watchOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir? watchOS 26 Developer Beta İndirme Rehberi

watchOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir? Apple, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği WWDC 25 etkinliğinde iOS 26'yla birlikte Apple Watch sahipleri için watchOS 26'yı da tanıttı. Ancak şirket henüz beta aşamasında olan bu sürümü henüz yayınlamadı. Peki Apple henüz yayınlamadıysa watchOS 26nasıl indirilir ve yüklenir? Bu rehberde watchOS 26 yükleme adımlarını anlattık.

watchOS 26 Nasıl Yüklenir?

​Apple Developer sitesinde Apple hesabınızla oturum açın.

Oturum açma işlemi tamamlandıktan sonra Apple Watch'unuzu eşleştirdiğiniz iPhone'unuzu yeniden başlatın

watchOS 26'yı indirebilmek için iOS 26'yı da yüklemiş olmanız gerek. (iOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir içeriğimize göz atabilirsiniz)

Güncelleme sonrası iPhone'unuzda "Watch" uygulamasını açın.

"Saatim" sekmesine dokunun ve "Genel" menüsüne girin.

"Yazılım Güncelleme" seçeneğine dokunun.

Burada "Beta Güncellemeleri" seçeneğine girin.

Seçenekler arasında "watchOS 26 Developer Beta" göreceksiniz bunu seçin.

Bir önceki menüye döndüğünüzde "İndir ve Yükle" butonuna dokunun.

Apple Watch'unuzu şarja takın.

Varsa iPhone'unuzun parolasını girin.

"Hüküm ve Koşullar" çıktığında Kabul Et seçeneğini işaretleyin.

Güncelleme Apple Watch'unuza indirilecek ve otomatik olarak yüklenecektir.

Beta sürümler deneysel nitelikte olduğundan yükleme öncesinde Apple Watch'unuzun yedeğini almanızı önemle tavsiye ederiz. Watch uygulamasından "Genel" > "Sıfırla" > "Yedekleme Oluştur" seçeneğini bu işlemi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca sattinizin watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri arasında olduğundan emin olun.

İlk olarak Apple Developer web sitesine gidin ve Apple hesabınız ile oturum açın. Geliştirici hesabınızın aktif olduğundan emin olun. Oturum açma işlemi tamamlandıktan sonra Apple Watch'unuzla eşleştirdiğiniz iPhone'unuzu yeniden başlatın. Bu adım beta profillerin düzgün şekilde tanınması için önemlidir.

watchOS 26'yı yükleyebilmek için iPhone'unuzda iOS 26 beta sürümünün yüklü olması zorunludur. Eğer henüz iOS 26 güncellemesini yapmadıysanız öncelikle bu adımı tamamlayın. iPhone'unuzda önceden yüklenmiş olan "Watch" uygulamasını açın. Bu uygulama Apple Watch ile iPhone arasındaki tüm etkileşimleri yönetir.

"Saatim" sekmesine dokunun ve ardından "Genel" menüsüne girin. Bu bölümde Apple Watch'unuzun sistem ayarlarına erişebilirsiniz. "Yazılım Güncelleme" seçeneğine dokunun. Bu bölümde mevcut güncellemeler ve beta sürümler görüntülenir. "Beta Güncellemeleri" seçeneğine girin. Burada farklı beta sürüm seçeneklerini görebilirsiniz.

Seçenekler arasında "watchOS 26 Developer Beta" seçeneğini bulun ve bu seçeneği işaretleyin. Bu adım cihazınızın beta güncellemelerini almasını sağlar. Bir önceki menüye döndüğünüzde "İndir ve Yükle" butonuna dokunun. İndirme işlemi başlamadan önce bazı hazırlıklar yapmanız gerekecek.

Apple Watch'unuzu şarj cihazına takın çünkü güncelleme işlemi sırasında yeterli pil seviyesinin bulunması kritiktir. Ayrıca iPhone'unuzun parolasını girmeniz istenebilir. "Hüküm ve Koşullar" ekranı çıktığında "Kabul Et" seçeneğini işaretleyin.

Bu adım olmadan güncelleme işlemi devam edemez. Güncelleme dosyası Apple Watch'unuza indirilecek ve otomatik olarak yüklenecektir. Bu işlem Apple Watch'unuzun modelne bağlı olarak biraz zaman alabilir.

watchOS 26 Güncellemesi İçin Gerekenler

Apple Developer hesabına sahip olmanız

iPhone'unuzda iOS 26 beta sürümünün yüklü olması

Apple Watch'unuzun desteklenen bir model olması

Yeterli depolama alanının bulunması

İnternet bağlantısı

watchOS 26 güncellemesini yüklemeden önce bazı önemli gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. Beta sürümden memnun kalmazsanız önceki kararlı sürüme geri dönebilirsiniz. Ancak bu işlem için Apple Watch'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve yedekten geri yüklemeniz gerekebilir.