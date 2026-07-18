Adadan adaya ilerleyişi temel alan Little Incrementisle, oyuncuların kendi kolonilerini kurup rastgele felaketlere karşı hayatta kalmaya çalıştığı bir strateji oyunudur.

Tunahan Karakış - 46 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Little Incrementisle, adadan adaya ilerleyiş sunan ve kaynak yönetimi odaklı bir artımlı koloni kurma oyunudur.

Amacınız koloninizi geliştirerek takımadalarda saklı olan gizemli ana parçayı bulmak ve felaketlere rağmen hayatta kalmaktır.

Aktif yönetim sistemi sayesinde binalar inşa edip köylüleri görevlendirebilir, prestij puanlarına dayalı kalıcı yetenek ağacı mekanikleriyle koloninizi sürekli daha güçlü hale getirebilirsiniz.

Little Incrementisle, adadan adaya seyahat ettiğiniz ve koloni kurduğunuz eğlenceli bir strateji oyunu diyebiliriz. Yapımda ıssız bir adaya ayak bastıktan sonra kaynak toplamaya, binalar inşa etmeye, köylüleri işe almaya ve kısacası yerleşkenizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun temel yapısı koloninizi mümkün olduğunca verimli hale getirip bir sonraki adaya yelken açmak üzerine kurulu.

Little Incrementisle İndir

Adayı yönetirken yalnızca binalar inşa etmek yeterli değil, köylüleri işe alıp uygun görevlere yönlendirmeniz ve kaynak üretim dengesini korumanız gerekiyor. Ayrıca her ada üretim hızını, maliyetleri ve bekleme sürelerini etkileyebilen kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar sunuyor. Deprem, sel ve korsan baskını gibi özel olaylar da ilerleyişinizi zorlaştırabiliyor. Yani biraz dikkatli olmanız gerekecek.

Oyunda kalıcı ilerleme sistemi de bulunuyor. Bir adayı tamamlayıp diğerine geçerken elde ettiğiniz prestij puanlarıyla kalıcı yetenek ağacında yeni geliştirmeler açabiliyor. Böylece sonraki seferleriniz için başlangıç koşullarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Strateji, kaynak yönetimi ve şehir kurma oyunlarını seviyorsanız Little Incrementisle’a göz atabilirsiniz.

Little Incrementisle grafiksel açıdan oyunculara pek bir şey sunmuyor. İki boyutlu ve oldukça basit görsellere sahip bu yapım genellikle kafa dağıtmak ve keyifli vakit geçirmek istediğinizde girip oynayabileceğiniz türden. Aynı zamanda ücretsiz olması da kesinlikle büyük bir avantaj.

Little Incrementisle Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

İşlemci: 2.0 GHz veya daha hızlı işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan