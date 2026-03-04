Manual Car Driving, gerçekçi araç fizikleri, trafik sistemi, park etme ve yarış modları ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sunan bir araba simülasyon oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Manual Car Driving, sürüş simülasyonu ve araç fiziği üzerine kuruludur.

Manual Car Driving, farklı modlar ile çeşitli oynanış sunar.

Manual Car Driving'indeki trafik sistemi oyun deneyimini etkiler.

Manual Car Driving, gerçekçi araç kontrolü ve sürüş deneyimi sunan bir araba simülasyon oyunudur. Oyunda araç fiziği detaylı şekilde yansıtılarak sürüş hissi daha gerçekçi hale getirilmiştir.

Oyunda trafik bulunan yollarda araç kullanabilir, park etme görevlerini tamamlayabilir ve yarış modunda hız odaklı mücadelelere katılabilirsiniz. Farklı oyun modları sayesinde hem serbest sürüş hem de görev odaklı oynanış sunulur.

Grafik yapısı ve fizik sistemi sayesinde araç kontrolü de oyunun önemli bir parçasıdır. Sürüş becerilerinizi geliştirerek farklı modlarda daha başarılı olabilir ve oyunun sunduğu deneyimi çeşitlendirebilirsiniz.

Manual Car Driving APK İndir

Manual Car Driving, Android cihazlarınız için sunulan gerçekçi sürüş simülasyon oyunudur.

Eğer siz de araç kullanma becerilerinizi geliştirmek ve farklı sürüş modlarını deneyimlemek istiyorsanız, Manual Car Driving'i indirin!

Manual Car Driving Oyun Özellikleri

Gerçekçi araç fizik sistemi

Trafik içeren sürüş deneyimi

Park etme modu

Yarış modu

Serbest sürüş imkânı

Detaylı araç kontrol mekanikleri

Basit ve anlaşılır oynanış