Mediatonic tarafından geliştirilen Fall Guys 2020 yılında piyasaya sürüldü. Son derece eğlenceli ve komik bir oyun olan Fall Guys’ı bir dönem hemen hemen herkes oynadı herhalde. Arkadaşlarla oynaması çok keyifli bir oyun olan Fall Guys ara ara oynanabilecek gündelik bir oyun. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız Fall Guys sistem gereksinimlerini kontrol etmelisiniz.

Çok oyunculu bir parti oyunu olan Fall Guys özünde bir platform ve yarış oyunu. Absürt ortamlarda sıra dışı karakterler ile herkese karşı yarıştığınız bu sevimli oyun sizi hem çok güldürecek hem çok eğlendirecek. Bu oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynamak için Fall Guys sistem gereksinimleri kontrol etmenizde fayda var.

Fall Guys Sistem Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5 veya AMD eş değeri

: Intel Core i5 veya AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 Diğer : Geniş bant internet bağlantısı

: Geniş bant internet bağlantısı Giriş Hesapları Gerekli: Epic Games

Fall Guys Sistem Önerilen Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5 veya AMD eş değeri

: Intel Core i5 veya AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 Diğer: Geniş bant internet bağlantısı

Görüneceği üzere Fall Guys sistem gereksinimleri son derece düşük. Düşük sistem isteyen oyunlardan biri olan Fall Guys hemen hemen her bilgisayarda çalışabilecek bir yapım. Bu durum Fall Guys gibi bir oyun için çok önemli. Kimse böylesine sevimli, basit ve eğlenceli bir oyun için sistemim yetecek mi acaba diye düşünmek istemez.

Fall Guys kaç GB yer kaplar diye kara kara düşünmenize gerek yok. Sadece 2 GB yer açarak Fall Guys’ı bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Fall Guys sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Fall Guys sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Ne sıklıkla Fall Guys oynuyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.