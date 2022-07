Masha and the Bear APK ile mobil cihazınızda çiftlik yöneteceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her gün çocukların severek izlediği Masha and the Bear artık mobil platformda yerini almaya hazırlanıyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Masha and the Bear çizgi filmi artık mobil oyun olarak akıllı telefonlardaki yerini almaya hazırlanıyor. DEVGAME KIDS Games tarafından geliştirilmeye devam adilen ve şu sıralar Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan Masha and the Bear APK yakında lansmana çıkacak. HD kalitede grafikleri ile Android platformundaki oyuncuları kendisine hayran bırakacak olan yapım, eğlence yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapacak. Masha'ya özel bir çiftlik yapmaya çalışacak olan oyuncular, bu çiftlikte sebze bahçeleri yapacak, arı kovanları hazırlayacak ve birbirinden farklı sevimli hayvan ile tanışacaklar.

Masha and the Bear APK Özellikleri

HD kalitede rengarenk grafikler,

Çeşitli sebze ve meyve bahçeleri,

Pek çok farklı karakter,

Farklı çiftlik görünümleri,

Eğlenceli bir atmosfer,

İngilizce dil desteği ile Android platformunda oyuncuların karşısına çıkacak olan Masha and the Bear APK eğlenceli bir dünyaya ev sahipliği yapacak. Oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulması beklenen mobil çiftlik oyunu, birbirinden farklı karakterlere de ev sahipliği yapacak. Oyuncular enfes bir çiftlik tasarlamaya çalışacakları oyun içerisinde, koyunları traş edebilecek, meyve ve sebze ekebilecek, ürünleri satabilecek ve çiftliği geliştirmeye devam edebilecekler. Birbirinden farklı eğlenceli oyunlarında yer aldığı yapım içerisinde oyuncular keyifli vakit geçirecekler.

Masha and the Bear APK İndir

Android platformu için geliştirilen Masha and the Bear APK ücretsiz yapısı ile kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşacak gibi görünüyor. Şuanda ön kayıtlarda yer alan yapım, yakında lansmana çıkacak. Oyuna ön kayıt yaptırıp yayınlanır yayınlanmaz bildirim alabilirsiniz.