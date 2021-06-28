HUMANKIND
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici AMPLITUDE Studios
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HUMANKIND, Civilization benzeri tarihi strateji oyunu. Humankind, Steam'de!
HUMANKIND, eşsiz bir medeniyet kurmak için kültürleri birleştireceğiniz ve insanlık tarihinin tüm anlatısını yeniden yazacağınız tarihi bir strateji oyunu.
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Humankind, Civilization serisiyle karşılaştırılan 4X oyunu. Oyuncular, göçebe çağdan başlayarak altı büyük dönem boyunca medeniyetlerini genişleterek, şehirlerini geliştirerek, askeri ve diğer tür birimleri kontrol ederek, diğer medeniyetlerle etkileşime girerek yönetiyorlar. Oyunun ayırt edici özelliği, oyuncuların her çağda tarihsel toplumlara dayalı on medeniyet türünden birini seçmesi. Bu seçim oyuncuların medeniyeti nasıl inşa edebileceklerine dair hem bonus hem de cezalar sunuyor. Oyunda bir kıtanın üzerinde birden fazla bölge oluyor ve oyuncular bu bölgede yalnızca bir şehir inşa edebiliyor. Zamanla şehir merkezine daha yakın daha yoğun kentsel alanların yanı sıra çiftlikler ve başka dış kaynaklar ekleyerek şehri genişletebiliyorlar. Bu, her bölge için büyük metropollerin yaratılmasına imkan veriyor. Oyuncuların ayrıca düşman birimleriyle savaş girmeleri gerekebiliyor. Yiyecek, altın, bilim vs. gibi kaynaklar her birimin üretimini hızlandırmak, teknolojiyi ilerletmek, diğer kültürlerle ticaret yapmak için tüketiliyor. Civilization gibi oyunların aksine Humankind’da zafer yalnızca önceden belirlenmiş sayıda turdan sonra şöhret puanına dayanıyor.
- Uygarlığınızı Yaratın - Halkınıza Antik Çağdan Modern Çağa öncülük ederken 60’a kadar tarihi kültürü birleştirin. Neolitik bir kabile olarak mütevazi kökenlerden Babiller olarak Antik Çağa geçiş, Klasik çağ Mayaları, Orta çağ Emevileri, Erken Modern çağ İngilizleri vb. her kültür neredeyse sonsuz sonuçlara yol açan kendine özel oynanış katmanını ekliyor.
- Tarihten Daha Fazlası, Sizin Hikayeniz - Tarihsel olaylarla yüzleşin, etkili ahlaki kararlar alın ve bilimsel atılımlar yapın. Dünyanın doğal harikalarını keşfedin veya insanlığın en dikkat çekici eserlerini inşa edin. Her oyun öğesi tarihsel olarak özgün. Kendi dünya vizyonunuzu oluşturmak için bunları birleştirin.
- Dünyaya İzinizi Bırakın - Yolculuk varış noktasından daha önemlidir. Şöhret, yeni ve birleştirici bir zafer koşuludur. Yaptığınız her büyük iş, yaptığınız her ahlaki seçim, kazandığınız her savaş ününüzü artıracak ve dünya üzerinde kalıcı bir etki bırakacak. En çok şöhrete sahip olan oyuncu oyunu kazanır. Dünyanın en derin izini bırakan siz olacak mısınız?
- Kara, Deniz ve Havada Uzman Taktik Savaşlar - Humankind’daki her savaş, gerçek dünya haritasında mini sıra tabanlı bir masa oyunu gibi oynanır. Ordularınızı salın ve kültürünüzün sembolik birimleri ve özel yetenekleri dahil birimlerinizin her birine komuta edin. Şehirleri kuşatmak ve işgal etmek için kuşatma silahları yapın.
- Liderlerinizi Özelleştirin - Humankind’da kendi yarattığınız ve özelleştirdiğiniz avatar olarak halkınızın liderini oynuyorsunuz. Medeniyetiniz geliştikçe avatarınız da görsel olarak gelişiyor. 8 oyuncuya kadar çok oyunculu maçlarda hem yabancılara hem de arkadaşlarınıza gösterebileceğiniz özel görünümlerin kilidini açan meta ilerleme ile liderinizin seviyesini yükseltebiliyorsunuz.