Into the Dead APK popüler zombi oyunları arasında! Zombilerin istila ettiği dünyada hayatta kalan tek kişsiniz. Yürüyen ölülere ne kadar dayanabilirsiniz?

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Into the Dead APK, zombi oyunları ve sonsuz koşu oyunları öğelerini birleştiren yüksek kalitede grafikler ve etkileyici animasyonlara sahip bir Android hayatta kalma oyunu. Zombi istilasına uğramış bir dünyada tek başına hayatta kalan birinin yerine geçtiğiniz oyun, farklı oyun modlarıyla sürüklüyor.

Into the Dead APK İndir

Into the Dead APK Android oyunu, sizi zombi kıyametinin yaşandığı, ikinci şansın olmadığı korkunç bir dünyaya atıyor. Hayatta kalmak için yapmanız gereken elinizden geldiğince hızlı hareket etmeye devam etmek ve kendinizi her şekilde korumak. Yürüyen ölüler her yerde, koşun!

Zombilerin sardığı bir dünyada hayatta kalmayı başaran tek insan olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Korkunç bir duygu! Into the Dead, daha çok arcade benzeri bir deneyim ile olağan zombi hayatta kalma oyunlarından farklı bir yaklaşım benimsiyor ancak yine de duygularınızı karıştıracağınız acımasız sanatsal tarzı koruyor.

Ücretsiz zombi oyunlarından farklı olarak, engeller ve yürüyen ölülerden kaçarken olabildiğince uzağa koşmanız gereken sonsuz bir koşucu oynanışı sunuyor. Zombiler diğer zombi oyunlarına kıyasla oldukça uysallar ancak sayıları epey fazla olduğundan işiniz hiç kolay değil. Oyunun başlangıcında da silahınız var ancak cephaneliğiniz fazla olmadığından koşarak yanlarından sıyrılmanız gerekiyor. Biraz ilerledikten sonra daha farklı silahlara kavuşuyorsunuz. Mümkün olduğunca silahınızı kullanmamanızı tavsiye ederim.

Zombi oyununda toplamda 4 farklı oyun modu var ve her birinin diğer moddan farklılıklarının yanı sıra benzersiz avantajı bulunuyor:

Klasik modda, puanınız kat edilen mesafeye göre belirleniyor, mesafeye bağlı olarak çok sayıda zombi ortaya çıkıyor, silahlarınız oluyor ve harita ani geçişler olmadan akıcı bir yol sunuyor. Oyuna başladığınızda bir silah alıyorsunuz. 1500 metre gibi kısa mesafe ilerliyorsunuz. Silahınız %50 daha fazla mühimmata sahip. Silah kutuları haritada daha sık görülüyor. Zombileri öldürmek kolay.

Katliam modda, puanınız öldürme sayısına göre belirleniyor. Patlayıcı varillerin görüldüğü tek mod. Silahlar tabii ki var, harita mısır tarlaları ve diğer şeylerle rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış; bu da oynamayı kolay hale getiriyor. Haritada üzerlerine ateş edilerek patlatılabilen variller bulunuyor. 1500 metre ilerliyorsunuz. Silahınızın %50 cephanesi var. Silah kutuları haritada daha sık görünüyor.

Hardcore mod, klasik modun gelişmiş sürümü. Oyundan önce seçtiğiniz 3 çeşit silahı kullanabiliyorsunuz, silahın mermisi sınırlı, zombiler bir anda çok sayıda ortaya çıkıyor ve yerleri çok ani değişiyor. Mısır tarlaları da epey uzun. Yine 1500 metreden başlıyorsunuz, silahınız %50 daha fazla dolu ve silah kutuları haritada sıkça görülüyor.

El feneri modunda silah yerine bir el feneriniz var ve gece fırtınada ilerlemeye çalışıyorsunuz. El fenerinin yanındaki pilin sınırlı şarjı var (kapatıldığında yeniden dolabiliyor) bu yüzden onu idareli kullanmanız gerekiyor. Bir başka aydınlatma kaynağı da periyodik olarak ortaya çıkan şimşekler. Gezinmeyi kolaylaştırmak için zombilerin gözleri de parlıyor. Oyuna 750 metreden başlıyorsunuz.

Oyun, sadece görsel olarak değil, karşınıza çıkardığı zombi sayılarıyla farklılaşan birçok ortam sunuyor:

Tarla, oyundaki ana yer. Kısa boylu çimenlerle kaplı açık bir alan. Oyunun başında ve ormanın içinden geçtikten sonra bulunuyor. Başlangıçta zombilerin sayısı az, ormandan sonra artmaya başlıyor, bu nedenle silahı dikkatli kullanmakla fayda var. Çitler, kamyonlar, direkler ve daha birçok engel var.

Orman, mısır ve sıradan tarlalardan sonra ortaya çıkıyor. Burada zombiler çoğunlukla kalabalık oluşturmadan hareket ediyor, bu nedenle ormanı en geçmek son derece kolay. Düşen ağaçlar engel görevi görüyor. Ormandaki görünürlük diğer yerlere göre biraz daha az. Cephane tasarrufu içi bu yerdeki zombileri öldürmemenizi tavsiye ederim.

Mısır tarlası, oyunda en zor geçilen yer. Sıralar halinde biçilmiş bir mısır tarlasında yolunuzu açara ilerliyorsunuz. Mısır çalılıklarından da koşabilirsiniz ancak bu, görünürlüğün azalması ve zombilerin bitki örtüsüyle bütünlük oluşturması nedeniyle çok tehlikeli. Bu yere geldiğinizde yanınızda kesinlikle bir silah bulundurun.

Into the Dead APK Son Sürüm Özellikleri

Korkunç zombi kıyametini tanımlayan çarpıcı görseller ve sesle yoğun oynanış

Hayatta kalmanıza yardımcı olacak güçlü silah ve avantajlardan oluşan bir cephaneliğin kilidini açın.

Görevler ve mini hedefler, üstesinden gelmeniz gereken sürekli zorluklar sağlar.

Yüksek puanınızı kırmak için arkadaşlarınıza meydan okuyun.

Güncellemeler, yeni modlar, özellikler içerikler sunar.

Ölülerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalmayı başardınız… ancak ne kadar süreyle devam edebilirsiniz?