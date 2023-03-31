En Kullanışlı Ev Tipi Jeneratör Modelleri ve Fiyatları

Modern şehir yaşamının hala büyük sorunlarından biri olan elektrik kesintisi, milyonlarca liralık zarar veya en basitinden buzdolabındaki yemeklerin bozulmasına sebep olabilir. Bu noktada devreye giren ev tipi jeneratörler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Eğer elektrik kesintisine rağmen gündelik hayatınızın aksamasını istemiyorsanız tam size göre bir listeyle karşınızdayız. İşte ev tipi jeneratör tavsiyeleri ve fiyatları!

Hangi Jeneratörü Almalıyım?

Jeneratör tercihi, senaryolar bağlamında oldukça farklılık gösterebilir. Piyasada koca bir fabrikaya enerji vermeye devam edebilen oda büyüklüğündeki jeneratörler olduğu gibi ev tipi jeneratörler de bulunur.

Evinize jeneratör seçerken ihtiyacınız olan gücü hesaplamanızda fayda var. Bunun için Türkiye’deki önemli jeneratör üreticilerinden Aksa’nın sağlamış olduğu ev tipi jeneratör güç hesaplayıcısını kullanabilirsiniz. Buraya tıklayarak ihtiyacınız olan jeneratörü tespit edin!

Ev Tipi Jeneratör Tavsiyeleri ve Fiyatları

Evde kullanmak için jeneratör seçerken ihtiyacınız olan güce dikkat etmeniz gerektiğini belirtmiştik. Bir diğer önemli ayrıntı ise jeneratörlerin ses seviyeleri olacaktır. Benzin ile çalışan motorlar, ev içerisinde istenmeyecek düzeyde ses kirliliği yaratabilir. Ev jeneratörü seçerken aynı zamanda sağlamlık ve taşınabilirlik gibi konulara da dikkat etmenizde yarar vardır.

Hyundai G4500ie Benzinli Inverter Jeneratör

Palmera Pa350je Jeneratör

Einhell Jeneratör TC-PG 1000

Amc Power Bt-3800

Aksa AAP-8000E

Hyundai G4500ie Benzinli Inverter Jeneratör

Maksimum Güç (kVA): 4,2 kVA

4,2 kVA Maksimum Güç (W): 4200 W

4200 W Ses Seviyesi (dB): 91 dB

91 dB Sürekli Çalışma Süresi (Saat): 7 Saat

7 Saat Sürekli Güç (kVA): 3,7 kVA

3,7 kVA Sürekli Güç (W): 3900 W

3900 W Tekerlek: Var

Var Yakıt Depo Hacmi (lt): 10 lt

Ev için jeneratör tavsiyeleri listemizin ilk sırasında yılların eskitemediği başarılı Japon üretici Hyundai’nin G4500ie Inverter Jeneratör modeli yer alıyor. Taşınabilir yapısıyla hem taşra evleri hem de karavanlar için oldukça uygun olan ürün, uzaktan kumandalı olarka da çalıştırılabiliyor.

Çalışma sesiyle 91 dB’e ulaşan jeneratör, az yakıt tüketimine sahip. Aynı zamanda paralel bağlama çıkışı da barındırıyor. Hyundai ev tipi jeneratör fiyatı, Nisan 2023 itibarıyla yaklaşık 27 bin TL civarında.

Palmera Pa350je Jeneratör

Maksimum Güç (kVA): 2,5 kVA

2,5 kVA Maksimum Güç (W): 2500 W

2500 W Ses Seviyesi (dB): 70 dB

70 dB Sürekli Çalışma Süresi (Saat): 12 Saat

12 Saat Sürekli Güç (kVA): 2,5 kVA

2,5 kVA Sürekli Güç (W): 2500 W

2500 W Tekerlek: Yok

Yok Yakıt Depo Hacmi (lt): 15 lt

Uygun fiyatlı jeneratör arayanların tercihlerinden biri olabilecek Palmera Pa350je 12 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Benzerlerine kıyasla oldukça düşük bir ses seviyesine sahip olan cihaz, 15 lt yakıt deposuna sahip.

Nisan 2023 itibarıyla 7 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olan ürün, kısa vadeli çözümler için ev tipi jeneratör arayanlar için oldukça uygun olabilir.

Einhell Jeneratör TC-PG 1000

Maksimum Güç (W): 800 W

800 W Ses Seviyesi (dB): 90 dB

90 dB Sürekli Çalışma Süresi (Saat): 6,5 Saat

6,5 Saat Sürekli Güç (W): 680 W

680 W Tekerlek: Yok

Yok Yakıt Depo Hacmi (lt): 4 lt

Alman mühendisliğinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Einhell TC-PG-1000 Jeneratör, kullanıcısına 800 Watt’a kadar güç sağlayabiliyor. Oldukça kompakt yapıya sahip olan ürün, ev tipi jeneratör yorumları açısından kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler alıyor.

6,5 saat boyunca kesintisiz çalışabilen jeneratör, 90 dB ses seviyesine sahip. Uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz ürün, elektrik kesintilerine karşı en iyi dostunuz olabilir. Einhell jeneratör fiyatı, 6 bin ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Amc Power Bt-3800

Maksimum Güç (kVA): 3,5 kVA

3,5 kVA Ses Seviyesi (dB): 65 dB

65 dB Sürekli Çalışma Süresi (Saat): 11 Saat

11 Saat Sürekli Güç (kVA): 3,2 kVA

3,2 kVA Tekerlek: Var

Var Yakıt Depo Hacmi (lt): 15 lt

Evde kullanmak için jeneratör arayanlara göre tasarlanan Amc Power, güçlü tekerlekleri sayesinde hem düz hem de engebeli arazide kolaylıkla taşınabilir. Ayrıca ürünün oldukça sağlam bir kasa yapısına sahip olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

65 dB’lik oldukça düşük bir çalışma ses seviyesine sahip olan Amc Power Bt-3800, Nisan 2023 itibarıyla 9 ile 10 bin TL arasında satılıyor.

Aksa AAP-8000E

Maksimum Güç (kVA): 8 kVA

8 kVA Maksimum Güç (W): 6500 W

6500 W Ses Seviyesi (dB): 77 dB

77 dB Sürekli Çalışma Süresi (Saat): 5 Saat

5 Saat Sürekli Güç (kVA): 7,5 kVA

7,5 kVA Sürekli Güç (W): 6000 W

6000 W Tekerlek: Var

Var Yakıt Depo Hacmi (lt): 30 lt

Yerli üretici Aksa tarafından geliştirilen Aksa AAP 8000E Portatif Jeneratör, büyük yakıt tankı ve endüstriyel tip fişiyle ev, iş yeri ve karavanlar için oldukça başarılı bir ürün olarak öne çıkıyor.

5 saat boyunca kesintisiz çalışabilen ürün, 24 ay Aksa garantisine sahip. Aksa tarafından üretilen ev tipi jeneratör fiyatı ise Nisan 2023 itibarıyla 27 ile 28 bin TL arasında değişiyor.