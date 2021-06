HUMANKIND, Civilization benzeri tarihi strateji oyunu. Humankind, Steam'de!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HUMANKIND, eşsiz bir medeniyet kurmak için kültürleri birleştireceğiniz ve insanlık tarihinin tüm anlatısını yeniden yazacağınız tarihi bir strateji oyunu.

HUMANKIND İndir

Humankind, Civilization serisiyle karşılaştırılan 4X oyunu. Oyuncular, göçebe çağdan başlayarak altı büyük dönem boyunca medeniyetlerini genişleterek, şehirlerini geliştirerek, askeri ve diğer tür birimleri kontrol ederek, diğer medeniyetlerle etkileşime girerek yönetiyorlar. Oyunun ayırt edici özelliği, oyuncuların her çağda tarihsel toplumlara dayalı on medeniyet türünden birini seçmesi. Bu seçim oyuncuların medeniyeti nasıl inşa edebileceklerine dair hem bonus hem de cezalar sunuyor. Oyunda bir kıtanın üzerinde birden fazla bölge oluyor ve oyuncular bu bölgede yalnızca bir şehir inşa edebiliyor. Zamanla şehir merkezine daha yakın daha yoğun kentsel alanların yanı sıra çiftlikler ve başka dış kaynaklar ekleyerek şehri genişletebiliyorlar. Bu, her bölge için büyük metropollerin yaratılmasına imkan veriyor. Oyuncuların ayrıca düşman birimleriyle savaş girmeleri gerekebiliyor. Yiyecek, altın, bilim vs. gibi kaynaklar her birimin üretimini hızlandırmak, teknolojiyi ilerletmek, diğer kültürlerle ticaret yapmak için tüketiliyor. Civilization gibi oyunların aksine Humankind’da zafer yalnızca önceden belirlenmiş sayıda turdan sonra şöhret puanına dayanıyor.