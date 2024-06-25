Aşırı Gerçekçi Çiftlik Oyunu: Farming Simulator 25 Sistem Gereksinimleri

Farming Simulator 25 sistem gereksinimleri, gerçekçi oynanışıyla dikkat çeken yeni çiftlik oyununda sorunsuz deneyim elde edilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu nedenden dolayı söz konusu oyunu oynamak isteyen kişiler için oldukça önemlidir.

Bu rehberde gerçekçi çiftlik oyunu Farming Simulator 25'i PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. İşte en iyi çiftlik oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapıma dair detaylar!

Farming Simulator 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400 veya daha iyisi

: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400 veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 veya daha iyisi DirectX: DirectX 12

Etkileyici grafiklere sahip oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1050Ti ya da AMD Radeon RX 470 gerekiyor.

Farming Simulator 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi

: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750 veya daha iyisi DirectX: DirectX 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT,Intel Arc A750 veya daha iyi bir ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 12 GB RAM isteniyor.

Farming Simulator 25 Kaç GB?

Farming Simulator 25'in yüklenebilmesi için en az 35 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.

Farming Simulator 25 Çıkış Tarihi

Farming Simulator 25 oyunu 12 Kasım 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.

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