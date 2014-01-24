Into the Dead
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 3,091
- DOSYA BOYUTU 36.40 MB
- Üretici PikPok
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Into the Dead heyecan verici bir korku oyunudur
Into the Dead bizi gerilim dolu bir maceranın ortasına atan ve hayatta kalma yeteneklerimizi sınamamıza imkan veren, Windows 8 ve üst versiyonlarına sahip bilgisayarlarda oynayabileceğiniz bir zombi oyunudur.
Into the Dead'de zombilerin ortaya çıkmasından sonra bu salgın giderek yayılmış ve dünyanın her köşesini zombiler istila etmeye başlamıştır. Biz ise oyunda bu kıyametin ortasına düşüyoruz ve her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat bu o iş o kadar da kolay değidlir; çünkü her attığımız adımda, her köşe başında yeni zombiler karşımıza çıkıyor ve nefes almak giderek zorlaşıyor. Bu ölümcül maceramızda ikinci şansımızın olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz ve reflekslerimizi test ediyoruz.
Into the Dead'de hayatta kalabilmek için koşabildiğimiz kadar hızlı koşmalıyız. Koşarken zombilere dikkat etmeliyiz ve bizi ısırmalarına izin vermemeliyiz. Oyunda farklı silahları kullanabilmemiz de mümkün. Bu silahlarla yolumuza çıkan zombilere ateş edebiliyoruz ve zor durumlardan sıyrılabiliyoruz. Oyunun grafikleri ve ses efektleri oldukça başarılı veoynanış heyecan dolu.
Eğer adrenalin salgılamanızı sağlayacak bir oyun arıyorsanız Into the Dead'i deneyebilirsiniz.
Into the Dead APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,066
- DOSYA BOYUTU 131.00 MB
- Üretici PikPok
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Into the Dead APK popüler zombi oyunları arasında! Zombilerin istila ettiği dünyada hayatta kalan tek kişsiniz. Yürüyen ölülere ne kadar dayanabilirsiniz?
Into the Dead APK, zombi oyunları ve sonsuz koşu oyunları öğelerini birleştiren yüksek kalitede grafikler ve etkileyici animasyonlara sahip bir Android hayatta kalma oyunu. Zombi istilasına uğramış bir dünyada tek başına hayatta kalan birinin yerine geçtiğiniz oyun, farklı oyun modlarıyla sürüklüyor.
Into the Dead APK İndir
Into the Dead APK Android oyunu, sizi zombi kıyametinin yaşandığı, ikinci şansın olmadığı korkunç bir dünyaya atıyor. Hayatta kalmak için yapmanız gereken elinizden geldiğince hızlı hareket etmeye devam etmek ve kendinizi her şekilde korumak. Yürüyen ölüler her yerde, koşun!
Zombilerin sardığı bir dünyada hayatta kalmayı başaran tek insan olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Korkunç bir duygu! Into the Dead, daha çok arcade benzeri bir deneyim ile olağan zombi hayatta kalma oyunlarından farklı bir yaklaşım benimsiyor ancak yine de duygularınızı karıştıracağınız acımasız sanatsal tarzı koruyor.
Ücretsiz zombi oyunlarından farklı olarak, engeller ve yürüyen ölülerden kaçarken olabildiğince uzağa koşmanız gereken sonsuz bir koşucu oynanışı sunuyor. Zombiler diğer zombi oyunlarına kıyasla oldukça uysallar ancak sayıları epey fazla olduğundan işiniz hiç kolay değil. Oyunun başlangıcında da silahınız var ancak cephaneliğiniz fazla olmadığından koşarak yanlarından sıyrılmanız gerekiyor. Biraz ilerledikten sonra daha farklı silahlara kavuşuyorsunuz. Mümkün olduğunca silahınızı kullanmamanızı tavsiye ederim.
Zombi oyununda toplamda 4 farklı oyun modu var ve her birinin diğer moddan farklılıklarının yanı sıra benzersiz avantajı bulunuyor:
Klasik modda, puanınız kat edilen mesafeye göre belirleniyor, mesafeye bağlı olarak çok sayıda zombi ortaya çıkıyor, silahlarınız oluyor ve harita ani geçişler olmadan akıcı bir yol sunuyor. Oyuna başladığınızda bir silah alıyorsunuz. 1500 metre gibi kısa mesafe ilerliyorsunuz. Silahınız %50 daha fazla mühimmata sahip. Silah kutuları haritada daha sık görülüyor. Zombileri öldürmek kolay.
Katliam modda, puanınız öldürme sayısına göre belirleniyor. Patlayıcı varillerin görüldüğü tek mod. Silahlar tabii ki var, harita mısır tarlaları ve diğer şeylerle rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış; bu da oynamayı kolay hale getiriyor. Haritada üzerlerine ateş edilerek patlatılabilen variller bulunuyor. 1500 metre ilerliyorsunuz. Silahınızın %50 cephanesi var. Silah kutuları haritada daha sık görünüyor.
Hardcore mod, klasik modun gelişmiş sürümü. Oyundan önce seçtiğiniz 3 çeşit silahı kullanabiliyorsunuz, silahın mermisi sınırlı, zombiler bir anda çok sayıda ortaya çıkıyor ve yerleri çok ani değişiyor. Mısır tarlaları da epey uzun. Yine 1500 metreden başlıyorsunuz, silahınız %50 daha fazla dolu ve silah kutuları haritada sıkça görülüyor.
