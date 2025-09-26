Hollow Knight: Silksong
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Team Cherry
-
Hollow Knight: Silksong, hızlı tempolu oynanışa sahip olan bir metroidvania oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Hollow Knight: Silksong, ödüllü aksiyon-macera oyunu Hollow Knight'ın devamıdır ve bu oyunda oyuncular, ilk oyundan tanıdığımız çevik avcı Hornet karakterini kontrol eder.
- Oyunun geçtiği yer, keşfedilmesi gereken yosunlu mağaralar, yaldızlı şehirler ve sisli bataklıklar içeren Pharloom adlı tamamen yeni ve geniş bir krallıktır.
- Hornet'in oynanışı, geniş bir ölümcül hareket yelpazesi ve düşmanlarla savaşmak ve yeni yerleri keşfetmek için güçlü araçlar, tuzaklar ve mekanizmalar üretebilme (crafting) yeteneği üzerine kuruludur.
2D aksiyon oyunları arasında yer alan Hollow Knight: Silksong, oyunculara mükemmel bir souls-like deneyimi sunuyor. Perili bir krallıkta geçen bu oyun, kadim gizemleri ve eşsiz savaşları içerisinde barındırmaktadır. 200'den fazla düşmanla yüzleşecek ve her seferinde karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Oyunu bitirmek istiyorsanız, güçlü ekipmanlar üretmeli ve yeteneklerinizde ustalaşmalısınız.
Hollow Knight'ın devamı olarak piyasaya sürülen Hollow Knight: Silksong, oyunculara her açıdan daha gelişmiş bir yapı sunmaktadır. Düşman çeşitliliği, craft sistemi ve hızlı tempolu oynanışıyla hem eğlenecek hem de aksiyon dolu bir metroidvania deneyimi yaşayacaksınız.
Hollow Knight: Silksong İndir
Hızlı tempolu oynanışıyla ön plana çıkan Hollow Knight: Silksong, kontrollerde ustalaşması zor bir oyundur. Lakin, karakterin özelliklerine hakim olduktan sonra düşmanlarla daha rahat savaşabilir ve alt edebilirsiniz. Ayrıca, ekipman ve yetenek geliştirmeleri yaparak yeni özelliklere de alışmanız gerekir.
40'tan fazla boss'u alt etmeye çalıştığınız bu macerada, her seviyede daha zorlayıcı düşmanlarla karşılaşacaksınız. Yapacağınız tüm savaşları, her biri farklı ve mükemmel tasarlanan 2D ortamlarda deneyimleyeceksiniz.
Siz de Hollow Knight: Silksong indirin ve krallığı keşfedin, savaşın ve düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışın!
Hollow Knight: Silksong Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 21H1 (yapı 19043) veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i3-3240, AMD FX-4300
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti (1 GB), Radeon HD 7750 (1 GB)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Hollow Knight: Silksong hangi oyunun devamıdır ve ana karakter kimdir?
Oyun, ödüllü aksiyon-macera oyunu Hollow Knight’ın destansı devamıdır ve oyuncular bu kez ölümcül avcı Hornet karakterini kontrol eder.
Oyunun geçtiği yer neresidir ve temel amacı nedir?
Oyun, ipek ve şarkıyla yönetilen, yeni keşfedilen bir krallık olan Pharloom'da geçer. Ana amaç, sayısız tehlike ve sırrı çözerek krallığın zirvesindeki parlayan kaleye ulaşmaktır.
Hornet'in oynanış tarzı önceki oyundaki karaktere göre nasıldır?
Hornet, ilk oyundaki The Knight'a göre çok daha akrobatik ve hızlı dövüş hareketlerine sahiptir; düşmanlar arasında zarif bir şekilde dans ederek çevik ve ölümcül kombolar yapar.
Oyunda ne tür içerikler ve yeni mekanikler bulunuyor?
Oyunda 200'den fazla vahşi düşman ve 40'tan fazla efsanevi bölüm sonu canavarı yer alır. Yeni bir mekanik olarak, düşmanları yenmek için güçlü araçlar ve tuzaklar yapabileceğiniz (crafting) bir sistem mevcuttur.