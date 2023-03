Kesinlikle İzlenmesi Gereken En İyi Will Smith Filmleri

Son dönemde Chris Rock’a attığı tokat ile anılan Will Smith esasında iyi bir oyuncu ve yapımcıdır. Hollywood'un en çok kazanan isimlerinden biri olan Will Smith, ödül töreninde yaptığı davranıştan ötürü resmen topa tutuldu. Will Smith filmleri ve sempatik kişiliği ile bilinen bir oyuncu olsa da Chris Rock’a yaptığından ötürü uzun bir süre gündemden düşmedi.

Biz de bu yazımızda en iyi Will Smith filmlerinden bahsedeceğiz. Will Smith’in en iyi 10 filmini aşağıda sizler için listeledik. Will Smith’i attığı tokat ile değil de filmleri ile hatırlamak isteyenler için faydalı bir liste olacaktır.

En İyi Will Smith Filmleri

Bad Boys (1995)

Independence Day (1996)

Men in Black (1997)

The Legend of Bagger Vance (2000)

Ali (2001)

Hitch (2005)

The Pursuit of Happyness (2006)

I Am Legend (2007)

Seven Pounds (2008)

Concussion (2015)

Bad Boys (1995)

Erken dönem Will Smith oyunculuğunu görmek için en iyi film olan Bad Boys, konu olarak çok basit olsa da izlemesi son derece keyifli bir filmdir. İki dedektifin büyük bir uyuşturucu baronunu yakalama çabasını konu alan bu film göründüğünden daha fazlasına sahip bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

: Aksiyon, Komedi, Suç Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Téa Leoni

: Will Smith, Martin Lawrence, Téa Leoni IMDb Puanı: 6.9/10

Independence Day (1996)

Uzaylı varlıkların dünyaya istilasını konu alan bu film aksiyon ve bilim kurgunun kesiştiği yapımlardan biridir. “Uzaylılar dünyayı işgal ediyor” tarzı filmler söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Independence Day oldukça meşhur bir filmdir.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Bilim Kurgu Oyuncular : Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman

: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman IMDb Puanı: 7.0/10

Men in Black (1997)

Komedi türünün en meşhur örneklerinden biri olan Men in Black, Will Smith filmleri içerisinde en ikonik olanıdır. Tam bir 90’lar sonu komedisi olan Men in Black, uçuk kaçık filmlerden hoşlananları mest edecektir. Televizyonda pek çok kez görmüş olacağınız bu film Will Smith’in popülerleşmesine büyük bir katkı sağlamıştır.

Tür : Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu Oyuncular : Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino

: Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino IMDb Puanı: 7.3/10

The Legend of Bagger Vance (2000)

Sinema tarihinde pek çok spor filmi olsa da golf özelinde bir yapım bulmak bir hayli zordur. Will Smith’in canlandırdığı karakter bir golf efsanesi olan Bagger Vance’dir. Ünlü sporcu Bagger Vance, 1. Dünya Savaşı sonrasında pek çok sıkıntı yaşayan Rannulph Junuh’a yardımcı olur ve onun hayata tekrar tutunmasına yardımcı olur.

Tür : Drama, Romantik, Spor

: Drama, Romantik, Spor Oyuncular : Will Smith, Matt Damon, Charlize Theron

: Will Smith, Matt Damon, Charlize Theron IMDb Puanı: 6.7/10

Ali (2001)

İsminden de anlaşılacağı üzere Muhammad Ali’nin biyografisi olan bu filmde Will Smith dünya ağır sıklet boks şampiyonuna hayat vermiş. Bu yapımda Muhammed Ali’yi sadece boksör olarak değil aynı zamanda sosyal aktivist ve siyasi yönüyle de görmek mümkün.

Tür : Biyografi, Drama, Spor

: Biyografi, Drama, Spor Oyuncular : Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight

: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight IMDb Puanı: 6.8/10

Hitch (2005)

Tam bir romantik komedi filmi olan bu filmde Will Smith "Hitch" isimli bir aşk koçunu canlandırıyor. Erkeklere flört tavsiyesi vermek konusunda usta olan Hitch’in kendisi de aşkta zorluklar yaşıyor. Kafa boşaltmak için hoş bir film arıyorsanız bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Tür : Komedi, Romantik

: Komedi, Romantik Oyuncular : Will Smith, Eva Mendes, Kevin James

: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James IMDb Puanı: 6.6/10

The Pursuit of Happyness (2006)

En yürek burkan, acıklı dram filmlerinden biri olan The Pursuit of Happyness bir babanın ailesi için neler yapabileceğini konu alan bir yapımdır. Çok büyük maddi sıkıntılar yaşayan bu babanın dramını izlediğimiz The Pursuit of Happyness yer yer sizi ağlatabilir. Will Smith’in nasıl bir oyuncu olduğunu bu filmde çok iyi anlayabiliyoruz.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Oyuncular : Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton

: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton IMDb Puanı: 8.0/10

I Am Legend (2007)

Kıyamet sonrası dünyayı konu alan filmlerden en popüleri olan I Am Legend, The Pursuit of Happyness ile birlikte Will Smith’i Will Smith yapan filmlerden biridir. Dünya çapında yayılan bir salgın sonrası hayatta kalan Robert Neville (Will Smith) kendisinden hariç hayatta kalanların izini sürmektedir ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmez.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Korku

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Korku Oyuncular : Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan IMDb Puanı: 7.2/10

Seven Pounds (2008)

Will Smith’in canlandırdığı Ben Thomas karakteri kendisini suçlu hisseden bir adamdır. Pek çok iyilik yaparak kendisini affettirmeye çalışan bu adam 7 farklı insanın hayatına dokunmaya çalışır. Maddi/manevi yardıma muhtaç olan bu kişilere yardım eli uzatan Ben Thomas’ın da hayatı baştan sona değişecektir.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson

: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson IMDb Puanı: 7.6/10

Concussion (2015)

Will Smith’in başrol olduğu bir diğer spor temalı film ise Concussion’dır. Ülkemizde “Doğruyu Söyle” olarak bilinen bu yapım Amerikan futboluna dair bir dram filmidir. Profesyonel futbolcularda görülen beyin hasarlarına dikkat çeken bir doktora hayat veren Will Smith pek ciddiye alınmaz ancak durum çok kritiktir.

Tür : Biyografi, Drama, Spor

: Biyografi, Drama, Spor Oyuncular : Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks

: Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks IMDb Puanı: 7.8/10

En iyi Will Smith filmlerine yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Will Smith filminiz hangisi? Will Smith’i ileride hangi rollerde görmek isterdiniz? Son yaşanan olaylardan sonra Will Smith sizce kıymetli bir rol bulabilecek mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.