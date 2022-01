Into the Dead

Into the Dead heyecan verici bir korku oyunudur

Can Erdil Şentürk - 9 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Into the Dead bizi gerilim dolu bir maceranın ortasına atan ve hayatta kalma yeteneklerimizi sınamamıza imkan veren, Windows 8 ve üst versiyonlarına sahip bilgisayarlarda oynayabileceğiniz bir zombi oyunudur.

Into the Dead'de zombilerin ortaya çıkmasından sonra bu salgın giderek yayılmış ve dünyanın her köşesini zombiler istila etmeye başlamıştır. Biz ise oyunda bu kıyametin ortasına düşüyoruz ve her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat bu o iş o kadar da kolay değidlir; çünkü her attığımız adımda, her köşe başında yeni zombiler karşımıza çıkıyor ve nefes almak giderek zorlaşıyor. Bu ölümcül maceramızda ikinci şansımızın olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz ve reflekslerimizi test ediyoruz.

Into the Dead'de hayatta kalabilmek için koşabildiğimiz kadar hızlı koşmalıyız. Koşarken zombilere dikkat etmeliyiz ve bizi ısırmalarına izin vermemeliyiz. Oyunda farklı silahları kullanabilmemiz de mümkün. Bu silahlarla yolumuza çıkan zombilere ateş edebiliyoruz ve zor durumlardan sıyrılabiliyoruz. Oyunun grafikleri ve ses efektleri oldukça başarılı veoynanış heyecan dolu.

Eğer adrenalin salgılamanızı sağlayacak bir oyun arıyorsanız Into the Dead'i deneyebilirsiniz.