Log Riders, odun üzerinde yuvarlanarak engelleri aşmaya çalıştığınız bir platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 52 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyundaki temel amacın, hızla akan bir nehirde bir kütüğün üzerinde ayakta kalmak.

1-4 kişilik yerel veya online co-op desteği var. Teoride nehrin sonuna beraber ulaşmanız gerekiyor ama pratikte herkes birbirini kütükten aşağı itmeye, zıplayarak kütüğün dengesini bozmaya çalışıyor.

Sadece suyla değil; nehre düşen dev kayalar, aç timsahlar, alçaktan uçan dallar ve hatta şelalelerle mücadele ediyorsun.

Klasikleşmiş ve birbirinin aynısı olan oyunlardan sıkılmadınız mı? Odunun üzerinde yuvarlanarak parkurlar geçmeye çalıştığınız Log Riders, tüm kuralları alt üst ederek karşımıza çıkıyor. Bluespy Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyunda, mükemmel bir denge sağlamalı ve engelleri aşmalısınız.

İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Log Riders, kapsamlı fizik yapısıyla ön plana çıkıyor. Gerçekçi ve bir o kadar da zor olan oynanış, zamanla ustalaşacağınız bir yapıya sahiptir. Lakin, sinir olmayacağınızın garantisi yoktur.

Sadece kütük üzerinde ilerlemeniz yetmiyor, aynı zamanda engelleri de aşmanız gerekiyor. Oyundaki karakter çarpışmaları da eğlenceli bir şekilde tasarlanmıştır. Radgoll fiziği sayesinde, çarpışmalarda ve benzeri fiziksel etkileşimlerde gerçekçi bir tepki alacaksınız.

Log Riders İndir

Tek oynarken farklı çok oyunculu oynarken farklı hareket etmelisiniz. Eğer arkadaşınızla oynayacaksınız, kordineli bir şekilde hareket etmelisiniz. Aksi taktirde kütükten düşebilir ve tekrar başa dönersiniz.

Siz de Log Riders indirin ve bu akılalmaz parkuru tamamlamaya çalışın!

Log Riders Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i5

Intel Core i5 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GeForce 1050

Nvidia GeForce 1050 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 1 GB kullanılabilir alan