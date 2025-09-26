Hollow Knight: Silksong, hızlı tempolu oynanışa sahip olan bir metroidvania oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Hollow Knight: Silksong, ödüllü aksiyon-macera oyunu Hollow Knight'ın devamıdır ve bu oyunda oyuncular, ilk oyundan tanıdığımız çevik avcı Hornet karakterini kontrol eder.

Oyunun geçtiği yer, keşfedilmesi gereken yosunlu mağaralar, yaldızlı şehirler ve sisli bataklıklar içeren Pharloom adlı tamamen yeni ve geniş bir krallıktır.

Hornet'in oynanışı, geniş bir ölümcül hareket yelpazesi ve düşmanlarla savaşmak ve yeni yerleri keşfetmek için güçlü araçlar, tuzaklar ve mekanizmalar üretebilme (crafting) yeteneği üzerine kuruludur.

2D aksiyon oyunları arasında yer alan Hollow Knight: Silksong, oyunculara mükemmel bir souls-like deneyimi sunuyor. Perili bir krallıkta geçen bu oyun, kadim gizemleri ve eşsiz savaşları içerisinde barındırmaktadır. 200'den fazla düşmanla yüzleşecek ve her seferinde karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Oyunu bitirmek istiyorsanız, güçlü ekipmanlar üretmeli ve yeteneklerinizde ustalaşmalısınız.

Hollow Knight'ın devamı olarak piyasaya sürülen Hollow Knight: Silksong, oyunculara her açıdan daha gelişmiş bir yapı sunmaktadır. Düşman çeşitliliği, craft sistemi ve hızlı tempolu oynanışıyla hem eğlenecek hem de aksiyon dolu bir metroidvania deneyimi yaşayacaksınız.

Hollow Knight: Silksong İndir

Hızlı tempolu oynanışıyla ön plana çıkan Hollow Knight: Silksong, kontrollerde ustalaşması zor bir oyundur. Lakin, karakterin özelliklerine hakim olduktan sonra düşmanlarla daha rahat savaşabilir ve alt edebilirsiniz. Ayrıca, ekipman ve yetenek geliştirmeleri yaparak yeni özelliklere de alışmanız gerekir.

40'tan fazla boss'u alt etmeye çalıştığınız bu macerada, her seviyede daha zorlayıcı düşmanlarla karşılaşacaksınız. Yapacağınız tüm savaşları, her biri farklı ve mükemmel tasarlanan 2D ortamlarda deneyimleyeceksiniz.

Siz de Hollow Knight: Silksong indirin ve krallığı keşfedin, savaşın ve düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışın!

Hollow Knight: Silksong Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 21H1 (yapı 19043) veya daha yenisi

Windows 10 sürüm 21H1 (yapı 19043) veya daha yenisi İşlemci: Intel Core i3-3240, AMD FX-4300

Intel Core i3-3240, AMD FX-4300 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti (1 GB), Radeon HD 7750 (1 GB)

GeForce GTX 560 Ti (1 GB), Radeon HD 7750 (1 GB) DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan