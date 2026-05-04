Legend of YMIR, İskandinav mitolojisini konu alan ve aksiyon dolu savaş sistemini içerisinde barındıran bir MMORPG oyunudur.

Berkcan Aktürk

⚡ Önemli Bilgiler Legend of YMIR, Kuzey mitolojisinden ilham alan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilen devasa çevrim içi rol yapma oyunudur.

Oyunun en dikkat çeken özelliklerinden biri farklı sunucuların karşı karşıya geldiği büyük savaş sistemleri.

Legend of YMIR, Steam üzerinde free-to-play modelinde yayınlandı.

İskandinav mitolojisiden ilham alan Legend of YMIR, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir MMORPG oyunudur. Görselliği ve oynanışıyla ön plana çıkan bu oyunda, kendi kaderinizi belirleyecek ve karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız.

Her MMORPG oyununda olduğu gibi asıl odak kendi karakterinizdir. Devasa harita üzerindeki görevleri tamamlamalı ve karakterinizi gitgide geliştirmelisiniz.

Legend of YMIR oyununun en göze çarpan özelliklerinden biri aksiyon dolu savaş sistemidir. Diğer oyunlar gibi otomatik saldırı yapıp düşmanlarla savaşmaktansa, bire bir ve kaotik savaş sistemiyle karşılaşıyoruz. Daha gerçekçi ve canlı bir şekilde düşmanlarla savaşacak ve özellikle boss savaşlarında zorlu bir deneyim yaşayacaksınız.

İster tek ister arkadaşlarınızla devasa harita üzerinde maceraya atılabilir ve karakterinizi geliştirebilirsiniz. Oyunu tek oynamanın yanı sıra bir arkadaşınızla oynarsanız, hem daha rahat karakterinizi geliştirebilir hem de boss savaşlarını zorlanmadan atlatabilirsiniz.

Legend of YMIR Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İŞLEMCI: Intel i7 7. Nesil

Intel i7 7. Nesil BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce GTX 1060 (6GB)

GeForce GTX 1060 (6GB) DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan