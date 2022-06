Programlama Öğrenmek İçin En İyi 9 Kodlama Oyunu

Kodlama oyunu oynayarak programlama becerilerinizi geliştirebilmeniz mümkün. Peki, en iyi kodlama oyunları neler? Bu yazıda yazılım alanında kendinizi geliştirebilmenizi sağlayan birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı hemen oynamaya başlayabilisiniz.

Programlama, ne yaptığınızı öğrendikten sonra oldukça eğlencelidir ancak bu noktaya gelmek yorucu bir yolculuk olabilir. Hem yazılım becerilerinizi geliştirmenizi hem de eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayan çeşitli yapımlar bulunuyor.

Söz konusu yapımlar yalnızca eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pratik uygulama ve deneyim sayesinde daha hızlı öğrenir ve daha fazla bilgiye sahip olursunuz. Böylelikle yazılım dünyasında hedeflediğiniz konuma gelmek için önemli bir adım atmış olursunuz. Peki, kod yazma oyunları neler?

En İyi Kodlama Oyunu Önerileri

Robocode

Codingame

Codecombat

Human Resource Machine

Screeps

Codewars

Vim Adventures

TIS-100

Shenzhen I/O

Yukarıda programlama becerilerinizi geliştirebilmenize imkân tanıyan en iyi kodlama oyunları bulunuyor. Listede yer alan kod yazma oyunlarının detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Robocode

Robocode, birbiriyle savaşan robot tanklarını kodladığınız karmaşık bir programlama oyunudur. Oyundaki amaç, Java, Scala, C# ve diğer gerçek dilleri kullanarak robotlarınızı başarıya götüren yapay zekayı yazmaktır. Başlamak için Robocode Basics ve Tutorials'a göz atabilirsiniz.

Robocode, bir geliştirme ortamı, yerleşik robot editörü ve Java derleyici ile birlikte gelir. Robocode oyununda gerçek kod yazdığınızı belirtelim. Robocode hâlâ düzenli olarak güncelleniyor. Oyunda robot tanklar kontrol edebilmek için kod yazmak gerekiyor. Bu şekilde yazılım dünyasına dair yeni bilgiler öğrenebilir ve sahip olduğunuz bilgileri ise pratiğe dökebilirsiniz.

Codingame

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Codingame, kod yazarak bulmacaları ve zorlukları çözdüğünüz oyun benzeri bir web uygulamasıdır. Oyunu oynayabilmek için "Get Started" butonuna basmanız yeterlidir. Eğlenceli zaman geçirmenize olanak tanıyan yapımda hesap oluşturma zorunluluğu bulunmuyor.

Java, C#, Python, JavaScript, Lua, Go, Rust ve daha fazlası dahil olmak üzere 25'ten fazla programlama dili desteklenmektedir. Her bulmacanın / mücadelenin bir teması vardır, bu da Codingame’in eğlenceli olmasını sağlar.

Codecombat

Codecombat, yalnızca kod yazarak çözülebilen oyun benzeri bulmacalar ve zorluklar içeren başka bir web uygulamasıdır, Her ne kadar Codinggame daha eğlenceli olsa da Codecombat, öğretmenlerin öğrencilerinin kodlamayı öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir “Sınıf Sürümü”ne sahiptir.

Oyun oynayarak kod yazmayı öğrenebileceğiniz Codecombat’ta bilgisayar bilimi, web geliştirme ve oyun geliştirme olmak üzere üç ders mevcut. Platformda pek çok bölümün yer aldığı oyunda her bölümde çeşitli seviyeler bulunuyor. Oyunda kod yazarak karakterinizi kontrol edebilir ve seviyeleri tamamlayabilirsiniz.

Human Resource Machine

Bir ofis çalışanını kontrol ettiğimiz Human Resource Machine’de, çeşitli talimatları birleştirerek bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Bir anlamda, bu oyun görsel programlama yoluyla bilmecenin çözülmesiyle ilgili, hatta mantıksal akış ve bellek yönetimi gibi kavramlara değiniyor.

Bulmacaları çözebilmek için kodlama işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Başarılı yapım böylelikle eğlenceli zaman geçirirken farkında bile olmadan programlama becerilerinizi geliştirmenize imkân tanıyor. Tomorrow Corporation tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım mobil cihazların yanı sıra Steam'de de bulunuyor.

Screeps

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Screeps, MMO gerçek zamanlı strateji oyunudur. Oyuncuların keyifli zaman geçirmesini sağlayan yapım, JacaScript yazılım dili ile kod yazarak kendi imparatorluğunuzu inşa etmenk.

Screeps, kendi başınıza oynayabileceğiniz özel bir sunucu ile birlikte 30 günlük resmi sunucuya tam erişim ile birlikte geliyor. 30 gün dolduğunda ise resmi bir sunucuda sınırlı kapasitede oynamaya devam edebilirsiniz. Sınırlı kapasiteyi kaldırabilmek için aylık abonelik gerekiyor.

Codewars

Codewars’ta bulmacayı tamamlamak için puan alırsınız ve puan değerleri çözümlerin ne kadar etkili olduğuna göre belirlenir. Codewars, başkaları tarafından gönderilen çözümleri görüntülemenizi sağlar. Codewars, yeni bir programlama dili öğrenmenin en iyi yollarından biridir.

Vim Adventures

Vim Adventures, birçok programlamacının kullanmayı sevdiği, sıra dışı fakat oldukça güçlü bir metin editörü olan Vim’i kullanmayı öğrenmek için oynayabileceğiniz eğlenceli bir video oyunudur.

Vim kendi başına bir programlama dili olmasa da Vim'e hâkim olmak, daha verimli bir programlayıcı olmanıza yardımcı olabilir. Bu yüzden dolayı Vim Adventures’i bu listeye dahil ettik.

TIS-100

TIS-100, benzeri olmayan bir video oyunudur. Assembly programlama dilini kullanan TIS-100’de bozuk kod bölümlerini yeniden yazarak bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. 45’ten fazla bulmacanın yer aldığı TIS-100’de bulmacaları çözebilmek hiç kolay değil. Dolayısıyla TIS-100’ün oldukça sinir bozucu bir oyun olduğunu belirtelim.

Shenzhen I/O

Shenzhen I/O, basitleştirilmiş devreler oluşturma ve bahsedilen devrelerde montaj kodu yazma ile görevlendirildğiniz bir bulmaca oyunudur. Shenzhen I/O, TIS-100’ü geliştiren ekip tarafından yapıldı. İki oyunu kıyasladığımızda, Shenzhen I/O, daha kolay ve daha eğlenceli, ancak son derece karmaşık olduğunu söylememiz gerekiyor.

Bu yazıda yazılım dünyasına yeni adım atan kişilerin programlama öğrenebilmesini, yeni öğrendiği bilgileri ise pratiğe dökebilmesine olanak tanıyan kod yazma oyunlarını bir arada topladık.