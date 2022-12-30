Gelişiminize Katkı Sağlayacak En İyi Yazılım Kitapları

Günümüzde yazılım öğrenmek için pek çok yöntem kullanılabilir. Görsel ve işitsel pek çok araç sayesinde artık internetten yazılım öğrenilir mi sorusu bile gittikçe önemsizleşiyor. Alaylı yazılımcıların sayısı her geçen gün artıyor ve pek çok kişi kendi başına artık yazılım öğrenebiliyor.

En eski öğrenme araçlarından biri olan kitaplar, yazılım gibi oldukça değişken ve soyut bir kavramı anlamak için hala iyi bir seçenek. Yazılım özelinde kendinizi geliştirmek için kitap arıyorsanız aşağıda sizler için en iyi 5 tanesini sıraladık. Aşağıdaki yazılım kitaplarından birini ya da birkaçını seçerek yazılım kariyerinizde bir üst basamağa çıkabilirsiniz.

En İyi Yazılım Kitapları

HTML & CSS - Jon Duckett

Dreaming in Code - Scott Rosenberg

An Elegant Puzzle: Systems of Engineering Management - Will Larson

Clean Code - A Handbook of Agile Software Craftsmanship - Robert C. Martin

Refactoring - Improving The Design of Existing Code - Martin Fowler

HTML & CSS

Jon Duckett tarafından kaleme alınan bu eser yazılıma yeni başlayacak olan kişiler için en ideal kitaplardan bir tanesidir. Oldukça kalın ve hantal bir kitap gibi görünse de içinde bol bol görsel, kod parçacıkları ve illüstrasyon bulunduğu için okuması oldukça zevklidir. Temiz ve yalın bir anlatıma sahip olduğundan dolayı giriş seviyesi için son derece faydalı bir kaynaktır.

HTML ve CSS, web geliştirme için olmazsa olmaz iki dildir. Bu iki dilde kendini iyice geliştiren yazılımcılar daha sonradan Javascript öğrenerek HTML ve CSS bilgilerini taçlandırabilirler. Kitabın yazarı Jon Duckett’ın bir tane de Javascript kitabı bulunmaktadır. Web geliştirme ile ilgilenen kişiler için Jon Duckett’ın bu iki kitabını önerebiliriz.

Dreaming in Code

Pek çok farklı hikayenin anlatıldığı bu kitap esasında yazılımcılar için değil, genel kitleye uygun olarak hazırlanmış bir kitaptır. Bir yazılım ekibinin nasıl çalıştığı, geliştiricilerin ne gibi süreçlerden geçtiğini anlamak için oldukça faydalı bir kitaptır. Herkesin okuyabileceği bir kitaptır ancak yazılımcılık ile ilgilenen kişilerin daha çok fayda sağlayabileceği bir eserdir. Genel kitleye hitap ettiğinden ve çok fazla teknik konulara değinmediğinden ötürü oldukça popüler bir kitaptır. Scott Rosenberg tarafından kaleme alınmıştır.

An Elegant Puzzle: Systems of Engineering Management

Will Larson’ın yazdığı bu kitap kariyerinde belli bir seviyeye gelmiş yazılımcılar için idealdir. Yazılım geliştirme sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiğine değinen bu kitap yönetici pozisyonunda çalışan ya da ileride kendini bu rolde gören kişiler için oldukça eşsiz bir kaynaktır. Bir grup yazılımcı nasıl yönetilir sorusuna cevap olabilecek bir kitaptır.

Clean Code - A Handbook of Agile Software Craftsmanship

Yazılım ile az biraz ilgilenen herkesin duymuş olabileceği “Clean Code” (temiz kod) kavramını derinlikli bir şekilde işleyen Robert C Martin, temiz kodun öneminden bahsediyor. Sürdürülebilir ve verimli bir kod oluşturmak için elzem olan temiz kod, yazılım kariyerinin başında ya da ortasında olan herkesin muhakkak üzerinde durması gereken bir prensiptir. Hakim olduğunuz dillerde daha iyi kod yazmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz.

Refactoring - Improving The Design of Existing Code

Martin Fowler’ın yazdığı bu kitapta yazılım sektöründe kullanılan bir kavram olan “refactoring” ele alınmış. İyi bilineceği üzere yazılımlar sadece bir kere yazılan ve sonrasında yazıldığı ilk hali ile çalışmaya devam eden kodlardan oluşmazlar. Kodlar belirli sürede bir tekrar elden geçirilir ve optimize edilerek daha temiz ve efektif hale getirilir. Bu işleme de refactoring denir. Bir önceki kitap ile oldukça ilintili olan bu kitap yazılımcılık kariyerinizde sizi geliştirecek, daha profesyonel hale getirecek bir kaynaktır.

Yazılımcılar ve yazılımcı olmak isteyenler için hazırladığımız kitap önerileri bu kadardı. Umuyoruz ki bu kitaplar kariyerinize en iyi şekilde yön verir ve sizi geliştirir. Siz yazılım kitapları okuyor musunuz? Favori yazılım kitabınız hangisi? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.