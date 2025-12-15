EA SPORTS FC 26 Kasma Sorunu ve Çözümü

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'da kasma sorunu, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. FC 26'da takılma ve donma gibi sorunlara yol açabilecek birden fazla faktör bulunuyor. Örneğin ekran kartı sürücü güncel değilse böyle bir problem ortaya çıkabiliyor.

Eğer dizüstü bilgisayarda bu sorun yaşanıyorsa güç verimliliği modu etkin olabilir. Bu ve buna benzer daha birçok faktör mevcut. EA SPORTS FC 26 kasıyor, donuyor veya takılıyor ise hangi çözüm yöntemlerinin uygulanmasını açıkladık. Eğer sizin bilgisayarınızda da söz konusu futbol oyununda can sıkıcı sorun ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan yöntemlere başvurabilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Kasıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26'yı dizüstü bilgisayardan oynuyorsanız ve pil tasarrufu modu açıksa oyunda performans ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle ekranın sağ alt köşesinde bulunan pil simgesine tıklayın ve "En iyi performans" isimli modunu etkinleştirin. Güç modunun adı, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

Bilgisayarda yer alan donanım, EA SPORTS FC 26'yı mevcut grafik ayarlarında çalıştırırken zorlanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü oyunun ayarlar menüsünden grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin. Ayarlar menüsünde bulunan Görüntü sekmesinden bu işlemi yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi'nden "İşlemler" bölümünü görüntüleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

FIFA 26 olarak da bilinen FC 26 donuyor veya takılıyor ise ekran kartı sürücüsünü güncelleyin. NVIDIA, AMD ya da Intel'in resmî web sitesini ziyaret edebilir ve ekran kartınıza uygun güncel driver'ı indirip yükleyebilirsiniz. Alternatif yöntem olarak driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar güncel olmayan sürücüleri bulup günceller.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Eğer ekran kartı sürücüsünü güncellediğiniz hâlde soru ndevam ediyorsa antivirüs ile tarama yapmayı deneyin çünkü sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılım, bilgisayarın performansını olumsuz etkileyebilir. Antivirüs programı ile bilgisayarda zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir ve eğer varsa temizleyebilirsiniz.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Çok ısınan bilgisayarlarda da performans sorunu yaşanabilir. Dolayısıyla bilgisayarınızın sıcaklığı çok yüksekse FC 26 dahil çoğu oyunda takılma, donma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sebepten ötürü İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanabilir ve CPU sıcaklığını çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz.