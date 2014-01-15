Magic Rampage APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 534
- DOSYA BOYUTU 115.00 MB
- Üretici Asantee
-
Magic Rampage APK Android oyunu aksiyon, rpg, platform türlerini bir araya getiriyor.
Magic Rampage APK farklı yapısıyla öne çıkan, mobil cihazlarınızda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize imkan tanıyan aksiyon RPG türünde bir Android oyunudur.
Magic Rampage APK İndir
Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Magic Rampage geliştirilirken Super Mario World, The Legend of Zelda, Castlevania, Ghouls'n Ghostys gibi klasik 16-bit oyunlar baz alınmış ve bu başarılı oyunların güzel yönleri bir araya toplanmıştır. Bu sayede oyun oldukça eğlenceli ve yepyeni bir yapıyı oyun severlere sunmakta. Oyunda hem platform oyunlarının sunduğu eğlenceyi yakalayabileceğiniz gibi hack and slash ve aksiyon RPG türünün sunduğu aksiyona erişebiliyorsunuz.
Magic Rampage'da RPG oyunlarının önemli öğelerinden olan kahramanımızı kişiselleştirebilme özelliği bulunmaktadır. Birçok büyülü eşya, zırh, silah oyunda yer alabiliyor. Farklı silah seçenekleri bıçaklardan devasa büyücü asalarına kadar uzanabilmekte. Oyunda eşya avcılığı ve altın toplama büyük bir yere sahip ve birçok farklı zindan bu açıdan keşfedilmeyi beklemekte.
Oyunun kontrollerinin rahat ve akıcı olduğu söylenebilir. Kontroller oynanışı baltalamamakta ve oyuna odaklanmamızın önüne geçmemekte. Fizik tabanlı bulmacalar, farklı canavarlar ve düşmanlar, gizli alanlar ve zengin içerik oyunda bizleri bekliyor.
- Hikaye - Kaleler, ormanlar ve bataklıklar zombiler, dev örümcekler ve çok sayıda boss ile dolu, korkusuzca girin ve savaşın! Birçok sınıf seçeneği var; aralarından birini seçin, zırhınızı giyin ve en iyi kullanacağınızı düşündüğünüz silahı alın ve ejderhalar, yarasalar, canavarlarla savaşmaya hazır olun.
- Rekabet - Zindanlarda karşılaşacağınız engeller, düşmanlar, boss’lar rastgele oluşturuluyor; böylelikle her seferinde farklı sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Diğer oyuncularla en yüksek puan için mücadele edin. Yetenek ağacında karakterinizi yeni güçlerle geliştirmeyi unutmayın. Ne kadar çok savaşırsanız o kadar hızlı yükselir, karakteriniz için silah ve zırh kazandıran onur listesine girme şansınız yüksek olur.
- Haftalık güncellenen zindanlar - Her hafta yeni bir zindana gireceksiniz. Destansı ödüller sizi bekliyor. Üç farklı zorluk düzeyinde oynuyorsunuz.
- Karakter özelleştirme - Büyücü, savaşçı, şaman, şövalye, hırsız ve daha fazlası… arasından seçiminizi yapın ve karakterinizin silahlarını ve zırhını özelleştirin.
- Hayatta kalma modu - Kalenin en tehlikeli zindanlarına girmeye, farklı düşmanlarla savaşmaya kendinizi hazırlayın. Ne kadar uzun süre hayatta kalırsanız o kadar fazla altın ve silah kazanırsınız. Hayatta kalma modunu karakteriniz için yeni silahlar, zırh elde etmek, altın kazanmak olarak düşünebilirsiniz.
Magic Rampage
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24
- DOSYA BOYUTU 95.80 MB
- Üretici Asantee
-
Magic Rampage ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi RPG ve aksiyon oyunlarından bir tanesi.
Magic Rampage, iPhone ve iPad cihazları üzerinde oynayabilecekleri ücretsi bir rol yapma ve aksiyon oyunu arayanların göz önüne alması gereken seçenklerden bir tanesi.
Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğimiz bu oyunda kontorlümüze verilen karakterler tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor ve karşımıza çıkan fantastik yaratıkları bize zarar vermeden yok etmeye çalışıyoruz.
Bol miktarda aksiyon öğesine sahip olan bu oyunda rol yapma oyunlarında karşılaştığımız karakter güçlendirmeleri, kişiselleştirmeler ve silahlar da mevcut. Ana karakterimizi bu öğeleri kullanarak sürekli olarak daha güçlü hale getirebiliyoruz. Elbette gücümüz arttıkça karşımıza çıkan düşmanların da kapasiteleri gözardı edilemeyecek derecede artıyor.
Bonus bölümler, farklı oyun modları ve bölüm sonu canavarlarıyla oyuncuları daima diken üzerinde tutmayı başaran Magic Rampage uzun süre boyunca sıkılmadan oynanabilecek bir oyun. Oyunda dikkatimizi çeken öğelerden birisi de bölüm tasarımları ve animasyonlar.
Retro oyunseverler üzülebilir fakat bu oyunda 8 veya 16 bitlik tasarımlara yer verilmiyor. Kalite üst seviyelerde seyrediyor diyebiliriz. Platform, aksiyon RPG oyunlarına ilginiz varsa Magic Rampage size göre bir oyun.