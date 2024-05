Codename Entertainment Inc.

Kemal Tavus - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Idle Champions of the Forgotten Realms, Dungeons & Dragons evreninden karakterlerin kilidini açtığınız, strateji ve rol yapma öğeleri içeren bir idle oyunudur. Codename Entertainment tarafından geliştirilip 2020 yılında PC için yayınlanmış olan bu oyunda D&D maceralarından ve çok çeşitli kaynaklardan, aralarında Forgotten Realms romanlarından karakterlerin ve popüler serilerden karakterlerin de bulunduğu şampiyonları toplamaya çalışıyoruz. Oyunun stratejik yönü, her şampiyonun yeteneklerini ustalıkla kullanmayı gerektiriyor.

Idle Champions of the Forgotten Realms; Sword Coast boyunca, Icewind Dale'in buzullarından Candlekeep'in kütüphanelerine kadar uzanan maceralar sunar. Baldur's Gate, Waterdeep ve Barovia'nın sislerini keşfederken, Avernus'un sonsuz Kan Savaşı gibi zorlu görevleri üstlenebileceğiniz bir oyun. Idle Champions, 2017'den bu yana aktif olarak geliştirilmekte olup her ay heyecan verici yeni şampiyonlar ve sık sık yeni oyun özellikleri sunmasıyla öne çıkıyor.

Idle Champions of the Forgotten Realms Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 2.33GHz veya daha hızlı x86 uyumlu işlemci ya da netbook sınıfı cihazlar için Intel Atom 1.6GHz ya da daha hızlı işlemci

: 2.33GHz veya daha hızlı x86 uyumlu işlemci ya da netbook sınıfı cihazlar için Intel Atom 1.6GHz ya da daha hızlı işlemci Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10 destekleyen ekran kartı

: DirectX 10 destekleyen ekran kartı DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan