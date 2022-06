Land of Empires ile gerçek zamanlı bir strateji dünyasını deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Time at Portia, Dark Nemesis, Warhammer 40.000 gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Nuverse yine milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve strateji oyunları arasında yer alan yapım, Land of Empires olarak duyuruldu. Günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Land of Empires apk indir, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanından oyuncuları çevresinde toplamayı başardı. Bin yıldır süren ışık ve karanlık güçleri arasındaki savaşı konu alan Land of Empires apk yükle, şimdi de iblisler ile insanları karşı karşıya getiriyor.

Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde lansmana çıkan mobil strateji oyunu düzenli olarak çeşitli güncellemelerde almaya devam ediyor.

Land of Empires APK Özellikleri

Başarılı grafik açıları,

Düzenli olarak güncellemeler,

Çeşitli ses efektleri,

İblisler ve insanları konu alan savaş ortamı,

Açık ve zengin bir dünya,

Oyuncular kendi şehirlerini yönetebilir,

Gerçek zamanlı oynanış,

Basit kontroller,

Basit kontrollere sahip olarak lansmana çıkan Land of Empires apk indir, gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getirmeye devam ediyor. İnsanlar ile iblislerin savaşına ev sahipliği yapacak olan mobil strateji oyununda, oyuncular kendi şehirlerini kurabilecek ve yönetebilecekler. Zengin içeriğine ek olarak sık sık güncellemeler de alan mobil oyun, aldığı bu güncellemeler ile de oyuncularına sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veriyor. Farklı askeri sınıfların da yer aldığı oyunda, oyunculara piyadeler, okçular, süvariler gibi sınıfları deneyimleme fırsatı da veriyor. İnternet bağlantısı ile oynanabilen strateji oyunu, dünyanın farklı noktalarından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Land of Empires APK İndir

Google Play üzerinde ücretsiz olarak lansmana çıkan Land of Empires apk, başarılı gidişatı ile milyonlara ulaştı. Günümüzde geniş bir kitle tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen oyun, Google Play üzerinde 4.8 gibi bir inceleme puanı ile sergilenmeye devam ediliyor. Oyunu hemen indirip sürükleyici bir strateji dünyasına adım atabilirsiniz.