Human: Fall Flat
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 1,468
- Üretici No Brakes Games
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Human: Fall Flat, PC için indirilebilir online bulmaca platform oyunu.
Human: Fall Flat, fizik tabanlı bir bulmaca platform oyunudur. İster arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabileceğiniz açık uçlu bulmaca oyununda zekanızı kullanarak seviyelerde çıkış noktasını bulmaya çalışıyorsunuz. 8 oyuncuya kadar çevrimiçi mod, 1 ile 2 oyunculu yerel eşli mod sunan oyun, Steam üzerinden indirilebiliyor.
Human Fall Flat İndir
No Brakes Games tarafından geliştirilen, Curve Digital tarafından yayınlanan Human: Fall Flat, bağımsız oyunlar arasında dikkat çekiyor. Hemen her nesneyle etkileşim kurabildiğiniz neredeyse istediğiniz her yere gidebildiğiniz oyunda ilerleyebilmek yaratıcılığınızı ne kadar kullanabildiğinize bağlı. Keşif yeteneği ve pratik zekanın esas ve her seçeneğin mümkün olduğu bu oyunda Bob adında bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Süper güçleri olmayan sıradan bir insan olan karakterimiz seçtiğiniz araçlara göre yetenekleriyle şaşırtıyor. İtme, taşıma, tırmanma, kırma, çekme, nesnelerle etkileşime girme gibi hareketlerde ustalaşarak eğlenceli görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Değişken yapıda parkurda tek başınıza ilerleyebileceğiniz gibi yanınıza bir arkadaşınızı da alabilirsiniz.
Human: Fall Flat PC Özellikleri
- Çevrimiçi çok oyunculu modda özel veya herkese açık lobilere girin veya kendi lobinizi oluşturun.
- Kahraman tamamen sizin kontrolünüzde. Her şeyle etkileşime girin, özgürce hareket edin.
- Bölünmüş ekranda arkadaşınızla birlikte oynayın.
- Hayal dünyasında çözülmeyi bekleyen çok sayıda bulmaca, keşfedilecek çok yer var.
- Kendi Bob’ınızı tasarlayın veya web kameranızla kendi yüzünüzü yerleştirin.
- Farklı yaklaşımlarla oyunu tekrar tekrar bitirin.