El feneri modunda silah yerine bir el feneriniz var ve gece fırtınada ilerlemeye çalışıyorsunuz. El fenerinin yanındaki pilin sınırlı şarjı var (kapatıldığında yeniden dolabiliyor) bu yüzden onu idareli kullanmanız gerekiyor. Bir başka aydınlatma kaynağı da periyodik olarak ortaya çıkan şimşekler. Gezinmeyi kolaylaştırmak için zombilerin gözleri de parlıyor. Oyuna 750 metreden başlıyorsunuz.
Oyun, sadece görsel olarak değil, karşınıza çıkardığı zombi sayılarıyla farklılaşan birçok ortam sunuyor:
Tarla, oyundaki ana yer. Kısa boylu çimenlerle kaplı açık bir alan. Oyunun başında ve ormanın içinden geçtikten sonra bulunuyor. Başlangıçta zombilerin sayısı az, ormandan sonra artmaya başlıyor, bu nedenle silahı dikkatli kullanmakla fayda var. Çitler, kamyonlar, direkler ve daha birçok engel var.
Orman, mısır ve sıradan tarlalardan sonra ortaya çıkıyor. Burada zombiler çoğunlukla kalabalık oluşturmadan hareket ediyor, bu nedenle ormanı en geçmek son derece kolay. Düşen ağaçlar engel görevi görüyor. Ormandaki görünürlük diğer yerlere göre biraz daha az. Cephane tasarrufu içi bu yerdeki zombileri öldürmemenizi tavsiye ederim.
Mısır tarlası, oyunda en zor geçilen yer. Sıralar halinde biçilmiş bir mısır tarlasında yolunuzu açara ilerliyorsunuz. Mısır çalılıklarından da koşabilirsiniz ancak bu, görünürlüğün azalması ve zombilerin bitki örtüsüyle bütünlük oluşturması nedeniyle çok tehlikeli. Bu yere geldiğinizde yanınızda kesinlikle bir silah bulundurun.
Into the Dead APK Son Sürüm Özellikleri
- Korkunç zombi kıyametini tanımlayan çarpıcı görseller ve sesle yoğun oynanış
- Hayatta kalmanıza yardımcı olacak güçlü silah ve avantajlardan oluşan bir cephaneliğin kilidini açın.
- Görevler ve mini hedefler, üstesinden gelmeniz gereken sürekli zorluklar sağlar.
- Yüksek puanınızı kırmak için arkadaşlarınıza meydan okuyun.
- Güncellemeler, yeni modlar, özellikler içerikler sunar.
Ölülerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalmayı başardınız… ancak ne kadar süreyle devam edebilirsiniz?
Into the Dead
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 418
- DOSYA BOYUTU 37.20 MB
- Üretici PikPok
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Into the Dead iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz üç boyutlu bir hayatta kalma oyunudur.
Üç boyutlu bir hayatta kalma oyunu olan ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilen Into the Dead, aynı zamanda aksiyon ve nişan alma oyunu özelliklerini bir arada harmanlamayı başarmıştır.
Kıyamet gününden sonra zombiler tarafından işgal edilmiş bir dünyada zorlu bir macera bizleri bekliyor. Tek yapmamız gereken hayatımız pahasına zombilerden kaçmak.
Bunu yaparken sürekli olarak koşacağız ve elimizdeki cephaneyi düzgün bir şekilde kullanarak kendimizi tehlikelerden koruyacağız.
Eğer zombi temasını altında gelişen oyunları seviyorsanız Into the Dead tam sizlik bir oyun olabilir.
Into the Dead
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 140
- DOSYA BOYUTU 33.00 MB
- Üretici PikPok
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Into the Dead, zombilerle çevrili bir şehirde hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz kaliteli bir yapım.
Into the Dead, zombilerin istilasına uğramış bir şehirde hayatta kalan tek kişi olarak mücadele verdiğiniz aksiyon dolu sahneler içeren harika bir mobil oyun. Windows Phone telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda hayatta kalmak için silahınızı, elektrikli testerenizi kullanıyorsunuz. Silahınız bittiğinde ise yapmanız gereken tek bir şey var; o da arkanıza bile bakmadan nefes nefese kaçmak.
Oyunun başlangıcında kendimizi doğrudan zombilerin istilasına uğramış puslu bir şehirde buluyor ve koşturmaya başlıyoruz. Herhangi bir silah verilmediğinden sadece sağ sol hareketleri ile zombileri bir bir atlatmaya çalışıyoruz. Biraz ilerlediğimizde ise elimize silah, elektrikli testere veriliyor. Ayrıca yol boyunca zombileri ısırarak yolumuzu açan bir de köpek mevcut.
Into the Dead için zombilerden kaçış üzerine kurulu bir oyun demek yanlış olur. Zira oyunda sadece zombilerden kaçmıyor; gece ve sisli ortamda zombi avına da çıkabiliyorsunuz. Ancak oyuna ilk başladığınızda bu oyun modları açık değil ve kaçış modundan başlayarak, puan kazanarak ilerliyor ve kilidini açıyorsunuz.
Into the Dead, beş kuş harcamadan büyük keyifle oynayabileceğiniz harika bir zombi oyunu. Grafikler, atmosfer, oynanabilirlik her yönden başarılı bir yapım.