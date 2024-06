Eğer oyunlarda etrafı keşfetmekten hoşlanan biriyseniz bu yazımız yüzünüzü güldürecek. Keşfetmeyi, etrafta dolaşmayı, yeni bir şeylerin peşinden koşmayı seviyorsanız ve bir oyuna girdiğinizde yaptığınız ilk şey bölgeyi araştırmaya başlamaksa bu oyunları çok seveceksiniz. İşte karşınızda en iyi keşif oyunları!

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Keşif Oyunları

Stray

Rime

Elden Ring

Subnautica

No Man's Sky

Fallout Oyunları

Cyberpunk 2077

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls Oyunları

Alba: A Wildlife Adventure

Assassin’s Creed Oyunları

Stray

Cyberpunk bir dünyayı keşfetmek ister miydiniz? Peki bu Cyberpunk dünyayı bir kedi olarak keşfetmeye ne dersiniz? 2022 senesinde çıkan Stray çıktığı yıla damgasını vurmuş ve epey konuşulan bir oyun olmuştu. Bir kedi olarak oynadığımız bu oyunda amacımız etrafı keşfetmek ve maceradan maceraya atılmak.

Rime

Keşif oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Rime, oldukça göz alıcı bir dünyaya sahip. Oyundaki amacımız bir kulenin tepesine tırmanmak ve silahlarımız akıl ve irade ile sınırlı. Etrafı keşfederek ve renkli bir dünyanın içerisinde gezinerek ilerlediğiniz bu oyunu kolay kolay unutamayacaksınız.

Elden Ring

Diğer pek çok soulslike oyunun aksine açık dünya yapısına sahip olan Elden Ring, bu özelliğinden dolayı listemizde yer alıyor. Daha önce hiç görmediğimiz tarzda bir dünyanın kapılarını bize aralayan Elden Ring, keşfetmesi zorlu ve çetin bir yapım. Kendinizi sınayacağınız zor ama keşfetme bakımından zengin bir oyun arıyorsanız aradığınız yapım Elden Ring.

Subnautica

Su altı ve keşif oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Subnautica özellikle deniz tutkunlarına hitap ediyor. Su altını keşfetmenin verdiği tarifsiz hissi uzun süre unutamayacaksınız. Hayatta kalma öğeleri ile harmanlanmış bu oyun size benzersiz bir deneyim sunacak.

No Man's Sky

Çıktığı dönem yerden yere vurulan, şimdi ise övgülerle anılan No Man’s Sky, beklentilerinizi doğru ayarlarsanız size muhteşem bir deneyim sunabilir. Keşfetme bakımından sonsuz bir seçenek sunan No Man's Sky sizi yüzlerce saat içerisinde tutabilecek bir yapım. Hayatta kalma ve inşa etme mekanikleri de bulunan bu oyun bağımlılık yapabilecek türden.

Fallout Oyunları

Bugüne kadar yapılan Fallout oyunlarının tamamı keşif bakımından oldukça önemli yapımlardır. Nükleer kıyamet sonrası bir dünyayı keşfetmek her oyunda yapabileceğimiz bir şey değil. Fallout da bunu en iyi yapan oyunlardan bir tanesi. Nükleer kıyametin nelere yol açabileceğini öğrenmenin en iyi yollarından biri de Fallout serisini oynamaktır.

Cyberpunk 2077

Genel olarak Cyberpunk temasına ilgi duyuyorsanız bu oyunu deneyimlememiş olmanız pek mümkün değil gibi. Eğer gelecekte geçen bir oyun arıyorsanız, Cyberpunk 2077’nin enfes gözüken dünyasında kaybolabilirsiniz. Sadece arabanızla şehir içerisinde dolaşmak bile büyük bir keyif.

Deep Rock Galactic

Uzay madenciliği mi? Hem de cüce olarak mı? Co-op mu? sürekli gelişen ve yepyeni güncellemeler ile çok daha keyifli bir oyun haline gelen Deep Rock Galactic keşfetme bakımından da son derece iyi bir yapım. Arkadaşlarınızla birlikte görevler yapmak ve birbirinden neredeyse tamamen farklı yerleri keşfetmek için bu oyuna bir şans verin.

Red Dead Redemption 2

Muhteşem görselliği, aşırı gerçekçi yapısı ve şüphesiz bizlere keşfedecek kocaman bir vahşi batı atmosferi sunan Red Dead Redemption 2 bu listenin olmazsa olmazı. Atınızla bu oyunda bir yerlere gitmek adeta terapi gibi. Her köşesinden detay akan bu enfes grafili oyunu eğer hala oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir.

The Witcher 3: Wild Hunt

Ülkemizde en çok sevilen yapımlardan biri olan The Witcher 3: Wild Hunt’ı oynamayan kalmış mıdır bilmiyoruz ancak eğer hala oynamadıysanız gerçekten size çok yazık. Keşfedilecek kocaman bir dünya sunan The Witcher 3: Wild Hunt size yüzlerce saatlik bir içerik sunabilecek kadar detaylı ve kapsamlı bir oyun. Fantastik diyarları keşfetmek hoşunuza gidiyorsa The Witcher 3: Wild Hunt oynayacağınız ilk oyun olsun.

The Elder Scrolls Oyunları

Esasında kendisi bir keşif oyunu olmamasına rağmen The Elder Scrolls oyunları sizi her daim keşfetmeye zorluyor. RPG oyunları denilince akıllara gelen ilk seri olan The Elder Scrolls serisi keşif yönünden de benzersiz bir tecrübe sunuyor. Öyle ki, The Elder Scrolls oyunlarında ana hikayeyi takip edenlerin sayısı o kadar az ki, herkes çevreyi keşfetmekle ve yan görevleri ilerletmekle meşgul oluyor.

Alba: A Wildlife Adventure

Oldukça tatlı bir oyun olan Alba: A Wildlife Adventure tamamen keşif üzerine kurulu bir oyun. Alba adındaki bir çocuğun doğa koruma faaliyetlerinde bulunması ve etrafı keşfetmesini konu alan bu oyun çevre bilinci temasını odak noktasına almıştır. Küçük/büyük fark etmeksizin herkesin duyarlı olması gerektiğini öğütleyen bu oyunda çevreyi keşfetmek çok keyifli.

Assassin’s Creed Oyunları

Assassin’s Creed serisi inişleri ve çıkışları olan bir seri. Bazı oyunları çok iyiyken bazı oyunları ortalamanın biraz altında kalabiliyor. Assassin’s Creed oyunlarının ortalama altı kalmadığı tek konu ise keşif hissidir desek yanılmayız herhalde. Her yapım farklı bir dönemde ve bölgede olduğumuz Assassin’s Creed oyunları keşfetme mekanikleri bakımından muhteşem yapımlardır.

Rönesans döneminde İtalya’da, Osmanlı döneminde İstanbul’da ya da Amerika’nın kuruşuş döneminde… Nerede ve hangi zamanda olursanız olun her bir Assassin’s Creed oyunu o dönemi çok iyi yansıtıyor. İlginizi çeken herhangi bir Assassin’s Creed oyununu keyifle oynayabilir ve etrafı keşfederek kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

En i̇yi keşif oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori keşif oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.