Mafia: The Old Country ile 1900’lerin mafya dünyasına adım atın. Suç, ihanet ve güç mücadelesi dolu bu hikayede hayatta kalın.

Mafia: The Old Country, oyuncuları 1900’lerin İtalya'sının tehlikeli ve karanlık sokaklarına götüren sürükleyici bir aksiyon-macera oyunudur. Bu oyun mafya dünyasına derinlemesine bir bakış sunarak, suç, ihanet ve güç mücadelesi temalarını işliyor.

Uzun bir zamandır yeni Mafia oyunu bekleniyordu. Özellikle de 3. oyunun beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından ilk oyunları seven kitle yeni bir Madia oyunu görmeyi uzun süredir bekliyordı. Nihayet duyuru gerçekleşti ve oyunun 2025 yılı içerisinde çıkacağı belirtildi.

Bu oyun, Mafia serisinin hayranları için kaçırılmaması gereken bir yapım olmanın yanı sıra, suç ve dram temalı oyunları seven oyunculara da hitap ediyor. Güçlü karakterler, derin bir hikaye ve zengin bir atmosfer sunan Mafia: The Old Country, oyuncuları 1900’lerin İtalya'sında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Mafia: The Old Country İndir

Mafia: The Old Country indirilmeye henüz açık değil. Oyun 2025 yılında piyasaya çıkacak. Mafia: The Old Country çıkış yapana kadar oyun ile alakalı güncel bilgileri hızlı bir şekilde almak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri

Henüz açıklanmadı