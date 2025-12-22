EA SPORTS FC 26 Oyundan Atıyor, Çözümü Nedir?

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26 oyundan atıyor ise bunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin sürücüler güncel değilse böyle bir sorun ile meydana gelebilir. Öte yandan bu hata, Güvenlik Duvarı'ndan da kaynaklanabilir. Neyse ki problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde EA SPORTS FC 26'da oyundan atma sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sizin bilgisayarınızda da böyle bir sorun ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Böylece oyunun çökmesine yol açan sorunu çözebilir ve oyun keyfine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Oyundan Atıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 26'ya izin verin.

Oyunun dosya bütünlüğünü doğrulayın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows işletim sistemini güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26'da çökme sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi her ne kadar basit gibi görünse de bazı yazılımsal sorunların düzelmesini sağlayabilir. Başlat menüsü veya Alt + F4 kısayolunu kullanarak kaptma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26'yı Yönetici Olarak Çalıştırın

Oyunu yönetici olarak çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Oyunun her zaman yönetici olarak çalışmasını sağlamak için öncelikle oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Son olarak Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl, Shift ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Gereksiz programların üzerine tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

FC 26'nın simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Güvenlik Duvarı'nda Oyuna İzin Verin

Windows + S tuşları ile aramayı açın.

"Denetim Masası" yazıp Enter tuşuna basın.

"Sistem ve Güvenlik" bölümüne girin.

Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı seçin.

Sol bölümden "Bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver" seçeneğine tıklayın.

FC 26'yı bulun.

"Özel" ve "Ortak" seçeneklerini işaretleyin.

Oyunun Dosya Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'e girin.

Kütüphane bölümünden FC 26'ya sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna tıklayın.

Sürücüleri Güncelleyin

Görev çubuğundaki arama özelliğini kullanarak Aygıt Yöneticisi'ni açın ve listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine seçip ekrandaki talimatları uygulayın. Ekran kartının sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini açın ve ekran kartınıza uygun sürücüyü bulun. Sürücüyü indirip yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz.

Windows İşletim Sistemini Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

EA SPORTS FC 26 aniden kapanıyor ise oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı kullanarak oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu yeniden indirip yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.