Human: Fall Flat, PC için indirilebilir online bulmaca platform oyunu.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Human: Fall Flat, fizik tabanlı bir bulmaca platform oyunudur. İster arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabileceğiniz açık uçlu bulmaca oyununda zekanızı kullanarak seviyelerde çıkış noktasını bulmaya çalışıyorsunuz. 8 oyuncuya kadar çevrimiçi mod, 1 ile 2 oyunculu yerel eşli mod sunan oyun, Steam üzerinden indirilebiliyor.

Human Fall Flat İndir

No Brakes Games tarafından geliştirilen, Curve Digital tarafından yayınlanan Human: Fall Flat, bağımsız oyunlar arasında dikkat çekiyor. Hemen her nesneyle etkileşim kurabildiğiniz neredeyse istediğiniz her yere gidebildiğiniz oyunda ilerleyebilmek yaratıcılığınızı ne kadar kullanabildiğinize bağlı. Keşif yeteneği ve pratik zekanın esas ve her seçeneğin mümkün olduğu bu oyunda Bob adında bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Süper güçleri olmayan sıradan bir insan olan karakterimiz seçtiğiniz araçlara göre yetenekleriyle şaşırtıyor. İtme, taşıma, tırmanma, kırma, çekme, nesnelerle etkileşime girme gibi hareketlerde ustalaşarak eğlenceli görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Değişken yapıda parkurda tek başınıza ilerleyebileceğiniz gibi yanınıza bir arkadaşınızı da alabilirsiniz.

Human: Fall Flat PC Özellikleri