ile Telegram’da anlık olarak durumunuzu paylaşabilirsiniz.

Telegram’ın sunduğu bu ücretsiz özellik sayesinde arkadaşlarınızın durum güncellemelerinden haberdar olabilir, story’lerine ekledikleri görüntü ve videolar üzerinden kendileriyle iletişim kurabilirsiniz.

Aslında bu özellik Telegram’da uzun bir süre önce kullanıma açılmıştı. Ancak sadece Telegram Premium üyeleri ‘hikâye ekleme’ özelliğinden yararlanabiliyordu. Premium üyelerin paylaştığı storyleri bütün Telegram kullanıcıları görüntüleyebiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise Telegram’da story ekleme özelliği herkese açık hale getirildi. Bu sayede artık tüm Telegram kullanıcıları anlık olarak hikâyelerine görüntü ve video ekleyebiliyor olacak. Yapılan paylaşımlar tıpkı önceden olduğu gibi tüm Instagram kullanıcıları tarafından görüntülenebilecek.

WhatsApp rakibi olarak bilinen Telegram’a gelen bu özelliği kullanmak ise oldukça basit. Birkaç kolay adımı izleyerek Telegram’da hikâye ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca Telegram hikâyeler’in diğer uygulamalarda kullanılan story özelliği ile kıyaslandığında bazı avantajları ve farklılıkları da mevcut.

Hadi gelin, Telegram’da hikâyelerin kullanımı ve avantajlarını biraz detaylandıralım.

Telegram’da Nasıl Hikâye Eklerim?

Telegram hesabınızı açın.

Paylaşım yapmak üzere ilgili ekrana gelin.

Ekranın sağ alt kısmında yer alan kamera butonuna basın.

Kamera ekranı açıldığında ön / arka kameradan hangisi ile çekim yapmak istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz.

Dilerseniz mevcut bir fotoğraf veya video paylaşmak için galeriye gidip seçiminizi yapabilirsiniz.

Bunun için kamera açıkken ekranı yukarı kaydırıp galeriye ulaşmanız gerekiyor.

Anlık bir fotoğraf paylaşımı için kamera açıkken bir kez deklanşöre basmalı, video kaydı için ise basılı tutmalısınız.

Görsel seçimini yaptıktan sonra resim yazısı alanından bir başlık belirleyebilir, sağ altta yer alan ‘ileri’ butonuna basabilirsiniz.

Geldiğiniz noktada hikâyenizi görmesini istemediğiniz kişiler varsa bununla ilgili düzenlemeleri ‘hikayenizi kimlerin görüntüleyebileceğini seçin’ kısmından düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca hikâyenizin kaç saat görülebilir olmasını istiyorsanız 6, 12, 18, 24 ve 48 saat olmak üzere size sunulan süre alternatiflerinden birini seçerek belirleyebilirsiniz.

Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra ‘hikayeyi yayınla’ butonuna bastığınızda hazırladığınız gönderi story formatında yayına alınmış oluyor.

Telegram’da Hikâye Nasıl Düzenlenir?

Telegram’da storyler sohbetlerin üst kısmında sıralanıyor. Önceden paylaştığınız bir hikâyeyi düzenlemek istiyorsanız story simgelerini büyütmek için sohbet sayfasını aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor.

Bu işlemin ardından profil resminize dokunduğunuzda hikâye görüntüleyici açılıyor.

Düzenleme yapacağınız hikâyeye geldiğinizde ekranda bulunan dikey üç noktaya tıklamanız gerekiyor.

Açılan menüde ‘hikâyeyi düzenle’ seçeneğini bulmalısınız.

Bu aşamada önceden paylaştığınız story’ye metin, çizim, çıkartma, efekt, filtre gibi eklemeler yapabilir; mevcut düzenlemeleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca hikâyenizde döndürme, yaklaştırma gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra ‘bitti’ butonuna basmanız gerekiyor.

Bu şekilde düzenlediğiniz hikâyeyi tekrar yayına alabilirsiniz.

Telegram Hikâyelerin Sunduğu Ayrıcalıklar

Telegram hikâyelerin avantajlı sayılabilecek bazı özellikleri şu şekilde sıralanıyor: