Yeni nesil battle royale oyunu olarak karşımıza çıkan Legend Battles, devasa haritası ve kapsamlı içerikleriyle harika bir aksiyon deneyimi sunuyor.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Unreal Engine 5.6 grafik motoru üzerine kuruludur.

Oyun, fütüristik mega şehirlerle dolu, 400 km² büyüklüğünde devasa bir dünyaya sahiptir.

yun henüz tam olarak yayınlanmamış olup, yakında Erken Erişim'e açılacaktır.

Sıkıcı ve birbirine benzeyen battle royale oyunlarından sıkıldıysanız, Legend Battles tam da aradığınız seçenek olabilir. Bu battle royale oyununda, sadece bir hayatta kalma mücadelesinden çok oyunculara kendi yaşam alanlarını oluşturma imkanı sunuluyor. Devasa bir haritaya sahip olan Legend Battles, yüzlerce fütüristik mega şehri de içerisinde barındırıyor.

Klasik battle royale oyunlarının yanı sıra bu oyunda, oyuncular hem yatay hem de dikey olarak avantaj elde etmek için kullanabilecekleri çok katmanlı bir ortamda savaşıyor. Ayrıca, harita üzerinde zipline’lar da mevcuttur. Bu sayede binalar, gökdelen çatıları ve hatta uzay gemileri gibi yapıların arasında etkileyici hava geçişleri yapılabiliyor. Öne çıkan bu yapı, sadece klasik savaşları değil, aynı zamanda hava çatışmalarını da oyuna entegre ediyor.

Görsel açıdan muazzam tasarlanan bu oyunda, her biri benzersiz mimariye, ayrıntılı iç mekanlara ve savaşa hazır çatı katlarına sahip, 400 km²'lik göz alıcı bir dünyaya adım atacaksınız.

Legend Battles Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: 64-bit Windows 10 / 11

İŞLEMCI: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

BELLEK: 24 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580

DIRECTX: Sürüm 12

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 95 GB kullanılabilir alan