Legend Battles
Yeni nesil battle royale oyunu olarak karşımıza çıkan Legend Battles, devasa haritası ve kapsamlı içerikleriyle harika bir aksiyon deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Unreal Engine 5.6 grafik motoru üzerine kuruludur.
- Oyun, fütüristik mega şehirlerle dolu, 400 km² büyüklüğünde devasa bir dünyaya sahiptir.
- yun henüz tam olarak yayınlanmamış olup, yakında Erken Erişim'e açılacaktır.
Sıkıcı ve birbirine benzeyen battle royale oyunlarından sıkıldıysanız, Legend Battles tam da aradığınız seçenek olabilir. Bu battle royale oyununda, sadece bir hayatta kalma mücadelesinden çok oyunculara kendi yaşam alanlarını oluşturma imkanı sunuluyor. Devasa bir haritaya sahip olan Legend Battles, yüzlerce fütüristik mega şehri de içerisinde barındırıyor.
Klasik battle royale oyunlarının yanı sıra bu oyunda, oyuncular hem yatay hem de dikey olarak avantaj elde etmek için kullanabilecekleri çok katmanlı bir ortamda savaşıyor. Ayrıca, harita üzerinde zipline’lar da mevcuttur. Bu sayede binalar, gökdelen çatıları ve hatta uzay gemileri gibi yapıların arasında etkileyici hava geçişleri yapılabiliyor. Öne çıkan bu yapı, sadece klasik savaşları değil, aynı zamanda hava çatışmalarını da oyuna entegre ediyor.
Legend Battles İndir
Görsel açıdan muazzam tasarlanan bu oyunda, her biri benzersiz mimariye, ayrıntılı iç mekanlara ve savaşa hazır çatı katlarına sahip, 400 km²'lik göz alıcı bir dünyaya adım atacaksınız.
Siz de Legend Battles indirin ve benzersiz bir battle royale deneyimi yaşayın!
Legend Battles Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: 64-bit Windows 10 / 11
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 24 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 95 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun fiyatlandırma modeli nedir?
Legend Battles, Steam'de Oynaması Ücretsiz (Free to Play) olarak listelenmiştir. Erken Erişim sırasında %30 indirimli bir başlangıç yapılacağı belirtilmiş, ancak bu büyük ihtimalle oyunun lansman paketleri veya kozmetik ürünleri için geçerlidir.
Oyun hangi anti-hile (anti-cheat) sistemini kullanıyor?
Oyun, piyasaya çıktığında hile koruması için çekirdek düzeyinde bir anti-hile çözümü olan Easy Anti-Cheat (EAC) kullanmaktadır.
Oyunun minimum sistem gereksinimleri yüksek mi?
Evet, Unreal Engine 5.6 teknolojileri (Nanite, Lumen vb.) nedeniyle gereksinimler yüksektir. Minimum kurulum için 24 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT gibi güçlü bir ekran kartı ve 95 GB depolama alanına sahip bir SSD gereklidir.
Oyunda karakter özelleştirme seçenekleri nelerdir?
Oyuncular, MetaHuman avatarlarını kullanacaklardır. Milyonlarca kıyafet ve kozmetik kombinasyonu ile kişiselleştirme yapma imkanı mevcuttur.
Erken Erişim ve Tam Sürüm arasındaki farklar ne olacak?
Erken Erişim sürümü oyunun temelini içerirken, tam sürümde daha fazla harita/harita genişletmeleri, yeni silahlar, araçlar ve ekipmanlar, genişletilmiş kozmetik sistemleri ve daha fazla oyun modu/etkinlik bulunması planlanmaktadır.