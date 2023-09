Katana ZERO

Katana ZERO ile karşınıza çıkan tüm düşmanları saniyeler içerisinde yok edin ya da ölün.

Kemal Tavus - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Askiisoft tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Katana ZERO 2019 yılında piyasaya sürüldü. Aksiyon-platform oyunu olan Katana ZERO oldukça kendine has bir yapım. Hotline Miami’den alışkın olduğumuz tek hasarda öl/öldür mantığıyla ilerleyen bu oyun fena olmayan bir hikayeye ve enfes bir oynanışa sahiptir.

Neo-noir diyebileceğimiz, oldukça stilize bir görselliğe sahip olan Katana ZERO grafiksel anlamda bizleri tatmin etmeyi başarıyor. Piksel grafiklere sahip olan Katana ZERO’nun sanatsal tasarımı takdire şayan.

Oynanış olarak son derece akıcı ve hızlı bir yapım olan Katana ZERO vahşi bir yapım. Düşmanları tek darbede öldürebildiğimiz bu oyunda kan ve uzuv parçalarını sık sık görüyoruz.

Kısa olmasına rağmen rafine ve konsantre bir oyun deneyimi vadeden Katana ZERO, saf aksiyon ve hız seven herkesin deneyimlemesi gereken bir yapım.

Katana ZERO İndir

Hemen Katana ZERO indirin ve bu hızlı oyunda önünüze gelen herkesi keskin kılıcınız ile ortadan ikiye ayırın.

Katana ZERO Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 8.1, 10 x64

: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64 İşlemci : Intel Pentium E2180 (2 * 2000) ya da eş değeri

: Intel Pentium E2180 (2 * 2000) ya da eş değeri Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 7600 GT (256 MB)

: GeForce 7600 GT (256 MB) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 200 MB kullanılabilir alan