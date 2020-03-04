Android İçin En İyi 5 Dijital Temizlik Uygulaması

Çoğu insan telefonunu yalnızca bir şeyler ters gitmeye başladığında temizlemeyi düşünür. Android cihazlar, düzenli bakım gerekmeyecek kadar akıllıdır; ancak arada bir dijital temizlik hala iyi bir fikirdir. Dijital olarak temizlik yapmanın etkisini hafife almayın. Çünkü dijital temizlik, akıllı telefonunuzun daha uzun süre çalışmasını sağlar. Bu yazımızda ise Android için en iyi temizlik uygulamaları listesini karşınıza çıkardık.

En iyi temizlik uygulamaları (Android)

İşin püf noktası, cihazınızı gerçekten temizleyen android uygulamaları bulmaktır. En iyi ihtimalle kötü bir temizleyici uygulaması depolama alanını boşa harcar; en kötüsü, sizi kötü amaçlı yazılımlara bulaştırabilir ve sizi reklamlarla spam yapabilir. Bu yüzden kullanmaya değer olanları bulmanıza yardımcı olacağız. Bu yazıda, cihazınızı gerçekten temizleyen 5 Android uygulamasını derledik.

Droid Optimizer

Droid Optimizer, Google Play Store'da bir milyondan fazla indirme sayısına sahip en iyi bilinen Android temizleme araçlarından biridir. Özellikle yeni başlayanlar için izinler ve özellikler konusunda yönlendiren bir giriş ekranıyla kullanımı oldukça kolaydır.

Droid Optimizer, tek dokunuş ile cihazınızı temizlemeye başlar. İstatistiklerinizi ekranın en üst kısmında görebilirsiniz. Temizleme işlemleriniz için puan kazandığınız “rütbe” puanınızın yanında boş alan ve RAM gösterimi bulunuyor.

Droid Optimizer’de otomatik temizleyi aktif edebilirsiniz. Otomatik temizleme, önbelleğinizi temizler, arka plan uygulamalarını durdurur ve gereksiz dosyaları siler. Ayrıca, enerjiden tasarruf etmek için “Good Night Scheduler” özelliğine sahip. Good Night Scheduler, aktif olmadığınız zaman Wi-Fi gibi özellikleri otomatik olarak devre dışı bırakır.

Droid Optimizer, depolama alanınızda hızlı bir şekilde yer açmak istiyorsanız kullanışlıdır. Droid Optimizer, Android uygulama mağazasındaki en çekici uygulama değil, ama işe yarıyor. En iyi Android telefon temizleyici uygulamasını arıyorsanız ve işin çoğunu kendiniz yapmak istemiyorsanız, Droid Optimizer’ı deneyebilirsiniz.

All-In-One Toolbox

All-In-One Toolbox, Android cihazınızdaki geçici dosyaları silme, önbelleği temizleme ve boş klasörleri silme yeteneğine sahiptir. Cihazınızı analiz etmek için sadece bir kez dokunmanız, daha sonra temizleme işlemini başlatmak için bir kez daha dokunmanız yeterlidir.

All-In-One Toolbox’ta yer alan “Hızlandır” fonksiyonu ile arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. “Hızlandır+” fonksiyonu ise cihazınızın hızını iki katına çıkarma vaadini sunar ve sistem önbelleğini temizler.

All-In-One Toolbox’ta yer alan “Pil Koruyucu” kısmından şarjınızı hızla tüketen uygulamaları kapatabilirsiniz.

Ek olarak, All-In-One Toolbox’ta gelişmiş dosya temizleme araçları ve Wi-Fi analizi bulunuyor. All-In-One Toolbox’ta, Droiad Optimizer gibi düzenli kullanımı teşvik eden bir sistem de vardır.

SD Maid

SD Maid, Android telefonunuz için dijital temizleyici olarak hizmetinizde olduğunu iddia ediyor. SD Maid’de cihazınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz dört hızlı işlem özelliği bulunuyor.

İlki, CorpseFinder, bir uygulamayı sildikten sonra kalan artık dosyaları veya klasörleri arar ve siler. SystemCleaner başka bir temizlik aracıdır. SystemCleaner, SD Maid'in güvenle silebileceğine inandığı ortak dosya ve klasörleri arar.

AppCleaner, uygulamalarınız için aynı işlemi gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu özelliği kullanmak istiyorsanız, SD Maid Pro'ya yükseltmeniz gerekir. Ek olarak, Databases, kullanılan uygulama veritabanlarının optimize edilmesine yardımcı olur.

Norton Clean

Cihazınızı gerçekten temizleyen en iyi 5 android uygulaması listesi, Norton Clean'den bahsetmeden bitirilemezdi.

Norton, Android cihazınızdaki “dağınıklığı” giderdiğini iddia ediyor. Diğer temizleme uygulamaları gibi Norton Clean, cihazınızın önbelleğini temizleyecek, gereksiz dosyaları silecek ve kullanılmayan uygulamaları hızlı bir şekilde kaldırmanıza yardımcı olacaktır. “Uygulamaları Yönet” bölümü tüm uygulamalarınızı listeler; bunları son kullanım, yükleme tarihi veya ne kadar depolama alanı kullandıklarına göre sıralamanıza olanak sağlar.

Diğer dijital temizlik uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, Norton Clean en şık ve en modern görünümlü kullanıcı arayüzüne sahiptir. İhtiyacınız olan her şey bir ya da iki dokunuş ötededir, yani uygulamayı kullanabilmek için Android’e aşina olmanız gerekmez.