Mafia 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Mafya ve gangster teması video oyunlarında pek kullanılan bir tema değil. Öyle ki bu temayı en iyi kullanan oyunlardan birisi hiç şüphesiz Mafia serisidir. Özellikle de ikinci oyun pek çok açıdan serinin en iyi oyunu olarak kabul edilir.

Mafia 2 hikaye açısından son derece önemli bir yapımdır. Siz de hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Mafia 2 Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan oyundan maksimum keyif alırsınız. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulayarak siz de Mafia 2 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Mafia 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Açtığını dosyanın içinden çıkan “ .exe ” uzantılı dosyayı çalıştırın.

” uzantılı dosyayı çalıştırın. 3 kez ileri seçeneğine tıklayın.

Klasör seçme ekranı karşınıza çıktığı zaman “ Manuel Arama ” simgesine tıklayın.

” simgesine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizine giderek “.exe” uzantılı Mafia 2 uygulamasının bulunduğu klasörü seçin.

Kurulum işlemine başlayın.

Çok kısa bir süre içerisinde Mafia 2 Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Mafia 2 Hakkında

2K tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mafia 2 ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Açık dünyası ve hikayesiyle bizleri etkilemeyi başaran Mafia 2 dönemine göre son derece başarılı bir oyundu. İlerleyen yıllarda Definitive Edition olarak tekrar oyuncuların beğenisine sunulan Mafia 2 pek çok yeni özelliği ve güncel grafikleriyle bizleri mest etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evine dönen Vito Scaletta’ya hayat verdiğimiz bu oyunda ana karakterimiz bir savaş kahramanıdır. Mafia 2 için hazırlanmış kurgusal bir şehir olan Empire Bay pek çok fırsatla dolu bir bölgedir. Kahramanımız Vito Scaletta kısa, süre içerisinde suç dünyasının tanıyacağı bir figür haline gelir.

Mafia 2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Mafia oyununuz hangisi? Mafia 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.