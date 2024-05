Hello Games

Light No Fire

Kemal Tavus - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Light No Fire, Hello Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir oyundur. Keşif, hayatta kalma, inşa etme ve macera temalı bir oyundur. Light No Fire, Dünya büyüklüğünde fantastik bir gezegende geçmektedir. Bir rol yapma oyununun derinliği ile hayatta kalma ve sandbox oyununun özgürlüğü birleştiren bu oyunda oyuncular, dünya çapında diğer oyuncularla tanışabilir, birlikte yaşam kurabilir, inşa edebilir ve etrafı keşfedebilir.

Oyun, sınırsız bir açık dünya sunar ve daha önce denenmemiş bir ölçekte, çeşitli biyomlar, benzersiz düşmanlar ve keşfedilecek değerli kaynaklarla dolu yoğun bir gezegeni keşfetme imkanı tanır.

Light No Fire’da, kahraman olmadığınız, eski bir dünyayı keşfetme şansı bulursunuz. Klasik fantezi eserlerinden ilham alan bu yapımda bol bol macera, cazibe ve hayal gücü ile doludur. Bu yapımda keşfedilmemiş bölgeler üzerinde ejderhalarla uçabilir, fantastik manzaralar arasında vahşi yaratıklarla gezebilir ve belki de başka hiç kimsenin görmediği okyanuslar ve kıtaları keşfedebilirsiniz.

Light No Fire İndir

Light No Fire indirilmeye henüz açık değil. Oyunun Steam sayfasını ziyaret ederek Light No Fire’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Light No Fire Sistem Gereksinimleri

Light No Fire sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı. Bu tarz haberleri anında almak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.