Maid of Sker, İngiliz mitolojisinden yaratıkları ve hikayeyi konu alan bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Issız bir otelde geçen Maid of Sker, hayatta kalma korku oyunu olarak Wales Interactive tarafından piyasaya sürüldü. Korku dolu anlarıyle oyunculara mükemmel dakikalar yaşatan oyun, İngiliz mitolojisinden yaratıklara yer vermektedir.

Galler hikayesinden esinlenen bu korku oyunu, otelin her tarafını sarmış olan gizemli yaratıkları ve karanlığı konu almaktadır. Grafiklerden ve oyunun atmosferinden anlayacağınız üzere mükemmel bir korku oyunu olduğunu anlayacaksınızdır. Zaten bunu ilk bakışta bile görebilirsiniz.

Maid of Sker'in arkasında bulunan ekip daha önce Battlefield 1, SOMA ve The Bunker gibi oyunlarda çalışmış işinde uzman bir ekiptir. Psikolojik korkudan jumpscare deliliğine kadar her şeyi içerisinde barındıran Maid of Sker, grafiklerinin yanı sıra hayatta kalma mekanikleriyle de oyunculara gerçek bir korku deneyimi sunmaktadır.

Maid of Sker İndir

Siz de Maid of Sker indirin ve hayatta kalma korku deneyimine adım atın. Otelin gizemli yerlerine girin, yaratıklarla mücadele verin ve sırları ortaya çıkarın!

Maid of Sker Sistem Gereksinimleri