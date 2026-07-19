Katori: Code of Blade, oyuncuların 1'e 1 düellolarda sayısız rakiple yüzleşip kendi efsanesini yaratmaya çalıştığı 3D dövüş ve aksiyon oyunudur.

Tunahan Karakış - 53 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Katori: Code of Blade, orta çağ Japonya'sında geçen bir 3D dövüş ve aksiyon oyunudur.

Amacınız genç bir savaşçı olarak sokak dövüşçülerinden yetenekli samuraylara kadar sayısız rakiple 1'e 1 düellolar yapmak, efsanevi ekipmanlar kuşanarak kendi mirasınızı yaratmaktır.

Taktiksel dövüş sistemi sayesinde katananızla ölümcül darbeler indirebilir, sadece tuşlara basmak yerine mesafeyi doğru ayarlamaya ve düşman savunmasını kırmaya dayalı mekaniklerle hayatta kalabilirsiniz.

Katori: Code of Blade, Orta Çağ Japonya’sında geçen ve hızlı ve taktiksel dövüş mekaniklerine odaklanan üç boyutlu bir aksiyon oyunu. Ustasını kaybetmiş genç bir ronini canlandırdığınız yapımda intikam dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Oyunun temel oynanış mekanikleri bire bir düellolarda farklı rakiplere karşı uygulayacağınız hassas zamanlamalara, kombolara ve savunma yönetimine dayanıyor.

Katori: Code of Blade APK İndir

Katori: Code of Blade'i oynaması oldukça basit. Ekrandaki sanal joystick ile karakterinizi hareket ettirebiliyor ve sağ taraftaki tuşlarla katananızla saldırılar yapabiliyorsunuz. Ancak sadece rastgele tuşlara basmak yeterli değil. Zira düşmanların savunmasını aşmak için mesafeyi doğru ayarlamanız ve zamanlamanızı iyi kullanmanız gerekiyor. Kısacası tüm tuşlara basarak düşmanları yeneyim diye bir durum yok.

Tabii oyunda karakterinizi de geliştirmeniz önemli. Bu kapsamda savaşları kazanarak açtığınız ekipmanlarla savaşçınızı farklı zırhlar ve silahlarla özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca hikaye modunda intikam odaklı bir ilerleyiş sunuluyor ve PvP arenasında dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Yani yapımın çevrim içi oynanışı desteklediğini söylemek mümkün. Dilerseniz tek oyunculu bir şekilde de oynayabiliyorsunuz.

Katori: Code of Blade'in ücretsiz bir yapım olduğunu da belirtelim. Oyunu oynamak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak benzer pek çok yapımda olduğu gibi oyun içi satın alım sistemi bu oyunda da mevcut. Dilerseniz çeşitli ekipmanlar satın alarak karakterinizin gelişimini hızlandırabilirsiniz.