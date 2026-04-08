Kapsanlı bir ev tasarlama deneyimi sunan Hozy, terk edilmiş evleri yeniden canlandırabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Hozy, terk edilmiş evleri temizleyip yeniden düzenlediğin cozy (rahatlatıcı) bir simülasyon oyunudur.

Tamamen rahatlatıcı, yavaş tempolu ve tek oyunculu bir deneyim sunuyor.

Oyunun ana döngüsü çok net: Temizlik (kirleri silme), Boyama, Eşya yerleştirme

Kendi evinizi oluşturmak ve içini istediğiniz gibi dizayn etmek ister misiniz? Oyunculara sonsuz özgürlük sunan Hozy, rahatlatıcı bir ev tasarlama simülatörüdür. Kötü haldeki evi önce temizleyin, boyayın ve dekore edin. Ayrıca, tüm bunları yaparken herhangi bir zamanlayıcı veya ceza olmadan yapabilirsiniz.

30 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülen Hozy, oyuncular tarafından da oldukça beğenilmiştir. Kapsamlı tasarım seçenekleri sayesinde küçük detayların bile tadını çıkarabilirsiniz.

Oyun tamamen bundan ibarettir. Temizleyin, boyayın ve dekore edin. Bu üç döngüde ilerleyen Hozy, yeterince içeriği ve sürdürülebilir oyun deneyimini sizlere sorunsuz bir şekilde sunmaktadır. Hep aynı şeyi yapıyor gibi gözükebilirsiniz. Lakin, her bir yeni evde farklı ufukların kapısını açabilirsiniz.

Tasarım oyunlarını seven oyuncular için hem oynanış hem de içerik bakımından zengindir. Aradığınız her şeyi bulabilir ve ayrıntısına kadar özelleştirebilirsiniz.

Hozy Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-8350 veya eşdeğeri

Intel Core i5-4460 veya AMD FX-8350 veya eşdeğeri BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon RX560

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon RX560 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan