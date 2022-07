Magic Rampage APK Android oyunu aksiyon, rpg, platform türlerini bir araya getiriyor.

Can Erdil Şentürk - 7 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Magic Rampage APK farklı yapısıyla öne çıkan, mobil cihazlarınızda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize imkan tanıyan aksiyon RPG türünde bir Android oyunudur.

Magic Rampage APK İndir

Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Magic Rampage geliştirilirken Super Mario World, The Legend of Zelda, Castlevania, Ghouls'n Ghostys gibi klasik 16-bit oyunlar baz alınmış ve bu başarılı oyunların güzel yönleri bir araya toplanmıştır. Bu sayede oyun oldukça eğlenceli ve yepyeni bir yapıyı oyun severlere sunmakta. Oyunda hem platform oyunlarının sunduğu eğlenceyi yakalayabileceğiniz gibi hack and slash ve aksiyon RPG türünün sunduğu aksiyona erişebiliyorsunuz.

Magic Rampage'da RPG oyunlarının önemli öğelerinden olan kahramanımızı kişiselleştirebilme özelliği bulunmaktadır. Birçok büyülü eşya, zırh, silah oyunda yer alabiliyor. Farklı silah seçenekleri bıçaklardan devasa büyücü asalarına kadar uzanabilmekte. Oyunda eşya avcılığı ve altın toplama büyük bir yere sahip ve birçok farklı zindan bu açıdan keşfedilmeyi beklemekte.

Oyunun kontrollerinin rahat ve akıcı olduğu söylenebilir. Kontroller oynanışı baltalamamakta ve oyuna odaklanmamızın önüne geçmemekte. Fizik tabanlı bulmacalar, farklı canavarlar ve düşmanlar, gizli alanlar ve zengin içerik oyunda bizleri bekliyor.