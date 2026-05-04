Legend of YMIR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Wemade
Legend of YMIR, İskandinav mitolojisini konu alan ve aksiyon dolu savaş sistemini içerisinde barındıran bir MMORPG oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Legend of YMIR, Kuzey mitolojisinden ilham alan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilen devasa çevrim içi rol yapma oyunudur.
- Oyunun en dikkat çeken özelliklerinden biri farklı sunucuların karşı karşıya geldiği büyük savaş sistemleri.
- Legend of YMIR, Steam üzerinde free-to-play modelinde yayınlandı.
İskandinav mitolojisiden ilham alan Legend of YMIR, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir MMORPG oyunudur. Görselliği ve oynanışıyla ön plana çıkan bu oyunda, kendi kaderinizi belirleyecek ve karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız.
Her MMORPG oyununda olduğu gibi asıl odak kendi karakterinizdir. Devasa harita üzerindeki görevleri tamamlamalı ve karakterinizi gitgide geliştirmelisiniz.
Legend of YMIR oyununun en göze çarpan özelliklerinden biri aksiyon dolu savaş sistemidir. Diğer oyunlar gibi otomatik saldırı yapıp düşmanlarla savaşmaktansa, bire bir ve kaotik savaş sistemiyle karşılaşıyoruz. Daha gerçekçi ve canlı bir şekilde düşmanlarla savaşacak ve özellikle boss savaşlarında zorlu bir deneyim yaşayacaksınız.
İster tek ister arkadaşlarınızla devasa harita üzerinde maceraya atılabilir ve karakterinizi geliştirebilirsiniz. Oyunu tek oynamanın yanı sıra bir arkadaşınızla oynarsanız, hem daha rahat karakterinizi geliştirebilir hem de boss savaşlarını zorlanmadan atlatabilirsiniz.
Eğer siz de MMORPG oyunlarını seviyorsanız, Legend of YMIR indirin ve adınızı efsaneler arasına yazdırın!
Legend of YMIR Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 bit)
- İŞLEMCI: Intel i7 7. Nesil
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: GeForce GTX 1060 (6GB)
- DIRECTX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Legend of YMIR nasıl bir oyun?
Açık dünya yapısına sahip, çevrim içi MMORPG türünde aksiyon ve PvP odaklı bir oyundur.
Legend of YMIR ne zaman çıktı?
Oyun Steam’de 4 Nisan 2026 tarihinde yayınlandı.
Legend of YMIR ücretsiz mi?
Evet, ücretsiz oynanabiliyor.
Legend of YMIR tek oyunculu mu?
Hayır, temel olarak çok oyunculu MMORPG deneyimi sunuyor.
Legend of YMIR Türkçe dil desteği var mı?
Şu anda Steam sayfasında resmi Türkçe desteği görünmüyor.