MADFUT 26 APK, kart toplayıp efsanevi kadrolar kurabileceğiniz bir Android futbol oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler MADFUT 26'nın en dikkat çekici yeni özelliği Evolutions'dır (Gelişimler).

Artık kullanıcılar, tek bir tıklamayla aynı anda diledikleri kadar kayıtlı paketi açabilirler, bu da büyük ölçüde zaman kazandırır.

Oyun, yeni bir Kimya tarzı ile birlikte gelmiştir. Bu yeni sistem, oyuncular arasında tartışmalara yol açsa da, kadro kurma mekaniklerine yeni bir stratejik meydan okuma getirmeyi ve daha gerçekçi bir takım kurma deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz MADFUT 26 APK, kartlarla futbol takımı oluşturduğunuz bir futbol oyunudur. İlk olarak paket açmalı, oyuncularınızı belirlemeli ve en uygun dizilimi yapmalısınız. Gerçek oyuncularla yapacağınız takımınız, sadece popüler isimlerden değil, genç yeteneklerden de olmalı.

Her gün ücretsiz kart paketleri açabilir, istediğiniz dizilişi oluşturabilirsiniz. Oyuncuları saha içinde kontrol etmeyeceksiniz. Sadece saha dışındaki stratejiden sorumlu olacak ve en iyi kimyayı bulmaya çalışacaksınız.

Bazı futbolcu kombinasyonları, en iyi ve en popüler oyunculardan daha üstün olabilir. MADFUT 26'nın en önemli unsurlarından olan kimya puanı, ülkelere veya oyuncuların gerçek pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir.

MADFUT 26 APK İndir

MADFUT 26 APK, içerisinde çeşitli turnuvaları da barındırmaktadır. Draft kupaları, kendi oluşturduğunuz kadrolarla mücadele ettiğiniz bir MADFUT turnuvasıdır.

Siz de MADFUT 26 APK indirin ve kendi futbol takımınızı en uyumlu şekilde oluşturun.

MADFUT 26 Oyunu Özellikleri

Android için futbol oyunu

Oyuncu paketleri açma

Stratejik draft kupaları

Yenilenen kimya sistemi

Kartlarla futbol takımı oluşturma

Yeni eklenen binlerce oyuncu kartı